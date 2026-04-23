Liam Rosenior và sự sụp đổ tại Chelsea: Kết cục tất yếu sau chuỗi kỷ lục buồn 114 năm Sau 4 tháng cầm quyền, Liam Rosenior chính thức bị sa thải khi Chelsea trải qua cuộc khủng hoảng trầm trọng với 5 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà không ghi nổi bàn thắng nào.

Kỷ nguyên của Liam Rosenior tại Stamford Bridge đã chính thức khép lại theo kịch bản không ai ngờ tới. Từng được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới với bản hợp đồng dài hạn 5,5 năm, nhưng chỉ sau hơn 120 ngày tại vị, vị chiến lược gia này đã phải xách hành lý rời Tây London trong sự bàng hoàng của người hâm mộ.

Từ khởi đầu hứa hẹn đến thảm họa lịch sử

Ban đầu, mối lương duyên này tưởng chừng là một sự kết hợp hoàn hảo. Trong 15 trận đầu tiên, Chelsea dưới thời Rosenior chỉ để thua 3 lần (đều trước Arsenal), giành tới 10 chiến thắng. Đội bóng chơi thứ bóng đá tấn công rực lửa, ghi bàn đều đặn và tạo ra sự phấn khích lớn trên các khán đài.

Tuy nhiên, sự thăng hoa đó nhanh chóng bị thay thế bởi một chuỗi phong độ tệ hại nhất trong 114 năm qua. Năm trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh là 5 thất bại tủi hổ và tuyệt nhiên không có một bàn thắng nào được ghi. Lần gần nhất The Blues trải qua cơn hạn hán bàn thắng kéo dài như vậy đã là từ năm 1912.

Chuỗi trận 'kinh dị' vùi dập niềm tin

Mọi thứ bắt đầu rạn nứt từ trận thua 0-1 trước Newcastle United ngày 15 tháng 3. Dù kiểm soát bóng tới 67% và tung ra 22 cú dứt điểm, Chelsea vẫn trắng tay vì một khoảnh khắc hớ hênh của hàng thủ. Cơn ác mộng tiếp tục lan sang đấu trường Champions League khi PSG vùi dập họ 3-0 tại Stamford Bridge. Sự tàn nhẫn của hàng công đối phương đối lập hoàn toàn với sự lúng túng của các hậu vệ Chelsea, khiến khán giả bỏ về khi trận đấu còn tới 30 phút.

Đến chuyến làm khách tại Everton, sự bế tắc càng lộ rõ. Dù nắm quyền kiểm soát 64% thời lượng bóng, các học trò của Rosenior gần như vô hại trước khung thành của Jordan Pickford. Ngay cả khi niềm tin được nhen nhóm bằng chiến thắng 7 bàn tại FA Cup trước Port Vale, nó cũng nhanh chóng bị Manchester City dập tắt. Các cầu thủ của Pep Guardiola đã trừng phạt những sai lầm cá nhân của Moises Caicedo và Sanchez bằng những cú đòn trực diện, ấn định tỷ số 3-0.

Sự đứt gãy kết nối giữa HLV và cầu thủ

Đỉnh điểm của sự thất vọng là trận thua 0-1 trước Manchester United và thảm bại 0-3 trước Brighton. Tại Stamford Bridge, Chelsea bất lực hoàn toàn trước một hàng thủ chắp vá của Quỷ đỏ. Đến trận gặp Brighton, hình ảnh Liam Rosenior hét lên yêu cầu Pedro Neto đột phá, nhưng cầu thủ này lại chọn cách chuyền về an toàn cho Moises Caicedo đã minh chứng cho sự mất kiểm soát của vị HLV này đối với phòng thay đồ.

Thất bại toàn diện tại Brighton không chỉ khiến Chelsea rơi xuống vị trí thứ 7 mà còn là giọt nước tràn ly cho những phát biểu chỉ trích học trò công khai của Rosenior. Chỉ sau hơn 3 tháng ngắn ngủi, di sản mà Rosenior để lại là một hàng công bế tắc và một tập thể thiếu gắn kết, buộc ban lãnh đạo Chelsea phải đưa ra quyết định cứng rắn trước khi tình hình trở nên không thể cứu vãn.