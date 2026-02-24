Lexus RZ 550e F Sport 2026: Tham vọng tái hiện linh hồn xe xăng bằng hộp số giả lập Lexus RZ 2026 giới thiệu chế độ lái thủ công tương tác với 8 cấp số ảo nhằm mang lại cảm giác cơ học. Dù hiệu năng ấn tượng, hệ thống mô phỏng vẫn gây tranh cãi về độ chân thực.

Một trong những rào cản lớn nhất đối với những người yêu xe truyền thống khi chuyển sang xe điện (EV) chính là cảm giác thiếu hụt sự kết nối cơ học. Trong khi mô-men xoắn tức thời của xe điện mang lại sức mạnh ấn tượng, âm thanh và phản hồi từ hộp số vẫn là điều mà nhiều hãng xe nỗ lực tái hiện để giữ chân khách hàng. Sau thành công nhất định của Hyundai Ioniq 5 N, Lexus chính thức gia nhập cuộc chơi với mẫu RZ 550e F Sport 2026, trang bị tính năng giả lập hộp số 8 cấp độc đáo.

Công nghệ mô phỏng cảm giác lái cơ học

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên phiên bản RZ 2026 là "Chế độ lái thủ công tương tác" (Chế độ M). Hệ thống này sử dụng phần mềm để điều chỉnh công suất mô-tơ và âm thanh qua loa, tạo ra cảm giác như xe đang vận hành với hộp số tự động 8 cấp. Người lái có thể thực hiện việc sang số thông qua lẫy chuyển số sau vô lăng.

Khi kích hoạt chế độ M, bảng đồng hồ sẽ hiển thị vòng tua máy và cấp số giả lập. Xe thậm chí còn tạo ra độ rung nhẹ khi "sang số" và có giới hạn vạch đỏ (redline) mô phỏng. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cho thấy hệ thống của Lexus vẫn mang hơi hướng kỹ thuật số và thiếu sự hòa hợp tự nhiên so với đối thủ từ Hyundai. Âm thanh tổng hợp phát ra đôi khi khiến người lái liên tưởng đến các trò chơi đua xe hơn là một cỗ máy cơ khí thực thụ.

Hiệu năng vận hành và thông số kỹ thuật

Bên cạnh các tính năng giả lập, Lexus RZ 550e F Sport 2026 sở hữu nền tảng phần cứng mạnh mẽ. Xe được trang bị hệ dẫn động hai mô-tơ AWD, cho tổng công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 396 lb-ft (khoảng 537 Nm). Khả năng tăng tốc từ 0–96 km/h chỉ mất 4,1 giây, một con số đầy thuyết phục đối với mẫu SUV nặng khoảng 2.268 kg.

Thông số Giá trị (Phiên bản RZ 550e F Sport) Công suất tối đa 402 mã lực Mô-men xoắn cực đại 396 lb-ft (khoảng 537 Nm) Tăng tốc 0–96 km/h 4,1 giây Dung lượng pin 76,96 kWh Phạm vi hoạt động (EPA) 229 dặm (368 km) Giá tham chiếu 58.295 USD (khoảng 1,44 tỷ VNĐ)

Trải nghiệm thực tế và khả năng vận hành

Về cảm giác lái tổng thể, RZ 550e F Sport vẫn duy trì được bản sắc của Lexus: êm ái, cách âm tốt và ổn định. Khung gầm được tinh chỉnh kỹ lưỡng giúp xe vào cua tự tin dù có trọng lượng lớn. Hệ thống treo thể thao trên bản F Sport mang lại sự cân bằng tốt giữa sự thoải mái và độ phản hồi.

Tuy nhiên, phạm vi hoạt động vẫn là điểm yếu cần lưu ý. Trong khi phiên bản tiêu chuẩn RZ 350e có thể đi được 484 km, bản 550e F Sport chỉ đạt 368 km theo chuẩn EPA. Trong điều kiện thời tiết lạnh, con số này có thể giảm xuống còn khoảng 257 km. Bù lại, xe đã hỗ trợ chuẩn sạc NACS của Tesla với công suất tối đa 150 kW, cho phép sạc từ 23% lên 80% trong khoảng 25 phút tại các trạm Supercharger.

Nhìn chung, Lexus RZ 550e F Sport 2026 là một bước thử nghiệm thú vị nhằm tăng thêm cảm xúc cho kỷ nguyên xe điện. Dù hệ thống chuyển số ảo chưa thực sự hoàn hảo để thay thế cảm giác cơ học thuần túy, nó cho thấy hướng đi mới của thương hiệu Nhật Bản trong việc cá nhân hóa trải nghiệm lái xe.