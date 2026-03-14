Liam Rosenior cần đưa Robert Sanchez trở lại để cứu vãn tương lai tại Chelsea Sau thất bại tại Champions League, HLV Liam Rosenior đối mặt áp lực buộc phải sử dụng kinh nghiệm của Robert Sanchez trong trận gặp Newcastle để giữ vững chiếc ghế.

Chelsea đang rơi vào một cuộc khủng hoảng không đáng có sau thất bại nặng nề trước Paris Saint-Germain tại lượt đi vòng 16 đội Champions League. Sức ép tại Stamford Bridge hiện không chỉ đến từ kết quả trên bảng tỷ số, mà còn xuất phát từ những quyết định nhân sự gây tranh cãi của huấn luyện viên Liam Rosenior. Trận tiếp đón Newcastle United cuối tuần này tại Ngoại hạng Anh được xem là thời khắc mang tính bước ngoặt để chiến lược gia người Anh sửa chữa sai lầm.

Cái giá quá đắt từ canh bạc mang tên Filip Jorgensen

Quyết định trao niềm tin cho thủ thành trẻ Filip Jorgensen tại sân chơi danh giá nhất châu Âu đã để lại những hệ lụy nghiêm trọng. Ở tuổi 23, Jorgensen dường như chưa đủ bản lĩnh để đối phó với áp lực khủng khiếp tại Parc des Princes. Thực tế trên sân cho thấy, ngay khi Chelsea vừa nỗ lực gỡ hòa và đang dần lấy lại thế trận, chính sự bất cẩn trong khâu luân chuyển bóng của tuyển thủ Đan Mạch đã trực tiếp biếu cho đối thủ cơ hội tái lập thế dẫn bàn.

Sai lầm này không chỉ là một lỗi kỹ thuật cá nhân mà còn đánh sập hoàn toàn tâm lý thi đấu của toàn đội. Hệ quả là sự sụp đổ dây chuyền dẫn đến những bàn thua liên tiếp trong sự bất lực của hàng phòng ngự. Việc sử dụng một thủ môn trẻ ở một trận cầu đòi hỏi sự điềm tĩnh tối đa rõ ràng là một rủi ro lớn mà Rosenior đã tính toán sai lầm.

Liam Rosenior nên trả lại vị trí cho Robert Sanchez.

Robert Sanchez: Điểm tựa kinh nghiệm giữa cơn bão

Nhìn từ thảm họa tại Paris, giới chuyên môn nhận định đã đến lúc Liam Rosenior cần gạt bỏ sự bảo thủ để nhìn nhận lại giá trị thực sự của Robert Sanchez. Bất chấp những sai lầm cá nhân từng khiến anh phải nhận thẻ đỏ hay mất điểm ở giai đoạn trước, đẳng cấp của thủ môn 28 tuổi người Tây Ban Nha là điều không thể phủ nhận tại môi trường khắc nghiệt như Premier League.

Trước khi bị cất lên băng ghế dự bị, Sanchez từng là chốt chặn vững chắc và thậm chí có thời điểm cạnh tranh sòng phẳng cho danh hiệu Găng tay vàng. Kinh nghiệm dày dặn qua các trận cầu lớn, khả năng làm chủ không gian và bản lĩnh từng được thể hiện tại các đấu trường như Club World Cup là thứ mà hàng thủ đang rệu rã của Chelsea cực kỳ cần lúc này để ổn định lại cấu trúc phòng ngự.

Phép thử mang tên Newcastle United

Việc tiếp tục "giam cầm" Robert Sanchez trên băng ghế dự bị không còn mang ý nghĩa răn đe, mà đang dần trở thành một sự cố chấp có thể hủy hoại chính sự nghiệp của Liam Rosenior tại Stamford Bridge. Cuộc đối đầu với Newcastle United – một đội bóng nổi tiếng với lối chơi tốc độ và khả năng pressing tầm cao – sẽ không cho phép hàng thủ "The Blues" mắc thêm bất kỳ sai lầm sơ đẳng nào trong khâu thoát pressing.

Robert Sanchez hiện vẫn là thủ môn tốt nhất của Chelsea.

Sự tôn trọng từ người hâm mộ và niềm tin trong phòng thay đồ đang có dấu hiệu sứt mẻ nghiêm trọng sau thảm bại trên đất Pháp. Để cứu vãn tình hình và chứng minh năng lực quản trị nhân sự, nhà cầm quân 41 tuổi cần đưa ra một quyết định dứt khoát. Trả lại suất bắt chính cho Robert Sanchez không chỉ là cách để gia cố hàng thủ, mà còn là hành động thiết thực nhất để đưa con tàu Chelsea trở lại đúng quỹ đạo trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.