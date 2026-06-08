Lịch âm dương ngày 07/08/2026: Giờ hoàng đạo và lưu ý phong thủy Tra cứu lịch âm dương ngày 07/08/2026 (ngày 25/06 âm lịch). Cập nhật khung giờ hoàng đạo, hướng xuất hành cát lợi cùng các lời khuyên phong thủy hữu ích.

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Theo lịch Âm Dương, Thứ Sáu ngày 07/08/2026 Dương Lịch trùng với ngày 25 tháng 6 năm Ất Mùi Âm Lịch (năm Bính Ngọ). Đây là ngày Quý Sửu, ngũ hành Tang Chá Mộc. Mặc dù là ngày có sự xung khắc về ngũ hành can chi, việc nắm rõ giờ hoàng đạo và các lưu ý phong thủy sẽ giúp bạn chủ động sắp xếp công việc hiệu quả và an toàn.

Thông tin tổng quan về lịch âm dương ngày 07/08/2026

Dương Lịch: Thứ Sáu, ngày 07/08/2026

Thứ Sáu, ngày 07/08/2026 Âm Lịch: Ngày 25/06/2026 (Tháng Ất Mùi, Năm Bính Ngọ)

Ngày 25/06/2026 (Tháng Ất Mùi, Năm Bính Ngọ) Tết Khổng Minh Lục Diệu: Ngày Đại An (Mọi việc yên ổn, bình an)

Ngày Đại An (Mọi việc yên ổn, bình an) Ngũ Hành: Tang Chá Mộc (Mộc khắc Thổ)

Tang Chá Mộc (Mộc khắc Thổ) Trực: Trực Phá (Thích hợp cho việc phá dỡ, dọn dẹp)

Trực Phá (Thích hợp cho việc phá dỡ, dọn dẹp) Nhị Thập Bát Tú: Sao Quỷ (Sao Hung, hạn chế việc khởi công xây dựng)

Khung giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ tốt khi tiến hành công việc quan trọng sẽ mang lại sự yên tâm và hỗ trợ tinh thần tích cực:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Dần (03:00 - 04:59), Mão (05:00 - 06:59), Tỵ (09:00 - 10:59), Thân (15:00 - 16:59), Tuất (19:00 - 20:59), Hợi (21:00 - 22:59).

Dần (03:00 - 04:59), Mão (05:00 - 06:59), Tỵ (09:00 - 10:59), Thân (15:00 - 16:59), Tuất (19:00 - 20:59), Hợi (21:00 - 22:59). Giờ Hắc Đạo (Nên cân nhắc kỹ): Tý (23:00 - 00:59), Sửu (01:00 - 02:59), Thìn (07:00 - 08:59), Ngọ (11:00 - 12:59), Mùi (13:00 - 14:59), Dậu (17:00 - 18:59).

Đánh giá tuổi xung - hợp và hướng xuất hành

Theo phong thủy dân gian, tính chất ngũ hành của ngày Quý Sửu có sự tương thích khác nhau đối với từng tuổi:

Tuổi hợp ngày: Tuổi Tý (Lục hợp), Tỵ và Dậu (Tam hợp). Người tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ nhưng không lo ngại tính khắc của hành Mộc trong ngày này.

Tuổi Tý (Lục hợp), Tỵ và Dậu (Tam hợp). Người tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ nhưng không lo ngại tính khắc của hành Mộc trong ngày này. Tuổi xung kỵ: Các tuổi Đinh Mùi, Tân Mùi nên cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói và việc di chuyển. Nhóm tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp Tam Sát nên hạn chế đứng ra gánh vác việc trọng đại.

Hướng xuất hành thuận lợi:

Hướng Đông Nam: Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, sự may mắn).

Đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui, sự may mắn). Hướng Tây Bắc: Đón Tài Thần (thuận lợi cho cầu tài, kinh doanh).

Đón Tài Thần (thuận lợi cho cầu tài, kinh doanh). Lưu ý: Hạn chế đi hướng Đông Bắc do gặp Hạc Thần.

Lời khuyên việc nên làm và kiêng cữ theo truyền thống

Do ngày 07/08/2026 rơi vào Trực Phá và sao Quỷ, phong thủy truyền thống khuyến nghị điều chỉnh sinh hoạt và công việc theo các tiêu chí sau:

Việc nên làm: Tiến hành tháo dỡ nhà cũ, dọn dẹp không gian sống, sửa chữa khuyết điểm, lấp lỗ hổng hoặc thực hiện các hoạt động thiện nguyện, chôn cất.

Tiến hành tháo dỡ nhà cũ, dọn dẹp không gian sống, sửa chữa khuyết điểm, lấp lỗ hổng hoặc thực hiện các hoạt động thiện nguyện, chôn cất. Việc không nên làm: Khởi công xây dựng, động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng mua bán lớn hay mở cửa hàng. Theo nguyên tắc Bành Tổ Bách Kỵ, ngày này cũng nên tránh việc tranh chấp, kiện tụng hoặc nhận chức vụ mới.

Giải thích thuật ngữ phong thủy và lời khuyên tổng kết

Trong văn hóa dân gian, Đại An tượng trưng cho sự vững chắc, tâm trí an tĩnh và mọi việc bình ổn. Trong khi đó, Trực Phá đại diện cho sự dọn dẹp, phá bỏ những nét cũ kỹ để chuẩn bị cho cái mới. Sự kết hợp này mang đến lời khuyên giá trị: Đây là thời điểm thích hợp để quý bạn đọc hoàn thiện các công việc dở dang, thanh lọc không gian sống và chuẩn bị tinh thần tích cực cho những kế hoạch tiếp theo.

Các thông tin trên đây mang tính chất tham khảo và nghiệm lý dân gian. Yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công vẫn là tinh thần chủ động, sự cẩn trọng và nỗ lực không ngừng của mỗi cá nhân trong cuộc sống hàng ngày.