Li Auto MEGA Home: Mẫu MPV điện 7 chỗ lộ diện với 4 lidar và hệ truyền động mạnh mẽ từ Huawei Li Auto MEGA Home chính thức lộ diện với kích thước ấn tượng, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng hệ thống 4 lidar hứa hẹn tái định nghĩa phân khúc MPV gia đình cao cấp.

Mẫu MPV thuần điện Li Auto MEGA Home đã chính thức lộ diện thông qua hồ sơ đăng ký với Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) trong đợt công bố sản phẩm mới vào ngày 10 tháng 6. Bước đi này xác nhận mẫu xe có biệt danh "phi thuyền" đã sẵn sàng tiến vào giai đoạn thương mại hóa để phục vụ thị trường xe gia đình cao cấp.

Kích thước ấn tượng và không gian nội thất linh hoạt

Đúng như tên gọi "MEGA", xe sở hữu các thông số kích thước vượt trội với chiều dài 5.355 mm, rộng 1.965 mm và cao 1.850 mm. Trục cơ sở dài tới 3.300 mm tạo tiền đề cho một khoang cabin rộng rãi. Dù có trọng lượng không tải lên đến 2.925 kg, mẫu MPV này vẫn có khả năng đạt tốc độ tối đa 200 km/h.

Bên trong, xe được thiết kế theo cấu hình 7 chỗ với sơ đồ ghế 2/2/3. Đáng chú ý, hàng ghế thứ ba có khả năng tùy biến thông minh: lưng ghế gập phẳng vào đệm và toàn bộ cụm ghế có thể lật về phía trước 85 độ. Thiết kế này giúp mở rộng chiều dài khoang hành lý từ 680 mm lên đến 1.066 mm, đáp ứng tối đa nhu cầu chứa đồ cho những chuyến đi dài ngày.

Hệ truyền động Huawei và công nghệ an toàn đột phá

Li Auto MEGA Home sử dụng hệ dẫn động hai động cơ điện. Trong đó, động cơ phía trước có công suất 155 kW do Huawei sản xuất, kết hợp cùng động cơ phía sau công suất 258 kW từ Jiangsu Li Auto Drive Technology. Xe được trang bị bộ pin lithium-ion ba thành phần sử dụng cell pin của CATL, lắp ráp bởi Ningde Jiaocheng CATL để đảm bảo hiệu suất vận hành tối ưu.

Điểm nhấn công nghệ nằm ở việc nâng cấp hệ thống cảm biến. Bên cạnh tay nắm cửa dạng bán ẩn mới, xe được bổ sung thêm các cảm biến lidar trạng thái rắn ở hai bên hông và phía sau. Cải tiến này nâng tổng số cảm biến lidar trên xe từ 1 lên 4, giúp tăng cường đáng kể khả năng nhận diện môi trường và hỗ trợ các tính năng lái an toàn thông minh.

Về tiện nghi, khoang lái của MEGA Home được kỳ vọng thừa hưởng phong cách từ mẫu Li Auto L9 với màn hình liền mạch trải dài trên táp-lô. Sự kết hợp giữa công nghệ của Huawei, pin CATL và không gian linh hoạt giúp MEGA Home trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe điện đa dụng thời gian tới.