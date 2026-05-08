Lịch Âm Dương ngày 06/08/2026: Giờ hoàng đạo và lời khuyên phong thủy Xem Âm Dương lịch ngày 06/08/2026 (tức ngày 24/6 Âm Lịch). Tra cứu giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các lưu ý phong thủy giúp ngày mới diễn ra thuận lợi.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 06/08/2026

Thứ Năm, ngày 06/08/2026 Dương Lịch trùng với ngày 24 tháng 6 Âm Lịch (năm Bính Ngọ). Đây là ngày Nhâm Tý, có ngũ hành nạp âm Tang Chá Mộc. Theo các chuyên gia phong thủy, việc tham khảo các yếu tố lịch Âm Dương sẽ giúp bạn chủ động hơn trong sắp xếp công việc, chọn thời điểm và hướng xuất hành phù hợp.

Tổng quan Âm Dương lịch ngày 06/08/2026

Thông tin Chi tiết Dương Lịch 06/08/2026 (Thứ Năm) Âm Lịch 24/06/2026 (Ngày Nhâm Tý, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ) Ngũ Hành Tang Chá Mộc (Gỗ cây dâu) Khổng Minh Lục Diệu Không Vong (Mọi việc nên cẩn trọng, thực hiện từng bước) Thập Nhị Kiến Trừ Trực Chấp Nhị Thập Bát Tú Sao Khuê (Khuê Mộc Lang)

Khung giờ tốt và hướng xuất hành trong ngày

1. Giờ hoàng đạo (Giờ tốt)

Tý (23:00 - 00:59): Thích hợp cho việc khởi động kế hoạch cá nhân.

Thích hợp cho việc khởi động kế hoạch cá nhân. Sửu (01:00 - 02:59): Mọi việc diễn ra suôn sẻ, gia đạo hòa hợp.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ, gia đạo hòa hợp. Mão (05:00 - 06:59): Thời điểm tốt để chuẩn bị công việc cho ngày mới.

Thời điểm tốt để chuẩn bị công việc cho ngày mới. Ngọ (11:00 - 12:59): Giờ tốt lành, thích hợp trao đổi, hợp tác kinh doanh.

Giờ tốt lành, thích hợp trao đổi, hợp tác kinh doanh. Thân (15:00 - 16:59): Cầu tài lộc thuận lợi khi đi về hướng Tây Nam.

Cầu tài lộc thuận lợi khi đi về hướng Tây Nam. Dậu (17:00 - 18:59): Thích hợp để hoàn thiện công việc cuối ngày.

2. Hướng xuất hành

Để tăng cường may mắn và cát khí trong ngày, bạn có thể lựa chọn hướng xuất hành sau:

Hướng Nam: Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, sự may mắn).

Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, sự may mắn). Hướng Tây: Đón Tài Thần (thuận lợi cho tài lộc, công danh).

Đón Tài Thần (thuận lợi cho tài lộc, công danh). Lưu ý: Nên tránh hướng Đông Bắc do gặp Hạc Thần.

Giải thích thuật ngữ phong thủy và tuổi hợp - xung

Nạp âm Tang Chá Mộc: Đây là hành Mộc đại diện cho gỗ cây dâu. Ngày Nhâm Tý có Can Chi tương đồng (cùng hành Thủy), được xem là ngày cát. Tuy nhiên, hành Mộc khắc hành Thổ, do đó một số người mệnh Thổ cần lưu ý khi thực hiện việc lớn, ngoại trừ các tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân và Bính Thìn không bị ảnh hưởng.

Tuổi hợp và xung kỵ:

Tuổi hợp: Tuổi Sửu (Lục hợp), tuổi Thìn và Thân (Tam hợp Thủy cục). Những người thuộc các tuổi này dễ gặp may mắn và nhận được sự hỗ trợ.

Tuổi Sửu (Lục hợp), tuổi Thìn và Thân (Tam hợp Thủy cục). Những người thuộc các tuổi này dễ gặp may mắn và nhận được sự hỗ trợ. Tuổi xung kỵ: Cần đặc biệt cẩn trọng đối với hai tuổi Bính Ngọ và Canh Ngọ.

Lời khuyên việc nên làm và kiêng cữ

Việc nên làm

Theo truyền thống, ngày có Trực Chấp thích hợp cho các hoạt động mang tính cam kết và xây dựng nền tảng như:

Lập khế ước, ký kết hợp đồng, giao dịch tài chính nhỏ.

Động thổ san nền, sửa chữa nền tường.

Cầu thầy chữa bệnh, tế tự giải oan.

Cầu học hành, nhập học, phát triển bản thân.

Việc không nên làm

Do ảnh hưởng của sao Khuê và quẻ Không Vong, một số công việc lớn hoặc mang tính dịch chuyển nên cân nhắc hoãn lại hoặc lựa chọn ngày khác phù hợp hơn:

Chuyển nhà, xuất hành đi xa hoặc du lịch.

Khai trương cửa hàng, mở hiệu buôn bán lớn.

Đào ao, móc giếng, lợp nhà, làm bếp.

Tránh việc tranh luận, kiện tụng hay gieo quẻ bói toán.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và trải nghiệm văn hóa truyền thống, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn tích cực để chủ động sắp xếp công việc hợp lý trong ngày.