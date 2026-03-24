Liam Rosenior và bài toán vực dậy Chelsea: Liệu triết lý mới có đang đi chệch hướng? Chelsea đối mặt khủng hoảng với 4 trận thua liên tiếp dưới thời Liam Rosenior. Áp lực đè nặng lên chiến lược gia 41 tuổi khi cuộc đua top 4 dần xa tầm với.

Liam Rosenior là huấn luyện viên trưởng Chelsea đang đối mặt với cuộc khủng hoảng phong độ nghiêm trọng sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp, khiến mục tiêu giành vé dự Champions League của đội bóng thành London trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

HLV Rosenior đối mặt áp lực nghìn cân tại Chelsea.

Thất bại 0-3 trước Everton vừa qua đánh dấu một cột mốc buồn cho triều đại của Rosenior tại Stamford Bridge. Trận thua này không chỉ thổi bùng lên những tranh cãi về năng lực dẫn dắt của vị chiến lược gia 41 tuổi mà còn đẩy The Blues vào thế khó trong giai đoạn hạ màn của mùa giải Ngoại hạng Anh.

Nghịch lý giữa thống kê và thực tế sân cỏ

Dù đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng và kém vị trí thứ 5 của Liverpool vỏn vẹn 1 điểm, nhưng khoảng cách 6 điểm với top 4 đang trở thành rào cản lớn đối với Chelsea. Đáng chú ý, nếu chỉ tính 10 trận đầu tiên kể từ khi tiếp quản đội bóng từ Enzo Maresca, Rosenior đã giành được 17 điểm – một con số đủ để đưa Chelsea đứng thứ 4 về mặt phong độ trong quãng thời gian đó.

Tuy nhiên, sự hụt hơi trong 6 trận gần nhất đã khiến niềm tin của người hâm mộ lung lay dữ dội. Một thống kê gây sốc chỉ ra rằng Chelsea là đội bóng bị đối thủ chạy vượt mặt nhiều nhất giải đấu mùa này. Giải thích cho điều này, Rosenior viện dẫn khối lượng công việc quá tải khi đội bóng đã phải thi đấu tới 113 trận kể từ đầu mùa giải trước do tham dự cả Conference League và Club World Cup phiên bản mới.

Xung đột triết lý và lỗ hổng phòng ngự

Rosenior chưa thể áp đặt triết lý của mình tại Chelsea.

Sự sụt giảm phong độ của Chelsea còn xuất phát từ việc áp dụng hệ tư tưởng bóng đá mới. Trong tháng đầu tiên, Rosenior thừa nhận vẫn duy trì sơ đồ của người tiền nhiệm Maresca và thu về 7 chiến thắng trong 9 trận đầu. Nhưng khi ông bắt đầu áp đặt bản sắc riêng, sự ổn định biến mất, thay vào đó là những sai lầm cá nhân và vấn đề kỷ luật với hàng loạt thẻ đỏ trong các trận gặp Burnley hay Arsenal.

Bên cạnh đó, việc không chốt được vị trí thủ môn số một sau khi Robert Sanchez sa sút đã khiến hàng thủ Chelsea trở nên mong manh. Rosenior thừa nhận đội bóng cần thêm thời gian để phân tích kỹ lưỡng thay vì cuốn theo những cảm xúc nhất thời sau mỗi trận thua.

Sóng ngầm trong lòng Stamford Bridge

Không chỉ áp lực chuyên môn, Rosenior còn phải đối mặt với những bất ổn trong phòng thay đồ. Tiền vệ Enzo Fernandez gần đây đã công khai bày tỏ sự nuối tiếc dành cho người cũ Enzo Maresca, cho rằng hệ thống của đội bóng đã sụp đổ sau khi vị huấn luyện viên này rời đi. Những phát biểu này dù đã được Rosenior xoa dịu nhưng vẫn cho thấy một sự rạn nứt về mặt tư tưởng giữa cầu thủ và ban huấn luyện.

Vấn đề tài chính cũng đang đè nặng lên vai các cầu thủ khi cấu trúc lương của Chelsea gắn liền với thành tích thi đấu. Nếu không thể giành vé dự Champions League, thu nhập của những ngôi sao như Enzo Fernandez hay Moises Caicedo sẽ bị cắt giảm đáng kể. Đây là một áp lực vô hình nhưng cực lớn có thể bóp nghẹt tinh thần chiến đấu của toàn đội.

Chelsea cần nhanh chóng vực dậy phong độ.

Dẫu vậy, giới chủ BlueCo vẫn thể hiện sự kiên nhẫn hiếm thấy khi đặt niềm tin vào Rosenior với bản hợp đồng đến năm 2032. Trước mắt vị chiến lược gia này là lịch thi đấu khốc liệt với trận tứ kết FA Cup gặp Port Vale và hai cuộc đối đầu trực tiếp với Manchester City và Manchester United. Đây sẽ là những thuốc thử hạng nặng để xác định liệu triết lý của Rosenior là tầm nhìn dài hạn hay chỉ là một ảo tưởng giữa giông bão tại London.