Lewis Hamilton công khai dự Super Bowl cùng Kim Kardashian và tiêu điểm thể thao 10/2 Sự xuất hiện của Lewis Hamilton bên cạnh Kim Kardashian tại Super Bowl làm dậy sóng dư luận, cùng cột mốc lịch sử của Alexandra Eala trên bảng xếp hạng WTA.

Tâm điểm truyền thông thể thao sáng 10/2 đổ dồn về sự kiện Super Bowl, nơi tay đua F1 lừng danh Lewis Hamilton và ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian chính thức xuất hiện cùng nhau. Động thái này được xem là lời khẳng định cho những tin đồn hẹn hò bủa vây cả hai trong thời gian qua.

Lewis Hamilton và Kim Kardashian gây bão tại Super Bowl

Sau nhiều đồn đoán, Sir Lewis Hamilton đã công khai dự khán trận chung kết bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl) cùng Kim Kardashian. Sự hiện diện của cặp đôi tại một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đã thu hút mọi ống kính truyền thông. Trước đó, Hamilton từng có mối quan hệ kéo dài nhiều năm với ca sĩ Nicole Scherzinger nhưng đã chia tay từ lâu. Trong khi đó, Kim Kardashian cũng đã trải qua một vài mối quan hệ kể từ khi hoàn tất thủ tục ly dị với rapper Kanye West.

Hamilton dự Super Bowl cùng Kim Kardashian

Alexandra Eala lập cột mốc lịch sử cho quần vợt Philippines

Quần vợt Philippines vừa chứng kiến một cột mốc vô tiền khoáng hậu khi Alexandra Eala chính thức lọt vào top 40 thế giới trên bảng xếp hạng WTA cập nhật mới nhất. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một tay vợt nữ của quốc gia này đạt được thứ hạng cao đến vậy.

Thành tích đột phá này đến sau khi Eala thi đấu ấn tượng và lọt vào tới vòng tứ kết tại Qatar Open. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên cô ghi danh vào nhóm 8 tay vợt mạnh nhất tại một giải đấu thuộc hệ thống WTA 500, khẳng định sự thăng tiến vượt bậc về mặt chuyên môn trên đấu trường quốc tế.

Căng thẳng pháp lý: Đạo diễn Michael Bay kiện đội đua F1 của Cadillac

Bên cạnh những diễn biến chuyên môn, hậu trường làng đua xe F1 cũng đang dậy sóng với vụ kiện trị giá 1,5 triệu USD. Đạo diễn lừng danh Michael Bay đã đệ đơn kiện đội đua F1 của Cadillac liên quan đến vi phạm hợp đồng trong chiến dịch quảng cáo tại Super Bowl.

Cụ thể, Cadillac đã chi một khoản tiền lớn để mua thời lượng quảng cáo nhằm trình làng mẫu xe đua mới cho mùa giải 2026. Tuy nhiên, theo báo chí Mỹ, dù đã mời Michael Bay đảm nhận vai trò đạo diễn cho đoạn phim quảng cáo này, phía Cadillac được cho là đã không tuân thủ các thỏa thuận ký kết và chọn một đơn vị khác để thực hiện, dẫn đến phản ứng gay gắt từ phía vị đạo diễn Hollywood.

Chris Eubank Jr nhắm đai vô địch hạng siêu trung

Trong làng boxing, tay đấm người Anh Chris Eubank Jr đang lên kế hoạch cho một bước đi chiến lược mới. Sau thất bại trước Conor Benn ở hạng cân trung, Eubank Jr dự định quay trở lại hạng cân siêu trung với mục tiêu chinh phục đai vô địch thế giới.

Cơ hội đang mở ra khi chiếc đai hạng siêu trung hiện đang bỏ trống sau khi Terence Crawford giải nghệ. Christian Mbilli, người vừa được thăng lên giữ đai, được dự đoán sẽ sớm đối đầu với Canelo Alvarez. Chris Eubank Jr đang kiên trì chờ đợi cơ hội để thách đấu với người chiến thắng trong cặp đấu tiềm năng Mbilli – Canelo nhằm tìm lại vị thế của mình trên bản đồ boxing thế giới.