Lexus IS thế hệ mới: Mẫu sedan hạng sang sẽ chuyển sang thuần điện từ năm 2027 Lexus IS thế hệ mới dự kiến loại bỏ động cơ đốt trong để chuyển sang thuần điện từ năm 2027, sở hữu công suất 500 mã lực và phạm vi hoạt động tới 1.000 km.

Lexus đang trong quá trình tái thiết mẫu sedan IS với một bước ngoặt mang tính lịch sử: loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong để chuyển sang hệ truyền động thuần điện. Theo các báo cáo mới nhất từ Nhật Bản, thế hệ kế tiếp của dòng xe này dự kiến sẽ chính thức trình làng vào giữa năm 2027, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của thương hiệu trong phân khúc xe sang chạy điện.

Chiến lược đối đầu trực tiếp với các đối thủ Đức

Việc chuyển đổi Lexus IS thành một mẫu xe thuần điện (EV) được cho là bước đi chiến lược nhằm cạnh tranh trực tiếp với BMW i3 và Mercedes-Benz C-Class EV trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung. Đây vốn là phân khúc mà các thương hiệu xe Đức đang nỗ lực chiếm lĩnh bằng những nền tảng điện hóa chuyên dụng.

Đáng chú ý, các nguồn tin từ tạp chí Best Car (Nhật Bản) – đơn vị từng có nhiều dự báo chính xác về các dòng xe Toyota và Lexus – cho biết phiên bản mạnh nhất của IS EV có thể đạt công suất lên tới 500 mã lực. Mục tiêu về phạm vi hoạt động cũng cực kỳ ấn tượng khi đạt ngưỡng 1.000 km (khoảng 620 dặm) sau mỗi lần sạc đầy. Con số này làm dấy lên kỳ vọng về việc Lexus sẽ ứng dụng công nghệ pin thể rắn, dù hiện tại hãng vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Thiết kế đột phá và tối ưu khí động học

Lexus IS thế hệ mới được kỳ vọng sẽ mang một diện mạo hiện đại và táo bạo hơn đáng kể so với dòng ES mới. Các thông tin rò rỉ chỉ ra rằng mẫu sedan này sẽ có chiều dài tăng thêm khoảng 7,6 cm (3 inch) so với phiên bản hiện tại, mang lại không gian nội thất rộng rãi và bệ vệ hơn.

Một trong những ưu tiên hàng đầu trong thiết kế của Lexus IS EV chính là tính khí động học. Mục tiêu của đội ngũ phát triển là đạt được hệ số cản gió dưới 0,20 Cd. Nếu đạt được chỉ số này, IS EV sẽ trở thành một trong những mẫu xe thương mại có tính khí động học tốt nhất thế giới, giúp tối ưu hóa hiệu suất năng lượng và giảm tiếng ồn trong khoang cabin.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Lexus IS EV

Đặc điểm Thông số dự kiến Loại động cơ Thuần điện (BEV) Công suất tối đa ~500 mã lực Phạm vi hoạt động ~1.000 km (chuẩn mục tiêu) Hệ dẫn động Bốn bánh toàn thời gian (AWD) Hệ số cản gió Dưới 0,20 Cd Thời điểm ra mắt Giữa năm 2027

Nền tảng công nghệ và sản xuất tiên tiến

Bên cạnh hệ truyền động, Lexus IS thế hệ mới sẽ được phát triển theo định hướng xe điều khiển bằng phần mềm (Software-Defined Vehicle). Điều này cho phép xe liên tục cập nhật các tính năng mới, tối ưu hóa hệ thống quản lý pin và hỗ trợ lái thông qua mạng (OTA) mà không cần đến đại lý.

Về mặt sản xuất, Lexus có thể áp dụng các chi tiết cấu trúc đúc khuôn kích thước lớn (Giga-casting) để giảm trọng lượng và tăng độ cứng vững cho khung gầm. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với hai động cơ điện sẽ là cấu hình tiêu chuẩn cho các phiên bản cao cấp, đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt và mạnh mẽ đặc trưng của dòng IS.

Lộ trình này cũng trùng khớp với báo cáo từ Car Expert (Úc) hồi cuối năm 2024, cho biết Lexus đã dời kế hoạch ra mắt một số mẫu xe điện chiến lược sang giữa năm 2027. Với sự xuất hiện của mẫu concept LF-ZC có thiết kế tương đồng, giới chuyên gia tin rằng đây chính là nền tảng hình ảnh thực tế nhất cho thế hệ IS sắp tới. Khi ra mắt, Lexus IS EV sẽ được định vị là mẫu xe toàn cầu, giữ vai trò chủ chốt trong tham vọng điện hóa hoàn toàn dải sản phẩm của Lexus tại các thị trường trọng điểm.