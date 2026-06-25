Lewis Hall sẵn sàng gia nhập MU với giá 60 triệu bảng để tìm vé Champions League Hậu vệ Lewis Hall đang cân nhắc rời Newcastle để chuyển đến Old Trafford sau những mâu thuẫn với HLV Eddie Howe. MU coi tài năng 21 tuổi là phương án thay thế Luke Shaw dài hạn.

Tham vọng thi đấu tại đấu trường danh giá nhất châu Âu đang thúc đẩy Lewis Hall thực hiện một bước đi táo bạo trong sự nghiệp. Theo thông tin từ ký giả Samuel Luckhurst, hậu vệ trẻ thuộc biên chế Newcastle United đã sẵn sàng gạt bỏ những mối liên hệ mật thiết với đội bóng vùng Đông Bắc để chuyển đến thi đấu cho Manchester United.

Khát vọng Champions League và rạn nứt tại St James' Park

Quyết định của Lewis Hall không đơn thuần là một cuộc chuyển nhượng thông thường mà xuất phát từ những mâu thuẫn chuyên môn âm ỉ. Tài năng sinh năm 2003 được cho là không hài lòng với cách sắp xếp nhân sự của HLV Eddie Howe trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Chính việc không được trọng dụng thường xuyên đã khiến Hall đánh mất cơ hội góp mặt trong đội hình tuyển Anh tham dự World Cup dưới thời Thomas Tuchel.

Lewis Hall muốn thi đấu ở Champions League và sẵn sàng rời Newcastle để gia nhập MU.

Trong bối cảnh Newcastle United đang ngụp lặn ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, viễn cảnh được trở lại Champions League cùng Manchester United trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết đối với hậu vệ 21 tuổi này. Đây được xem là yếu tố tiên quyết thúc đẩy Hall tìm kiếm bến đỗ mới giàu tham vọng hơn.

Mảnh ghép hoàn hảo thay thế Luke Shaw

Tại Old Trafford, ban lãnh đạo Manchester United đang ráo riết tìm kiếm một phương án kế thừa xứng đáng cho Luke Shaw. Dù vẫn giữ được đẳng cấp, nhưng vấn đề thể lực và những chấn thương dai dẳng của lão tướng người Anh đang trở thành nỗi lo lớn khi Quỷ đỏ phải chinh chiến trên nhiều mặt trận mùa tới.

Đội ngũ tuyển trạch viên của MU đánh giá Lewis Hall là "viên ngọc quý" của bóng đá xứ sương mù. Với lối chơi hiện đại, khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng và tư duy chiến thuật nhạy bén, Hall được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hệ thống phòng ngự của HLV Erik ten Hag. Mức định giá khoảng 60 triệu bảng được cho là con số cần thiết để thuyết phục Newcastle nhả người.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường chuyển nhượng

Tuy nhiên, con đường sở hữu chữ ký của Lewis Hall của Manchester United không hề bằng phẳng. Chelsea, đội bóng cũ của Hall, đang âm thầm lên kế hoạch nhảy vào cuộc đua. The Blues sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán con số 60 triệu bảng để cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ thành Manchester.

Hiện tại, tốc độ đàm phán và khả năng giải ngân của giới chủ sân Old Trafford sẽ là yếu tố quyết định thương vụ này. Với Lewis Hall, ưu tiên hàng đầu là một câu lạc bộ có suất dự Champions League, nơi anh có thể khẳng định lại giá trị bản thân và đòi lại vị trí tại đội tuyển quốc gia.