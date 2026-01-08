Lịch âm dương ngày 02/08/2026: Chi tiết giờ hoàng đạo, tuổi hợp và hướng xuất hành Tra cứu lịch âm dương ngày 02/08/2026 (ngày 20 tháng 6 âm lịch). Xem chi tiết giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp và lời khuyên phong thủy để lựa chọn việc khởi sự.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 02/08/2026

Theo dõi lịch âm dương ngày 02 tháng 08 năm 2026 giúp bạn đọc chủ động tra cứu các thông tin phong thủy quan trọng như giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các yếu tố ngũ hành trong ngày. Việc ứng dụng linh hoạt các tri thức dân gian này sẽ góp phần mang lại sự an tâm, may mắn và thuận lợi cho các hoạt động hàng ngày.

Tổng quan lịch âm dương ngày 02/08/2026

Thông tin Chi tiết Dương lịch Chủ Nhật, ngày 02/08/2026 Âm lịch Ngày 20 tháng 06 năm Ất Mùi (Năm Bính Ngọ) Can Chi ngày Ngày Mậu Thân, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ Ngũ hành Đại Dịch Thổ (Đất nhà lớn) Ngày kỵ Không phạm các ngày Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương, Dương Công Kỵ Nhật

Chi tiết giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo

Lựa chọn khung giờ phù hợp theo quan niệm dân gian là bước chuẩn bị tâm lý tích cực khi bắt đầu công việc. Dưới đây là bảng phân bổ giờ tốt và giờ cần lưu ý trong ngày:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Tý (23:00 - 23:59)

Sửu (01:00 - 02:59)

Thìn (07:00 - 08:59)

Tỵ (09:00 - 10:59)

Mùi (13:00 - 14:59)

Tuất (19:00 - 20:59)

Giờ Hắc Đạo (Nên cẩn trọng)

Dần (03:00 - 04:59)

Mão (05:00 - 06:59)

Ngọ (11:00 - 12:59)

Thân (15:00 - 16:59)

Dậu (17:00 - 18:59)

Hợi (21:00 - 22:59)

Đánh giá ngũ hành và tuổi xung hợp

Ngày Mậu Thân có Can (Thổ) sinh Chi (Kim), được coi là ngày cát (bảo nhật). Nạp âm của ngày là Đại Dịch Thổ, có mối quan hệ tương sinh tương khắc với các tuổi cụ thể như sau:

Tuổi hợp: Ngày Thân lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ tạo thành Kim cục, đem lại nhiều điểm tựa thuận lợi cho các tuổi này.

Ngày Thân lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ tạo thành Kim cục, đem lại nhiều điểm tựa thuận lợi cho các tuổi này. Tuổi xung kỵ: Cần lưu ý đối với tuổi Quý Mão và Ất Mão do độ xung hợp thấp hơn. Các tuổi thuộc hành Thủy như Đinh Mùi và Quý Hợi không ngại sự tương khắc của hành Thổ trong ngày.

Việc nên làm và nên hoãn lại theo phong thủy

Bên cạnh yếu tố Can Chi, việc phân tích theo các hệ thống sao và trực giúp đưa ra gợi ý phù hợp cho công việc:

Các việc nên triển khai

Theo Thập Nhị Kiến Trừ (Trực Trừ): Thích hợp cho việc động đất, ban nền đắp nền, thờ cúng Táo Thần, xả tang, khởi công lò nhuộm hoặc cầu y chữa bệnh.

Thích hợp cho việc động đất, ban nền đắp nền, thờ cúng Táo Thần, xả tang, khởi công lò nhuộm hoặc cầu y chữa bệnh. Theo Nhị Thập Bát Tú (Sao Mão): Khuyến nghị thuận lợi cho việc xây dựng, tạo tác cơ sở hạ tầng.

Các việc nên cân nhắc hoãn lại

Khấu trừ theo Khổng Minh Lục Diệu: Ngày Lưu Liên chủ về tiến độ có thể gặp sự trễ nải hoặc phát sinh thủ tục dây dưa. Do đó, các công việc ký kết hợp đồng quan trọng, thủ tục hành chính hay nộp đơn từ nên được xem xét kỹ lưỡng, tránh vội vã.

Ngày Lưu Liên chủ về tiến độ có thể gặp sự trễ nải hoặc phát sinh thủ tục dây dưa. Do đó, các công việc ký kết hợp đồng quan trọng, thủ tục hành chính hay nộp đơn từ nên được xem xét kỹ lưỡng, tránh vội vã. Kiêng cữ theo Sao Mão: Đại kỵ việc an táng; đồng thời nên hạn chế việc cưới hỏi, khai trương hay dựng cửa mới.

Hướng và giờ xuất hành may mắn

Để chuyến đi diễn ra suôn sẻ và gặp nhiều điều như ý, việc chọn hướng và giờ xuất hành theo các phương pháp truyền thống mang lại sự chủ động cho gia chủ:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (tin vui), hoặc đi về hướng Bắc để đón Tài Thần (may mắn tài lộc).

Đi về hướng để đón Hỷ Thần (tin vui), hoặc đi về hướng để đón Tài Thần (may mắn tài lộc). Khung giờ xuất hành thuận lợi (Lý Thuần Phong): Giờ Tỵ (09:00 - 11:00) & Giờ Hợi (21:00 - 23:00): Rất tốt lành, buôn bán có lời, công việc nhà cửa hòa hợp. Giờ Mùi (13:00 - 15:00) & Giờ Sửu (01:00 - 03:00): Mọi việc đi lại bình yên, cầu tài hướng Tây Nam gặt hái kết quả tốt. Giờ Mão (05:00 - 07:00) & Giờ Dậu (17:00 - 19:00): Tin vui sắp tới, gặp gỡ đối tác nhiều may mắn.



Lời khuyên tổng hợp

Ngày 02/08/2026 là ngày có sự kết hợp của nhiều yếu tố cát hung sóng đôi. Đối với công việc xây dựng, sửa sang nền móng hay chữa bệnh, gia chủ có thể yên tâm thực hiện. Đối với các quyết định quan trọng về giấy tờ, ký kết hoặc việc đại sự gia đình (như cưới hỏi, an táng), hãy giữ tinh thần kiên nhẫn, cẩn trọng kiểm tra từng chi tiết để đạt hiệu quả tối ưu nhất.