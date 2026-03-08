Lịch Âm Dương ngày 04/08/2026: Giờ hoàng đạo và lưu ý phong thủy cần biết Tra cứu lịch Âm Dương ngày 04/08/2026 giúp bạn nắm rõ giờ hoàng đạo, hướng xuất hành Hỷ Thần, Tài Thần và lời khuyên phong thủy để ngày mới diễn ra thuận lợi.

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Theo lịch Âm Dương, Thứ Ba ngày 04/08/2026 (nhằm ngày 22 tháng 6 năm Ất Mùi Âm lịch) là ngày Canh Tuất, ngũ hành Thoa Xuyến Kim. Chi sinh Can (Thổ sinh Kim) mang lại trạng thái Cát (Nghĩa Nhật). Tuy nhiên, ngày này cũng trùng với các yếu tố phong thủy như Tam Nương và Xích Khẩu, đòi hỏi sự cẩn trọng trong giao tiếp cũng như khi triển khai các công việc đại sự.

Tổng quan lịch Âm Dương ngày 04/08/2026

Thông tin Chi tiết Dương lịch Thứ Ba, ngày 04/08/2026 Âm lịch Ngày 22/06/2026 (Tháng Ất Mùi, Năm Bính Ngọ) Can Chi ngày Canh Tuất (Nạp âm: Thoa Xuyến Kim) Ngũ hành Kim (khắc Mộc, ngoại trừ Mậu Tuất được lợi) Tuổi xung kỵ Giáp Thìn, Mậu Thìn Lục diệu / Trực Ngày Xích Khẩu / Trực Bình

Khung giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo trong ngày

Lựa chọn giờ tốt giúp công việc diễn ra suôn sẻ, trong khi việc nắm rõ giờ Hắc Đạo giúp bạn chủ động phòng tránh các trở ngại không đáng có.

Giờ Hoàng Đạo (Tốt): Dần (03h00 - 04h59), Thìn (07h00 - 08h59), Tỵ (09h00 - 10h59), Thân (15h00 - 16h59), Dậu (17h00 - 18h59), Hợi (21h00 - 22h59).

Dần (03h00 - 04h59), Thìn (07h00 - 08h59), Tỵ (09h00 - 10h59), Thân (15h00 - 16h59), Dậu (17h00 - 18h59), Hợi (21h00 - 22h59). Giờ Hắc Đạo (Nên tránh): Tý (23h00 - 00h59), Sửu (01h00 - 02h59), Mão (05h00 - 06h59), Ngọ (11h00 - 12h59), Mùi (13h00 - 14h59), Tuất (19h00 - 20h59).

Giải thích ý nghĩa phong thủy và lời khuyên thực hành

Ngày 04/08/2026 có sự đan xen giữa các yếu tố tốt và xấu theo quan niệm dân gian. Việc hiểu đúng bản chất giúp người đọc áp dụng một cách linh hoạt, khoa học và tích cực:

Theo Trực Bình: Thích hợp cho các việc bồi đắp, gia cố, sửa chữa, dọn dẹp, sắp xếp lại không gian sống hoặc đặt yên vị trí máy móc, thiết bị.

Thích hợp cho các việc bồi đắp, gia cố, sửa chữa, dọn dẹp, sắp xếp lại không gian sống hoặc đặt yên vị trí máy móc, thiết bị. Yếu tố Xích Khẩu & Tam Nương: Xích Khẩu chủ về lời ăn tiếng nói và tranh chấp. Do đó, bạn nên duy trì thái độ ôn hòa trong đàm phán hay trao đổi công việc, tránh các cuộc tranh luận không cần thiết. Với các việc trọng đại như cưới hỏi hay khởi công xây dựng, có thể cân nhắc chọn thời điểm khác phù hợp hơn.

Xích Khẩu chủ về lời ăn tiếng nói và tranh chấp. Do đó, bạn nên duy trì thái độ ôn hòa trong đàm phán hay trao đổi công việc, tránh các cuộc tranh luận không cần thiết. Với các việc trọng đại như cưới hỏi hay khởi công xây dựng, có thể cân nhắc chọn thời điểm khác phù hợp hơn. Sao Chủy Hỏa Hầu: Thuộc nhóm sao xấu cho việc mai táng hay xây cất, do đó nên cẩn trọng khi thực hiện các công việc liên quan đến đất đai hay mồ mả.

Hướng xuất hành cát lợi ngày 04/08/2026

Để hành trình diễn ra thuận lợi và đón nhận năng lượng tích cực, bạn có thể tham khảo các hướng xuất hành sau:

Đón Hỷ Thần (May mắn, niềm vui): Xuất hành hướng Tây Bắc.

Xuất hành hướng Tây Bắc. Đón Tài Thần (Tài lộc, công việc): Xuất hành hướng Tây Nam.

Xuất hành hướng Tây Nam. Nên tránh: Hướng Đông Bắc (gặp Hạc Thần).

Nhìn chung, ngày 04/08/2026 rất phù hợp cho các hoạt động thường nhật, củng cố nội lực và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp. Giữ tinh thần lạc quan và khéo léo trong ứng xử sẽ giúp bạn hoàn thành mọi mục tiêu đề ra.