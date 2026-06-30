LG Gram Book 16 giảm giá dưới 900 USD: Sức mạnh Ryzen AI 7 445 và màn hình 120Hz LG Gram Book 16 hiện có mức giá ưu đãi 899,99 USD, sở hữu vi xử lý AMD Ryzen AI 7 445 kiến trúc Zen 5 cùng màn hình cảm ứng 120Hz. Đây là mẫu laptop hướng đến người dùng cần sự cân bằng giữa hiệu suất xử lý AI và tính di động cao.

LG Gram Book 16 (mã hiệu 16U55U-H.AU77U3) đang trở thành tâm điểm chú ý khi mức giá giảm xuống còn 899,99 USD tại Best Buy và cửa hàng trực tuyến của LG. Sản phẩm gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa trọng lượng nhẹ đặc trưng của dòng Gram và cấu hình phần cứng mới nhất từ AMD, đáp ứng xu hướng máy tính tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI PC).

Cấu trúc phần cứng: Sức mạnh từ kiến trúc Zen 5

Trái tim của LG Gram Book 16 là bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 7 445. Đây là con chip được xây dựng trên cấu trúc lai, bao gồm 2 nhân Zen 5 hiệu năng cao và 4 nhân Zen 5c tiết kiệm điện. Sự kết hợp này giúp tối ưu hóa thời lượng pin mà vẫn đảm bảo khả năng xử lý đa nhiệm mượt mà.

Đi kèm với CPU là đồ họa tích hợp Radeon 840M, đủ sức gánh vác các tác vụ đồ họa cơ bản và giải trí nhẹ nhàng. Máy trang bị sẵn 16 GB RAM LPDDR5X-7467 chạy kênh đôi (dual-channel). Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý phần RAM này được hàn chết trên bo mạch, không thể nâng cấp sau khi mua.

Trải nghiệm hiển thị với tần số quét 120Hz

Màn hình là một trong những nâng cấp đáng giá nhất trên phiên bản này. LG trang bị tấm nền IPS cảm ứng kích thước 16 inch với tỷ lệ khung hình 16:10 (độ phân giải 1.920 x 1.200). Điểm nổi bật nằm ở tần số quét biến thiên (VRR) từ 48Hz đến 120Hz, giúp các thao tác cuộn trang và chuyển động hình ảnh trở nên mượt mà hơn đáng kể so với chuẩn 60Hz truyền thống.

LG Gram Book 16 (mã 16U55U-H.AU77U3) trang bị webcam Full HD tích hợp hồng ngoại (IR) và màn che bảo mật.

Về chất lượng hiển thị, màn hình đạt độ phủ màu 100% sRGB và độ sáng tối đa 400 nits, cho phép làm việc tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Lớp phủ chống chói giúp giảm thiểu hiện tượng phản xạ, hỗ trợ tốt cho người dùng thường xuyên làm việc với văn bản và số liệu.

Khả năng kết nối và lưu trữ linh hoạt

Dù có thiết kế mỏng chỉ 16,3 mm, LG Gram Book 16 vẫn cung cấp hệ thống cổng kết nối tương đối đầy đủ. Máy sở hữu hai cổng USB-C hỗ trợ DisplayPort Alt mode và Power Delivery, hai cổng USB-A tốc độ 5 Gbps, cổng HDMI và jack tai nghe 3.5 mm. Một điểm đáng tiếc là máy thiếu vắng hỗ trợ Thunderbolt 4, vốn thường thấy trên các dòng chạy chip Intel.

Về lưu trữ, máy đi kèm ổ cứng 1 TB PCIe 4.0 SSD. Điểm cộng lớn là LG vẫn giữ lại một khe cắm M.2 trống, cho phép người dùng dễ dàng nâng cấp dung lượng lưu trữ khi có nhu cầu mà không cần thay thế ổ cứng gốc.

Thông số Chi tiết Vi xử lý AMD Ryzen AI 7 445 (Zen 5/5c) Đồ họa AMD Radeon 840M Bộ nhớ RAM 16 GB LPDDR5X-7467 (Soldered) Lưu trữ 1 TB PCIe 4.0 SSD (Trống 1 khe M.2) Màn hình 16 inch IPS Touch, 120Hz VRR, 400 nits Trọng lượng 1,8 kg Pin 77 Wh, sạc 65W

Đánh giá thực tế từ người dùng

Theo dữ liệu từ các hệ thống bán lẻ, LG Gram Book 16 nhận được mức đánh giá cao 4.8/5 sao. Người dùng đặc biệt khen ngợi thời lượng pin từ viên pin 77 Wh và hệ thống tản nhiệt hoạt động hiệu quả, giúp máy không bị quá nhiệt khi xử lý tác vụ nặng.

Tuy nhiên, sản phẩm vẫn tồn tại một số nhược điểm nhỏ. Hệ thống loa và webcam được đánh giá ở mức trung bình, chưa thực sự xuất sắc so với tầm giá. Ngoài ra, lớp vỏ màu đen của máy khá bám dấu vân tay, đòi hỏi người dùng phải vệ sinh thường xuyên để giữ vẻ ngoài thẩm mỹ.

Với mức giá dưới 900 USD, LG Gram Book 16 là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc laptop văn phòng cao cấp, đặc biệt phù hợp với những ai ưu tiên màn hình lớn, tần số quét cao và trọng lượng nhẹ để di chuyển hàng ngày.