Liam Delap và đêm diễn kỳ lạ: Từ thảm họa ăn mừng hụt đến 3 kiến tạo cho Chelsea Tiền đạo Liam Delap trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc trong chiến thắng 4-0 của Chelsea trước Hull City, bù đắp sai lầm khó tin bằng màn trình diễn rực sáng tại FA Cup.

Trong bóng đá, ranh giới giữa người hùng và tội đồ đôi khi chỉ cách nhau một khoảnh khắc chủ quan. Tại vòng 4 FA Cup, tiền đạo 23 tuổi Liam Delap đã trải qua 90 phút kỳ lạ nhất sự nghiệp khi biến một tình huống "thảm họa" thành bệ phóng cho màn trình diễn đẳng cấp, góp công lớn vào chiến thắng đậm đà của Chelsea.

Khoảnh khắc chủ quan khó tin tại Stamford Bridge

Phút 21 của trận đấu, khi tỷ số vẫn đang là 0-0, Liam Delap đứng trước cơ hội mười mươi để mở tỷ số. Từ cú phá bóng của thủ môn Dillon Phillips bên phía Hull City, bóng đập trúng người Delap và từ từ lăn về phía khung thành bỏ trống. Thay vì bám đuổi để đảm bảo bàn thắng, chân sút này lại đứng lại ăn mừng sớm và ngoái nhìn trọng tài Farai Hallam.

Sự chủ quan đã phải trả giá khi bóng đập cột dọc bật ra. Dù Delap nỗ lực đá bồi ngay sau đó, thủ môn Phillips đã kịp lùi về cản phá. Công nghệ Goal-line xác nhận bóng chưa đi qua vạch vôi, biến tình huống này thành một trong những pha bỏ lỡ khó hiểu nhất giải đấu.

Delap đã có một tình huống bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Làn sóng chỉ trích từ giới chuyên môn

Chứng kiến pha xử lý thiếu chuyên nghiệp trên sóng BBC, huyền thoại Alan Shearer không giấu nổi sự thất vọng: "Lạy chúa tôi, Delap đang làm cái quái gì vậy? Cậu ấy cư xử như thể mình có cả tỷ thời gian trên đời. Cậu ấy lững thững đi bộ và chờ đợi điều gì thế?".

Bình luận viên Lucy Ward trên kênh TNT Sports cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng trước thái độ của tiền đạo trẻ, cho rằng anh đã quá tin vào cảm giác cá nhân mà quên mất nhiệm vụ thi đấu đến cùng. Khoảnh khắc ăn mừng hụt này ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên các nền tảng mạng xã hội.

Tình huống ăn mừng quá sớm của Delap.

Màn chuộc lỗi ngoạn mục bằng tư duy đồng đội

Nếu là một cầu thủ yếu tâm lý, Delap có thể đã sụp đổ sau sai lầm. Tuy nhiên, số 9 của Chelsea đã chọn cách đáp trả bằng chuyên môn. Dù không trực tiếp ghi bàn trong ngày Pedro Neto lập hat-trick, Delap mới chính là nhân tố vận hành lối chơi của The Blues.

Thống kê cho thấy Delap là người kiến tạo nhiều nhất trận với 3 đường dọn cỗ cho đồng đội. Thay vì ích kỷ tìm kiếm bàn thắng để sửa sai, anh chơi bóng đầy bản lĩnh, tận dụng khả năng làm tường để mở toang hàng thủ Hull City. Sự năng nổ của anh giúp các vệ tinh xung quanh có nhiều khoảng trống để dứt điểm.

Chiến binh thầm lặng trong sơ đồ của Liam Rosenior

Bên cạnh mặt trận tấn công, thái độ thi đấu của Delap sau sai lầm là điểm cộng lớn trong mắt HLV Liam Rosenior. Biểu đồ nhiệt cho thấy tiền đạo này hoạt động không ngừng nghỉ, tích cực lùi sâu hỗ trợ phòng ngự trong các tình huống cố định.

Với 4 pha giải nguy cho hàng thủ, Delap cho thấy tinh thần trách nhiệm cao độ. Dù chỉ thắng 40% trong các pha tranh chấp tay đôi, áp lực liên tục mà anh tạo ra đã khiến các hậu vệ đội khách không có lấy một phút ngơi nghỉ. Sau tiếng còi mãn cuộc, chính màn lột xác tâm lý này đã giúp Delap nhận được sự tôn trọng từ cả đồng đội lẫn người hâm mộ.