Lịch Âm Dương ngày 03/08/2026: Giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp và việc nên làm Tra cứu Lịch Âm Dương ngày 03/08/2026 (ngày 21/6 Âm lịch). Chi tiết giờ hoàng đạo, sao tốt, tuổi xung kỵ và lời khuyên phong thủy để công việc thuận lợi.

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Thứ Hai, ngày 03/08/2026 Dương Lịch (tức ngày 21 tháng 6 năm Bính Ngọ Âm Lịch) rơi vào ngày Kỷ Dậu. Theo quan niệm phong thủy dân gian, đây là ngày Can sinh Chi (Thổ sinh Kim), còn gọi là ngày Bảo nhật, mang năng lượng hài hòa và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các công việc khởi sự, giao dịch.

Thông tin tổng quan Lịch Âm Dương ngày 03/08/2026

Dương Lịch 03/08/2026 (Thứ Hai) Âm Lịch 21/06/2026 (Tháng Ất Mùi, Năm Bính Ngọ) Can Chi Ngày Kỷ Dậu, Tháng Ất Mùi, Năm Bính Ngọ Nạp Âm Đại Dịch Thổ (Đất nhà lớn) Trực Trực Mãn Nhị Thập Bát Tú Sao Tất (Tất Nguyệt Ô) - Cát tú (Sao tốt)

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai công việc giúp tinh thần chủ động và gia tăng hiệu quả vận hành trong ngày.

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Tý (23h00 - 00h59), Dần (03h00 - 04h59), Mão (05h00 - 06h59), Ngọ (11h00 - 12h59), Mùi (13h00 - 14h59), Dậu (17h00 - 18h59).

Tý (23h00 - 00h59), Dần (03h00 - 04h59), Mão (05h00 - 06h59), Ngọ (11h00 - 12h59), Mùi (13h00 - 14h59), Dậu (17h00 - 18h59). Giờ Hắc Đạo (Nên cân nhắc): Sửu (01h00 - 02h59), Thìn (07h00 - 08h59), Tỵ (09h00 - 10h59), Thân (15h00 - 16h59), Tuất (19h00 - 20h59), Hợi (21h00 - 22h59).

Giải nghĩa các yếu tố phong thủy quan trọng

Khổng Minh Lục Diệu - Ngày Tốc Hỷ: Tốc Hỷ đại diện cho may mắn và niềm vui đến nhanh chóng. Khí quẻ này phát huy tác dụng tốt nhất vào buổi sáng. Do đó, các công việc quan trọng nên được ưu tiên hoàn thành sớm để đạt kết quả tối ưu.

Nhị Thập Bát Tú - Sao Tất: Là một trong những sao tốt nhất trong hệ thống 28 sao. Sao Tất mang năng lượng khởi sinh, hỗ trợ mạnh mẽ cho các hoạt động xây dựng, giao thương, cưới hỏi hay chôn cất.

Thập Nhị Kiến Trừ - Trực Mãn: Thể hiện sự đầy đủ, trọn vẹn. Trực Mãn phù hợp cho các việc thu hồi công nợ, xuất hành, mua bán, nhập kho hoặc sửa chữa trang thiết bị.

Lời khuyên việc nên làm và nên tránh

Việc nên làm

Khởi công, xây dựng, sửa chữa, mở cửa hàng, giao dịch tài chính.

Cưới hỏi, an táng, thu nợ, mua bán hàng hóa, nhập kho.

Xuất hành đi xa, học tập kỹ năng mới, chăn nuôi.

Việc nên hạn chế

Không nên đi đường thủy hoặc di chuyển bằng thuyền.

Hạn chế các hoạt động giải thể, tranh chấp, hủy bỏ hợp đồng hay giấy tờ cam kết.

Tránh làm các thủ tục nhậm chức, dâng nộp đơn từ hành chính.

Tránh tổ chức tiệc tùng, hội họp quá đông người để phòng ngừa mâu thuẫn không đáng có.

Tuổi xung hợp và hướng xuất hành

Tuổi xung kỵ trong ngày: Các tuổi Nhâm Dần và Giáp Dần nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và các quyết định tài chính trong ngày này.

Hướng xuất hành đón may mắn:

Đón 'Hỷ Thần' (niềm vui, may mắn): NÊN xuất hành theo hướng Đông Bắc .

. Đón 'Tài Thần' (tài lộc, thịnh vượng): NÊN xuất hành theo hướng Nam .

. Cần tránh hướng Đông Bắc gặp Hạc Thần (yếu tố xấu).

Nhìn chung, ngày 03/08/2026 sở hữu nhiều năng lượng tích cực từ các cát tinh. Tuy nhiên, mọi thông tin lịch Âm Dương và phong thủy mang tính chất tham khảo, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn chủ động, từ đó giữ tinh thần lạc quan và sắp xếp công việc hiệu quả nhất trong ngày mới.