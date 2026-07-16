Lewis Hamilton xuất hiện thân mật trong kỳ nghỉ gia đình của Kim Kardashian Tay đua F1 Lewis Hamilton vừa xuất hiện trong loạt ảnh nghỉ dưỡng của Kim Kardashian, khẳng định mối quan hệ bền chặt sau nhiều lần công khai tình cảm trước đó.

Sự xuất hiện của tay đua Công thức 1 (F1) Lewis Hamilton trong kỳ nghỉ gia đình mới đây đã khẳng định mối quan hệ ngày càng sâu đậm với người mẫu Kim Kardashian. Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội, Hamilton không chỉ đồng hành cùng Kim mà còn dành thời gian bên cạnh các con của cô, cho thấy sự hòa nhập của tay đua người Anh với không gian riêng tư của gia đình Kardashian.

Cụ thể, trong chuyến nghỉ dưỡng nhân dịp Quốc khánh Mỹ vừa qua, Kim Kardashian đã đăng tải album ảnh ghi lại những hoạt động giải trí bên hồ nước cùng người thân. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào bức ảnh selfie giữa Kim, con gái út Chicago và Lewis Hamilton. Cả hai ngồi sát cạnh nhau với cử chỉ thân mật, tạo nên một khung hình ấm áp bên cạnh những người bạn thân thiết và thành viên gia đình như Khloé Kardashian.

Hình ảnh được Kim Kardashian chia sẻ.

Hành trình công khai mối quan hệ

Mối quan hệ giữa Lewis Hamilton và Kim Kardashian bắt đầu thu hút sự quan tâm của giới truyền thông từ tháng 2 năm nay, sau khi cặp đôi bị bắt gặp cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ tại Anh. Đến cuối tháng 2/2026, cả hai chính thức xác nhận chuyện tình cảm khi xuất hiện công khai tại sự kiện Super Bowl.

Đáng chú ý, vào tháng 4, cặp đôi từng gây sốt giới mộ điệu xe khi cùng cầm lái chiếc siêu xe Ferrari F40 tại khu vực Daikoku Parking Area ở Tokyo, Nhật Bản. Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi cả hai cùng chia sẻ niềm đam mê tốc độ và phong cách sống thượng lưu trên mạng xã hội.

Cặp đôi lần đầu vướng tin hẹn hò vào tháng 2 năm nay sau khi bị bắt gặp tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn tại Anh.

Sự ủng hộ tại các chặng đua F1 danh giá

Không chỉ dừng lại ở những kỳ nghỉ, Kim Kardashian còn thường xuyên có mặt tại các chặng đua để cổ vũ Hamilton. Gần đây nhất, cô đã xuất hiện tại Monaco Grand Prix 2026 để theo dõi bạn trai thi đấu. Sau khi giành vị trí Á quân tại chặng đua này, Hamilton đã không ngần ngại dành những lời ca ngợi cho bạn gái, khẳng định sự hiện diện của cô là nguồn động viên lớn trong cuộc sống hàng ngày.

Bên cạnh các sự kiện thể thao, cặp đôi cũng thường xuyên bị bắt gặp trao nhau những cử chỉ tình cảm trên du thuyền ngoài khơi Riviera, Pháp. Sự gắn kết giữa một ngôi sao truyền hình thực tế và tay đua từng 7 lần vô địch thế giới đang dần trở nên rõ nét hơn qua từng sự kiện chung.

Trong chuyến đi lần này, gia đình Kardashian còn tham gia nhiều hoạt động ngoài trời sôi động như lái xe địa hình, chơi pickleball và đốt pháo hoa. Sự hiện diện thường xuyên của Lewis Hamilton trong các dịp lễ quan trọng cho thấy anh đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong vòng tròn gia đình của Kim Kardashian.