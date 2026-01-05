Lịch Âm Dương ngày 02/05/2026: Ngày Bính Tý thuận lợi cho khởi tạo và xây cất Xem chi tiết lịch Âm Dương ngày mai 02/05/2026 tức ngày 16/03 Âm lịch. Cập nhật giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các lưu ý phong thủy quan trọng để vạn sự hanh thông.

Ngày mai, Thứ Bảy ngày 02/05/2026 (Dương lịch), tương ứng với ngày 16 tháng Ba năm Bính Ngọ (Âm lịch). Đây là ngày Bính Tý, thuộc hành Thủy, được đánh giá là ngày có nhiều cát tinh hỗ trợ cho các việc khởi tạo và giao dịch thương mại.

Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 02/05/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp thông số chi tiết về ngày mai giúp bạn dễ dàng theo dõi và sắp xếp công việc:

Thông số Chi tiết Dương lịch 02/05/2026 (Thứ Bảy) Âm lịch 16/03/2026 (Tháng Nhâm Thìn, Năm Bính Ngọ) Ngày Bính Tý (Chi khắc Can - Ngày hung) Nạp âm Giản Hạ Thủy (Nước dưới khe) Trực Thành (Tốt cho khởi tạo, ký kết)

Giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ tốt sẽ giúp tăng cường vượng khí khi thực hiện các việc quan trọng:

Giờ Hoàng đạo: Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).

Giờ Hắc đạo: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hoi (21h-23h).

Phân tích sao tốt và hướng xuất hành

Theo Nhị Thập Bát Tú, ngày mai gặp sao Vị (Vị Thổ Trĩ) là một Kiết tú (sao tốt). Sao này chủ trị về sự phú quý, vinh hoa, đặc biệt tốt cho các việc như cưới gả, xây cất, gieo trồng hoặc chôn cất.

Hướng xuất hành tài lộc:

Đón Hỷ Thần (thần may mắn): Nên xuất hành theo hướng Tây Nam .

(thần may mắn): Nên xuất hành theo hướng . Đón Tài Thần (thần tài lộc): Nên xuất hành theo hướng Đông .

(thần tài lộc): Nên xuất hành theo hướng . Cần tránh hướng Tây Nam khi tìm Hạc Thần (hướng xấu trong ngày này).

Lời khuyên và lưu ý phong thủy

Dù có nhiều cát tinh, ngày Bính Tý vẫn có một số điểm cần lưu ý theo quan niệm dân gian:

Việc nên làm: Ký kết hợp đồng, giao dịch mua bán, khai trương, nhập học, xây dựng kho vựa và các công việc liên quan đến chăn nuôi, trồng trọt.

Việc nên tránh: Tuyệt đối không nên tu sửa bếp (theo Bành Tổ) để tránh rủi ro hỏa hoạn. Hạn chế các việc liên quan đến kiện tụng, tranh chấp vì dễ gặp bất lợi.

Tuổi xung khắc: Những người tuổi Canh Ngọ và Mậu Ngọ cần thận trọng hơn trong mọi việc do xung khắc với hành Thủy của ngày.

Giải thích thuật ngữ phong thủy

Để bạn đọc hiểu rõ hơn, Trực Thành trong 12 Kiến Trừ có nghĩa là sự thành công, trọn vẹn, mang ý nghĩa kết thúc tốt đẹp cho một khởi đầu mới. Trong khi đó, quẻ Không Vong theo Khổng Minh Lục Diệu cảnh báo về sự trì trệ, do đó người làm việc lớn cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết đoán hơn để vượt qua trở ngại.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm theo văn hóa dân gian.