LG Gram Pro 17: Phân tích mẫu laptop 17 inch siêu nhẹ trang bị đồ họa RTX 5050 LG Gram Pro 17 thiết lập tiêu chuẩn mới cho dòng laptop màn hình lớn khi kết hợp trọng lượng siêu nhẹ chỉ hơn 1,3kg cùng sức mạnh từ vi xử lý Intel Core Ultra 7 và card đồ họa rời Nvidia.

Trong phân khúc laptop màn hình lớn, LG Gram Pro 17 tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn nhờ khả năng tối ưu trọng lượng ấn tượng. Dù sở hữu không gian hiển thị lên tới 17 inch, thiết bị này vẫn duy trì tính di động cao với trọng lượng chỉ hơn 3 lb (khoảng 1,36 kg), phù hợp cho người dùng cần làm việc trên màn hình rộng nhưng thường xuyên phải di chuyển.

Sự kết hợp giữa tính di động và hiệu suất đồ họa

Điểm đáng chú ý nhất trên phiên bản LG Gram Pro 17 này là sự xuất hiện của card đồ họa rời Nvidia GeForce RTX 5050 bên trong một thân máy siêu mỏng. Đây là một bước tiến đáng kể so với các dòng Gram tiêu chuẩn thường chỉ sử dụng đồ họa tích hợp. Việc trang bị RTX 5050 giúp thiết bị xử lý tốt hơn các tác vụ đa phương tiện như chỉnh sửa video hoặc thiết kế đồ họa cơ bản.

LG Gram Pro 17 sở hữu tông màu đen tinh tế và hiện đang có mức giá ưu đãi kỷ lục trên Amazon

Về cấu hình cốt lõi, máy được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra 7 255H, đi kèm với 16GB RAM LPDDR5X (được hàn chết trên bo mạch) và ổ cứng SSD dung lượng 1TB. Sự kết hợp này đảm bảo khả năng phản hồi nhanh chóng cho các tác vụ văn phòng và sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Màn hình WQXGA và khả năng hiển thị chuyên sâu

LG Gram Pro 17 sử dụng tấm nền IPS chất lượng cao với độ phân giải WQXGA (2560 x 1600 pixels). Các thông số kỹ thuật của màn hình này cho thấy sự tập trung vào nhóm khách hàng làm đồ họa:

Độ sáng: 400 nits, phù hợp làm việc trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Độ bao phủ màu: 99% DCI-P3, đảm bảo độ chính xác màu sắc cao.

Tần số quét: 144Hz hỗ trợ VRR (Variable Refresh Rate), mang lại trải nghiệm cuộn lướt mượt mà.

Khả năng kết nối và những đánh đổi về nhiệt độ

Về kết nối, LG không thỏa hiệp dù máy có thiết kế mỏng. Thiết bị hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn hiện đại nhất bao gồm WiFi 7 và cổng Thunderbolt 4, cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao và xuất hình ảnh ra các thiết bị ngoại vi chuyên dụng.

Các cổng kết nối trên LG Gram Pro 17

Tuy nhiên, một lưu ý quan trọng về mặt kỹ thuật là hệ thống tản nhiệt. Do khung gầm được thiết kế cực kỳ mỏng và nhẹ, LG Gram Pro 17 sẽ nhanh chóng chạm ngưỡng giới hạn nhiệt độ khi xử lý các tác vụ nặng liên tục. Do đó, dù trang bị RTX 5050, đây không phải là một chiếc laptop chuyên dụng để chơi game mà thiên về hỗ trợ các tác vụ xử lý đồ họa ngắn hạn hoặc làm việc đa phương tiện.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý Intel Core Ultra 7 255H Đồ họa Nvidia GeForce RTX 5050 Bộ nhớ RAM 16GB LPDDR5X (Soldered) Lưu trữ 1TB SSD Màn hình 17-inch IPS, 2560 x 1600, 144Hz, 99% DCI-P3 Trọng lượng ~1,36 kg (3.1 lbs) Kết nối WiFi 7, Thunderbolt 4

Hiện tại, LG Gram Pro 17 đang được niêm yết với mức giá 1.649 USD trên Amazon, mức thấp nhất từ trước đến nay cho cấu hình tích hợp đồ họa rời thế hệ mới này. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai tìm kiếm sự cân bằng tuyệt đối giữa kích thước màn hình và trọng lượng máy.