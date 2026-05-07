Liam Delap và ngã rẽ sự nghiệp: Rời Chelsea gia nhập Newcastle để tìm lại chính mình Sau mùa giải thất vọng tại Chelsea, Liam Delap được khuyên nên gia nhập Newcastle để cứu vãn sự nghiệp và tìm lại bản năng sát thủ trong vai trò trung tâm hàng công.

Khi Liam Delap rời Manchester City để cập bến Stamford Bridge, nhiều người đã kỳ vọng vào sự trỗi dậy của một "số 9" thuần túy, người có thể giải quyết bài toán hàng công nan giải của Chelsea. Tuy nhiên, sau một mùa giải đầy biến động, giấc mơ London đang dần trở thành cơn ác mộng với tiền đạo trẻ người Anh. Áp lực từ mức phí chuyển nhượng và kỳ vọng quá lớn đã khiến Delap lạc nhịp trong hệ thống chiến thuật của The Blues.

Delap đã có mùa giải thất vọng ở Chelsea. Ảnh: Getty.

Nỗi thất vọng từ những con số thống kê

Nhìn vào hiệu suất của Delap mùa này, người hâm mộ Chelsea không khỏi lo lắng. Dù được trao cơ hội ra sân tới 41 lần trên mọi đấu trường, nhưng dấu ấn mà cựu sao trẻ Man City để lại là vô cùng mờ nhạt. Việc chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng là một thống kê báo động đối với một trung phong được quy hoạch cho đội một.

Sự bùng nổ của Joao Pedro đã vô tình đẩy Delap vào thế khó. Trong khi Pedro thích nghi nhanh chóng và trở thành hạt nhân trong lối chơi tấn công, Delap lại tỏ ra lạc lõng. Những lần vào sân từ băng ghế dự bị của anh thường kết thúc trong sự bế tắc, khi sự tự tin dần cạn kiệt qua từng trận đấu không bàn thắng.

Chỉ số Thành tích tại Chelsea Số trận thi đấu 41 Bàn thắng 2 Vai trò chủ yếu Dự bị chiến lược

Lời khuyên từ người cũ Florent Malouda

Chứng kiến hậu bối loay hoay tìm lại phong độ, Florent Malouda – một trong những công thần của Chelsea – đã đưa ra những nhận định thẳng thắn. Theo Malouda, vấn đề của Delap không nằm ở tài năng mà là môi trường và cơ hội ra sân thường xuyên. Cựu danh thủ người Pháp tin rằng việc rời Stamford Bridge lúc này là quyết định tối ưu để cứu vãn một tài năng đang chớm nở.

"Thương vụ Liam Delap đến Newcastle hoàn toàn có thể trở thành một cú hích lớn," Malouda nhận định. Ông nhấn mạnh rằng tại một đội bóng đang trong quá trình xây dựng bản sắc như Newcastle, Delap sẽ có nhiều đất diễn hơn. Sự tự tin của một tiền đạo chỉ có thể được tái tạo khi họ được xỏ giày ra sân mỗi cuối tuần và cảm nhận được niềm tin tuyệt đối từ ban huấn luyện.

Newcastle United: Bến đỗ hoàn hảo để tái sinh?

Newcastle United không phải là cái tên xa lạ với Delap. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh từng theo đuổi sát sao tiền đạo này một năm trước nhưng thất bại trước sức hút của Chelsea. Hiện tại, "Chích chòe" vẫn đang kiên trì tìm kiếm một phương án chia lửa cho hàng công, và Delap với mức giá được dự báo sẽ "mềm" hơn rất nhiều, đang trở thành mục tiêu khả dĩ.

Lối chơi giàu năng lượng và ưu tiên sự trực diện của Newcastle dưới thời các huấn luyện viên hiện đại được cho là rất phù hợp với phong cách của Delap. Thay vì phải gồng mình thích nghi với lối đá kiểm soát phức tạp tại Chelsea, Delap có thể phát huy tối đa khả năng càn lướt và dứt điểm trong một hệ thống ưu tiên các tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Nhìn chung, kỳ chuyển nhượng mùa hè này sẽ là thời điểm quyết định tương lai của Liam Delap. Một bước lùi về mặt vị thế câu lạc bộ có thể lại chính là bước đà quan trọng để anh tiến xa hơn trong sự nghiệp, thay vì tiếp tục mài mòn tài năng trên băng ghế dự bị tại London.