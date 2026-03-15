Liam Delap và bài toán 30 triệu bảng: Chelsea tìm lối thoát tại Strasbourg Chỉ ghi 2 bàn sau 30 trận, bản hợp đồng 30 triệu bảng Liam Delap đang trở thành gánh nặng tại Chelsea. Việc chuyển đến Strasbourg được xem là cơ hội cuối để tiền đạo này cứu vãn sự nghiệp.

Liam Delap, chân sút trị giá 30 triệu bảng, đang đối mặt với tương lai bất định tại Chelsea sau chuỗi phong độ nghèo nàn. Thất bại 0-1 trước Newcastle United ngay tại Stamford Bridge mới đây đã phơi bày sự bế tắc của hàng công The Blues, nơi Delap là tâm điểm của những sự chỉ trích.

Màn trình diễn thảm họa tại Stamford Bridge

Trong trận cầu then chốt cạnh tranh tấm vé dự Champions League, Chelsea đã gục ngã bởi bàn thắng duy nhất của Anthony Gordon bên phía Newcastle. Tuy nhiên, sai lầm phòng ngự không phải là vấn đề duy nhất. Sự vô duyên của hàng công, đặc biệt là Liam Delap, đã trở thành đề tài bị mổ xẻ kịch liệt.

Được HLV Liam Rosenior tung vào sân ở đầu hiệp hai thay cho Malo Gusto nhằm tăng cường hỏa lực, Delap đã mang đến một màn trình diễn đáng thất vọng. Dù thi đấu xông xáo hơn một Joao Pedro nhạt nhòa, cựu tiền đạo Ipswich Town lại liên tục phung phí cơ hội. Một cú sút bay thẳng lên khán đài cùng pha đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc là minh chứng rõ nét cho sự thiếu sắc bén của tiền đạo người Anh.

Delap kém duyên trong màu áo Chelsea.

Con số báo động: 30 trận, 2 bàn thắng

Màn trình diễn kém cỏi trước Newcastle chỉ là bức tranh thu nhỏ cho mùa giải đáng quên của Delap. Từng gây ấn tượng mạnh tại FIFA Club World Cup, nhưng những chấn thương liên miên đã phá hỏng hoàn toàn đà thăng tiến của tiền đạo này. Được mang về để thay thế Nicolas Jackson, song sự vụng về và chậm chạp đã đẩy Delap chìm sâu trên băng ghế dự bị.

Theo thống kê, chân sút người Anh mới chỉ sở hữu 2 pha lập công sau 30 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này. Con số này quá khiêm tốn so với kỳ vọng vào một bản hợp đồng 30 triệu bảng, đặc biệt là khi so sánh với Joao Pedro - người đã bỏ túi 18 bàn thắng cho The Blues mùa này.

Ngôi sao người Anh mới có 2 bàn thắng trong mùa giải này.

Strasbourg: Phao cứu sinh từ hệ sinh thái BlueCo

Đứng trước ngã ba đường, việc rời London vào mùa hè tới được xem là lựa chọn hợp lý nhất cho cả Chelsea và cầu thủ. RC Strasbourg, đội bóng thuộc mạng lưới BlueCo, đang nổi lên như một bến đỗ lý tưởng để Delap tái sinh sự nghiệp.

Đội bóng Ligue 1 chuẩn bị chia tay tiền đạo Emanuel Emegha (người sẽ gia nhập chính Chelsea vào hè 2026) và đang khát khao một tay săn bàn mới. Lối chơi chuyển đổi trạng thái nhanh, chú trọng phản công của Strasbourg được đánh giá là hoàn toàn phù hợp với tốc độ và thể chất của Delap – những phẩm chất từng giúp anh bùng nổ tại Ipswich trước đây.

Quan trọng hơn, Strasbourg mang đến một môi trường ít áp lực hơn hẳn so với sự soi mói tàn khốc tại Premier League. Một bản hợp đồng cho mượn sẽ giúp cựu cầu thủ Manchester City có thời gian thi đấu thường xuyên để tìm lại cảm giác bóng và sự tự tin đã mất. Đối với Chelsea, đây là nước đi khôn ngoan để bảo vệ giá trị của khoản đầu tư 30 triệu bảng, đồng thời giúp Delap có cơ hội thực hiện một bước lùi để tiến xa hơn trong tương lai.