Lịch âm dương ngày 08/04/2026: Xem giờ Hoàng đạo và lưu ý phong thủy quan trọng Cập nhật lịch vạn niên ngày 08/04/2026 chi tiết về giờ tốt, hướng xuất hành và các lưu ý về ngày Sát Chủ Dương nhằm hỗ trợ bạn sắp xếp công việc hiệu quả.

Ngày mai, Thứ Tư ngày 08/04/2026 (Dương lịch), tương ứng với ngày 21 tháng Hai năm Bính Ngọ (Âm lịch). Trong văn hóa Á Đông, việc xem lịch âm dương không chỉ để quản lý thời gian mà còn giúp con người nắm bắt các quy luật vận hành của ngũ hành, từ đó đưa ra những quyết định phù hợp cho công việc và đời sống.

Thông tin tổng quan về ngày Nhâm Tý

Theo hệ thống can chi, đây là ngày Nhâm Tý, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Ngũ hành của ngày thuộc hành Mộc (Tang Chá Mộc - Gỗ cây dâu). Đây được đánh giá là ngày cát vì có Can và Chi tương đồng (cùng thuộc hành Thủy). Tuy nhiên, những người tuổi Bính Ngọ và Canh Ngọ cần lưu ý vì có sự xung khắc về nạp âm trong ngày này.

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn giờ tốt (Hoàng đạo) để khởi đầu các công việc quan trọng là một nét đẹp trong đời sống tinh thần của người Việt. Dưới đây là các khung giờ trong ngày:

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng đạo Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h) Giờ Hắc đạo Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Các lưu ý phong thủy và lời khuyên về việc nên làm

Trong ngày này, sao Chẩn (một trong Nhị Thập Bát Tú) tọa chủ, đây là một Kiết Tú (sao tốt). Do đó, các hoạt động liên quan đến khởi công, xây cất hoặc cưới gả được cho là sẽ gặp nhiều thuận lợi. Đặc biệt, theo Trực Thâu, các công việc như thu hoạch, sửa sang cây cối, hoặc nộp đơn từ, hành chính cũng có xu hướng diễn ra suôn sẻ.

Các việc nên làm:

Canh tác, gieo trồng hoặc thu mua nông sản.

Sửa chữa nhà cửa, trang trí nội thất.

Thực hiện các thủ tục hành chính, nộp đơn sớ.

Các việc nên hạn chế:

Ngày này phạm phải Sát Chủ Dương , do đó cần cân nhắc kỹ khi khởi công xây dựng quy mô lớn, buôn bán bất động sản hoặc đầu tư tài chính quan trọng.

Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày Không Vong , cảnh báo về sự trì trệ trong tiến độ công việc. Để hóa giải, bạn nên chuẩn bị kế hoạch dự phòng và tránh tâm lý nóng vội.

Kiêng kỵ các việc liên quan đến đi thuyền hoặc tháo dỡ đê điều, hệ thống thủy lợi.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để tăng thêm sự may mắn và hanh thông cho các hành trình xa, bạn có thể tham khảo các hướng và giờ xuất hành sau:

Hướng tốt: Đi về hướng Chính Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Chính Tây để đón Tài Thần (tài lộc).

Giờ tốt xuất hành: Các khung giờ từ 11h-13h (Ngọ), 15h-17h (Thân) và 19h-21h (Tuất) được dự báo là thời điểm bình an, dễ gặp quý nhân hỗ trợ hoặc nhận tin vui từ phương xa.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm giúp bạn có thêm sự chuẩn bị chủ động cho ngày mới.