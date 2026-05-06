Lewis-Skelly rực sáng đưa Arsenal vào chung kết Champions League: Henry đã đúng Màn trình diễn chói sáng của tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly trước Atletico Madrid tại Emirates đã chứng minh tầm nhìn chiến thuật chính xác của huyền thoại Thierry Henry.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Atletico Madrid tại sân Emirates đã đưa Arsenal chính thức ghi tên mình vào trận chung kết Champions League mùa giải 2025/26. Trong đêm London rực rỡ, pha lập công duy nhất của Bukayo Saka là đủ để giúp Pháo thủ vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 2-1 sau hai lượt trận. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý không chỉ nằm ở bàn thắng, mà là sự xuất hiện đầy bản lĩnh của Myles Lewis-Skelly ở khu vực giữa sân.

Lewis-Skelly có một màn trình diễn đẳng cấp trước Atletico Madrid.

Tầm nhìn chiến lược của Thierry Henry

Quyết định để Lewis-Skelly đá chính bên cạnh Declan Rice của HLV Mikel Arteta được xem là một nước đi táo bạo nhưng hoàn toàn có cơ sở. Trước đó, huyền thoại Thierry Henry đã không ngần ngại khẳng định trên Sky Sports rằng tài năng trẻ này sở hữu những phẩm chất đặc biệt mà ngay cả những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu như Martin Zubimendi cũng khó lòng sánh kịp. Henry đánh giá cao khả năng tranh chấp, dự đoán tình huống và sự điềm tĩnh trong việc điều phối bóng của cầu thủ này.

Lewis-Skelly chứng minh nhận định của Henry đã đúng.

Sự trưởng thành vượt bậc trong vai trò mới

Đối đầu với dàn tiền vệ kỳ cựu của Atletico Madrid như Koke hay Marcos Llorente, Lewis-Skelly đã thể hiện một bộ mặt vô cùng chững chạc. Không còn là một hậu vệ cánh thuần túy, việc di chuyển vào trung lộ giúp anh trở thành trạm trung chuyển quan trọng, giúp Arsenal kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Nhà báo Simon Collings mô tả màn trình diễn này là một sự lựa chọn bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng với những gì cầu thủ trẻ này đã thể hiện.

Thống kê chi tiết của Lewis-Skelly trước Atletico Madrid

Chỉ số thống kê Giá trị Số lần chạm bóng 55 Số đường chuyền thành công 44/49 Tỷ lệ chuyền chính xác 90% Vai trò chiến thuật Tiền vệ trung tâm

Dù phải rời sân với một chấn thương nhẹ, Lewis-Skelly đã kịp để lại dấu ấn đậm nét với những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương. Sự năng động và khả năng luân chuyển bóng linh hoạt của anh chính là chìa khóa giúp hệ thống của Mikel Arteta vận hành trơn tru trước khối đội hình lùi sâu của Atletico. Với màn trình diễn đẳng cấp châu lục này, vị thế của Lewis-Skelly tại Emirates chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới trong hành trình chinh phục danh hiệu còn lại của mùa giải.