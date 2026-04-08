Lịch âm dương ngày 05/08/2026: Ngày tốt Tiểu Cát, giờ hoàng đạo và hướng xuất hành Xem lịch âm dương ngày 05/08/2026 tức 23/6 Âm Lịch. Khám phá giờ hoàng đạo, các việc nên làm và hướng xuất hành mang lại may mắn, thuận lợi.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 05/08/2026

Theo lịch vạn niên, Thứ Tư ngày 05/08/2026 (Dương Lịch) tương ứng với ngày 23 tháng 6 năm Ất Mùi (Âm Lịch), thuộc tháng Bính Ngọ. Đây được đánh giá là một ngày cát lành (Tiểu Cát), thích hợp để triển khai nhiều công việc quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp.

Tổng quan lịch âm dương ngày 05/08/2026

Ngày Dương Lịch: 05/08/2026 (Thứ Tư)

05/08/2026 (Thứ Tư) Ngày Âm Lịch: 23/06/2026 (Ngày Tân Hợi, tháng Bính Ngọ, năm Bính Ngọ)

23/06/2026 (Ngày Tân Hợi, tháng Bính Ngọ, năm Bính Ngọ) Ngũ hành: Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức). Ngày Tân Hợi có Can sinh Chi (Kim sinh Thủy), được xem là ngày Bảo Nhật (cát).

Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức). Ngày Tân Hợi có Can sinh Chi (Kim sinh Thủy), được xem là ngày Bảo Nhật (cát). Trực: Định (Tốt cho việc khởi công, làm nền, khai trương).

Định (Tốt cho việc khởi công, làm nền, khai trương). Khổng Minh Lục Diệu: Ngày Tiểu Cát – Mọi việc diễn ra thuận lợi, ít gặp trở ngại, dễ được quý nhân nâng đỡ.

Giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ tốt sẽ giúp các kế hoạch trong ngày diễn ra suôn sẻ hơn:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h). Giờ Hắc Đạo (Nên hạn chế việc lớn): Tý (23h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).

Tuổi hợp và tuổi xung kỵ

Ngày Tân Hợi thuộc hành Kim, về mặt phong thủy có sự tương tác với các tuổi như sau:

Tuổi hợp: Ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi tạo thành Mộc cục. Các gia chủ thuộc các tuổi này gặp nhiều may mắn.

Ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi tạo thành Mộc cục. Các gia chủ thuộc các tuổi này gặp nhiều may mắn. Tuổi xung kỵ: Cần lưu ý đặc biệt đối với các tuổi Ất Tỵ và Kỷ Tỵ do xung kỵ với nạp âm và ngũ hành của ngày. Tỵ xung Hợi, Hợi hình Hợi, Thân hại Hợi.

Việc nên làm và kiêng cữ theo truyền thống

Việc nên làm

Theo Nhị Thập Bát Tú (sao Sâm) và Trực Định, ngày này rất tốt cho các công việc liên quan đến xây dựng, cải tạo và phát triển kinh doanh:

Khởi công tạo tác, động thổ, san nền, sửa chữa nhà cửa hoặc phòng bếp.

Khai trương, giao dịch, cầu tài lộc, mở cửa hàng.

Lắp đặt máy móc, nhập học, nộp đơn dâng sớ, sửa chữa phương tiện đi lại.

Việc không nên làm

Mặc dù là ngày cát, tuy nhiên do rơi vào ngày Nguyệt Kỵ (23 âm lịch) và sao Sâm kỵ một số việc, bạn nên cân nhắc hạn chế:

Cưới hỏi, kết bạn, chôn cất (an táng), đóng giường lót giường.

Tránh các hoạt động tranh chấp, kiện tụng không cần thiết.

Hướng xuất hành và giờ tốt khởi hành

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc thực hiện các công việc quan trọng trong ngày 05/08/2026, bạn có thể tham khảo hướng và giờ xuất hành sau:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Tây Nam để đón cả Hỷ Thần và Tài Thần. Tránh đi về hướng Đông Bắc vì gặp Hạc Thần.

Đi về hướng Tây Nam để đón cả Hỷ Thần và Tài Thần. Tránh đi về hướng Đông Bắc vì gặp Hạc Thần. Giờ xuất hành tốt (Theo Lý Thuần Phong):Khung giờ 11h-13h (Ngọ) và 15h-17h (Thân) là những khoảng thời gian rất tốt để ra đi, dễ gặp may mắn, buôn bán có lời, công việc hòa hợp.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo, giúp bạn có thêm góc nhìn tổng quan để chủ động sắp xếp công việc một cách hợp lý và hiệu quả nhất.