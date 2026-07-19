Lewis Hamilton chính thức công khai hình ảnh bên Kim Kardashian Tay đua F1 Lewis Hamilton lần đầu chia sẻ khoảnh khắc thân mật cùng Kim Kardashian và các con của cô trong chuyến nghỉ dưỡng. Động thái này xác nhận mối quan hệ nghiêm túc của cặp đôi sau thời gian dài giữ kín.

Lewis Hamilton, tay đua 41 tuổi từng 7 lần vô địch thế giới, vừa có bước tiến mới trong đời tư khi lần đầu tiên công khai đăng tải hình ảnh bạn gái Kim Kardashian trên trang cá nhân. Loạt khoảnh khắc được ghi lại trong chuyến nghỉ dưỡng bên hồ, nơi cặp đôi tận hưởng thời gian cùng các con của nữ người mẫu.

Trong bộ ảnh, Hamilton nhắn nhủ thông điệp về việc trân trọng những người thân thiết bên cạnh. Đáng chú ý là khoảnh khắc tay đua người Anh ôm Kim Kardashian đầy thân mật dưới ánh hoàng hôn, cùng sự xuất hiện của hai con nhỏ là Chicago (8 tuổi) và Psalm (7 tuổi).

Lewis Hamilton đăng tải loạt khoảnh khắc trong chuyến nghỉ dưỡng bên hồ cùng Kim Kardashian.

Sự gắn kết giữa Lewis Hamilton và gia đình Kim Kardashian

Không chỉ dừng lại ở những cử chỉ tình tứ, cặp đôi còn tham gia các hoạt động ngoài trời cùng các nhóc tỳ như lái xe địa hình và tản bộ. Kim Kardashian đã bày tỏ sự ủng hộ bằng cách nhấn "thích" và để lại biểu tượng trái tim dưới bài đăng của Hamilton.

Loạt ảnh Lewis Hamilton đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trước đó, nữ người mẫu cũng từng chia sẻ những hình ảnh từ chuyến đi này và gọi đây là kỳ nghỉ cùng những "người yêu thích nhất". Kim Kardashian hiện đang nuôi dạy bốn người con gồm North (13 tuổi), Saint (10 tuổi), Chicago (8 tuổi) và Psalm (7 tuổi) sau khi ly hôn với Kanye West vào năm 2021.

Hành trình từ bạn bè đến mối quan hệ nghiêm túc

Thực tế, Hamilton và Kardashian đã duy trì tình bạn nhiều năm trước khi tiến tới quan hệ tình cảm. Mối liên kết này bắt đầu thu hút sự quan tâm của giới truyền thông từ đầu năm nay sau chuyến đi tại Anh. Cặp đôi sau đó liên tục được bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại các thành phố lớn như Paris và London.

Trước đó vài ngày, Kim Kardashian cũng chia sẻ những hình ảnh từ chính chuyến đi này.

Vào tháng 6, Hamilton đã chính thức gọi Kim Kardashian là "bạn gái" trong một cuộc phỏng vấn bên lề chặng đua Monaco Grand Prix. Anh chia sẻ bản thân cảm thấy may mắn khi có sự ủng hộ của cô mỗi ngày. Những động thái công khai liên tiếp trên mạng xã hội cho thấy chuyện tình cảm giữa tay đua F1 và ngôi sao truyền hình thực tế đang ngày càng trở nên nghiêm túc.