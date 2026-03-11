Liam Rosenior và bài tủ 3 trung vệ: Chìa khóa để Chelsea quật ngã PSG tại Champions League Đối đầu đương kim vô địch PSG tại vòng 16 đội Champions League, HLV Liam Rosenior có thể tái hiện sơ đồ 3 trung vệ từng giúp ông gieo sầu cho gã khổng lồ nước Pháp.

Tuần này, tâm điểm của bóng đá châu Âu sẽ đổ dồn về Stamford Bridge, nơi HLV Liam Rosenior đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại Chelsea. Cuộc chạm trán với Paris Saint-Germain (PSG) ở lượt đi vòng 16 đội Champions League không chỉ là một trận đấu đỉnh cao, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho chiến lược gia trẻ tuổi này.

Chelsea sẵn sàng đại chiến PSG.

Ký ức Strasbourg và công thức khắc chế PSG

Lịch sử đối đầu chỉ ra rằng Liam Rosenior không hề e ngại gã khổng lồ nước Pháp. Trong thời gian dẫn dắt Strasbourg tại Ligue 1, ông từng gây chấn động khi cầm hòa và thậm chí đánh bại PSG. Điểm chung trong những chiến tích đó chính là hệ thống phòng ngự 3 trung vệ đầy biến ảo.

Đỉnh cao là chiến thắng 2-1 giúp Strasbourg giành vé dự Conference League, nơi Rosenior vận hành hoàn hảo sơ đồ 3-4-2-1. Dù tại Chelsea, ông mới chỉ sử dụng hệ thống này 2 lần (trước Wrexham ở FA Cup và Arsenal ở EFL Cup), nhưng tính chất đặc thù của Champions League có thể thúc đẩy một sự thay đổi mang tính bước ngoặt.

Gia cố hàng thủ trước sức mạnh tấn công của đối phương

Dù phải đối mặt với đương kim vô địch, bầu không khí tại Cobham vẫn đang tràn đầy sự lạc quan. Sự tự tin của The Blues được củng cố khi hàng thủ đón nhận những tín hiệu tích cực về nhân sự, sẵn sàng cho nhiệm vụ vô hiệu hóa những ngòi nổ bên phía đội khách.

Hàng thủ Chelsea đón chào sự trở lại của Colwill.

Nếu Rosenior quyết định xoay sang sơ đồ 3 trung vệ, bộ khung sẽ có sự thay đổi lớn so với các trận đấu quốc nội. Wesley Fofana và Trevoh Chalobah là hai lựa chọn ưu tiên nhờ tốc độ và khả năng bọc lót xuất sắc. Vị trí trung vệ lệch trái nhiều khả năng thuộc về Benoit Badiashile, người sở hữu kèo trái khéo léo giúp luân chuyển bóng mượt mà từ tuyến dưới.

Bài toán khu trung tuyến và nhân sự then chốt

Trận đại chiến này còn được định đoạt bởi khả năng kiểm soát khu vực trung tâm. PSG đang đối mặt với tổn thất lực lượng khi Fabian Ruiz chắc chắn vắng mặt, trong khi khả năng ra sân của Joao Neves vẫn còn bỏ ngỏ. Đây là cơ hội vàng để cặp bài trùng Enzo Fernandez và Moises Caicedo chiếm lĩnh thế trận.

Rosenior được kỳ vọng giúp Chelsea đánh bại PSG.

Trong một kịch bản ưu tiên sự an toàn, tiền vệ trẻ Andrey Santos có thể được tung vào sân để tạo thành "tấm khiên" án ngữ trước hàng phòng ngự. Ở hai biên, sự trở lại của Reece James bên cánh phải và Marc Cucurella bên cánh trái trong vai trò wing-back sẽ tăng cường đáng kể cả khả năng phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công.

Trận chiến tại Stamford Bridge không chỉ là cơ hội để Chelsea trả món nợ quá khứ, mà còn là sân khấu để Liam Rosenior khẳng định giá trị chiến thuật của mình trước toàn thế giới.