Lịch Âm Dương ngày 03/07/2026: Giờ hoàng đạo và những lưu ý phong thủy Thông tin chi tiết lịch Âm Dương ngày 03/07/2026 (19/5 Âm lịch). Cập nhật giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và lời khuyên về các việc nên làm để ngày mới thuận lợi.

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Ngày 03/07/2026 (tức 19/05 Âm lịch) là ngày Mậu Dần, hành Thổ. Đây là ngày được đánh giá là có sự xung khắc về can chi, tuy nhiên vẫn sở hữu nhiều khung giờ hoàng đạo và sao tốt phù hợp cho việc cưới hỏi, xây cất.

Thông tin tổng quan lịch Âm Dương ngày 03/07/2026

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch Thứ Sáu, ngày 03/07/2026 Âm lịch Ngày 19 tháng Năm (Giáp Ngọ), năm Bính Ngọ Can chi Ngày Mậu Dần, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ Ngũ hành Thành Đầu Thổ (Đất trên thành) Trực Thành (Tốt cho khởi đầu, hoàn thành công việc) Tiết khí Hạ chí

Giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng giúp các kế hoạch trong ngày diễn ra suôn sẻ hơn. Dưới đây là các khung giờ được tổng hợp theo truyền thống:

Giờ hoàng đạo (Giờ tốt)

Tý (23:00-00:59): Thuận lợi cho các dự tính ban đầu.

Thuận lợi cho các dự tính ban đầu. Sửu (01:00-02:59): Mọi việc dễ đạt được sự ổn định.

Mọi việc dễ đạt được sự ổn định. Thìn (07:00-08:59): Khung giờ đẹp để triển khai công việc hành chính.

Khung giờ đẹp để triển khai công việc hành chính. Tỵ (09:00-10:59): Tốt cho giao dịch và gặp gỡ đối tác.

Tốt cho giao dịch và gặp gỡ đối tác. Mùi (13:00-14:59): Phù hợp cho các việc gia đình, hòa giải.

Phù hợp cho các việc gia đình, hòa giải. Tuất (19:00-20:59): Khung giờ mang lại sự bình an.

Giờ hắc đạo (Giờ cần lưu ý)

Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Hướng xuất hành và tuổi xung khắc

Để đón nhận năng lượng tích cực, người dân có thể tham khảo các hướng xuất hành sau:

Hỷ Thần: Xuất hành hướng Đông Nam để gặp nhiều niềm vui.

Xuất hành hướng Đông Nam để gặp nhiều niềm vui. Tài Thần: Xuất hành hướng Bắc để cầu tài lộc, may mắn về kinh tế.

Xuất hành hướng Bắc để cầu tài lộc, may mắn về kinh tế. Hướng cần tránh: Hướng Tây (gặp Hạc Thần).

Tuổi xung khắc: Trong ngày Mậu Dần, các tuổi Nhâm Thân và Giáp Thân cần thận trọng hơn trong giao tiếp và đi lại để tránh những phiền toái không đáng có.

Lời khuyên về các việc nên và không nên làm

Dựa trên các sao tốt như Thiên Đức Hợp và Thiên Hỷ, ngày 03/07/2026 mang lại nhiều chỉ số tích cực cho một số hoạt động cụ thể:

Việc nên làm

Xây dựng và gia đạo: Khởi công dựng cột, cưới gả, trổ cửa, cất lầu hoặc sửa chữa phòng bếp.

Khởi công dựng cột, cưới gả, trổ cửa, cất lầu hoặc sửa chữa phòng bếp. Kinh doanh: Lập khế ước, giao dịch, mua bán hàng hóa và khai trương tàu thuyền.

Lập khế ước, giao dịch, mua bán hàng hóa và khai trương tàu thuyền. Học tập: Nhập học, học kỹ nghệ hoặc nộp đơn dâng sớ.

Việc không nên làm

Tranh chấp: Tuyệt đối nên tránh kiện tụng hoặc các mâu thuẫn trực diện vì dễ gặp bất lợi.

Tuyệt đối nên tránh kiện tụng hoặc các mâu thuẫn trực diện vì dễ gặp bất lợi. Đi lại: Thận trọng khi đi đường thủy hoặc lót giường, đóng giường (theo quan niệm sao Lâu).

Thận trọng khi đi đường thủy hoặc lót giường, đóng giường (theo quan niệm sao Lâu). Tế tự: Hạn chế các việc thờ cúng, tế lễ quy mô lớn trong ngày này.

Giải thích ý nghĩa phong thủy

Trong văn hóa phương Đông, ngày 03/07/2026 hội tụ một số yếu tố đặc biệt:

Lưu Liên: Đây là trạng thái sự việc dễ bị trễ nải, dây dưa. Do đó, khi làm các thủ tục hành chính hay ký kết hợp đồng, bạn cần kiên nhẫn và kiểm tra kỹ hồ sơ.

Đây là trạng thái sự việc dễ bị trễ nải, dây dưa. Do đó, khi làm các thủ tục hành chính hay ký kết hợp đồng, bạn cần kiên nhẫn và kiểm tra kỹ hồ sơ. Sao Lâu (Lâu Kim Cẩu): Là một trong Nhị Thập Bát Tú mang tính cát lợi, chủ về tài lộc dồi dào, gia đạo hòa hợp và học hành đỗ đạt.

Là một trong Nhị Thập Bát Tú mang tính cát lợi, chủ về tài lộc dồi dào, gia đạo hòa hợp và học hành đỗ đạt. Trực Thành: Mang ý nghĩa thúc đẩy sự hoàn thành, rất tốt cho việc ký kết và khởi tạo những giá trị mới.

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.