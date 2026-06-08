Lịch âm dương ngày 09/06/2026: Ngày cát để thu hoạch và tích lũy tài lộc Thứ Ba ngày 09/06/2026 dương lịch là ngày Giáp Dần, được đánh giá là ngày tốt cho việc thu nhận tài sản, gặt hái kết quả nhưng cần thận trọng trong các giao dịch pháp lý.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Ba, ngày 09/06/2026 (Dương lịch) tương ứng với ngày 24/04 Âm lịch năm Bính Ngọ. Đây là ngày Giáp Dần, thuộc hành Thủy (Đại Khê Thủy). Trong quan niệm phong thủy truyền thống, đây là ngày Can Chi tương đồng nên được coi là ngày cát, mang lại năng lượng tích cực cho nhiều hoạt động đời sống.

Tổng quan về ngày âm dương 09/06/2026

Ngày Giáp Dần có ngũ hành nạp âm là Đại Khê Thủy, có sự tương tác đặc biệt với các tuổi khác nhau. Người dân nên lưu ý các khung giờ và tuổi xung khắc để có sự chuẩn bị tốt nhất cho công việc.

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch 09/06/2026 (Thứ Ba) Âm lịch 24/04/2026 (Ngày Giáp Dần, tháng Bính Ngọ, năm Bính Ngọ) Ngũ hành Ngày Giáp Dần (Mộc), nạp âm Đại Khê Thủy (Nước khe lớn) Tuổi xung khắc Mậu Thân, Bính Thân Hướng xuất hành Hỷ Thần (Đông Bắc), Tài Thần (Đông Nam)

Giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp có thể giúp các kế hoạch diễn ra thuận lợi hơn:

Giờ Hoàng đạo (Tốt): Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h). Giờ Hắc đạo (Xấu): Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Lời khuyên về các hoạt động trong ngày

Dựa trên các hệ thống lịch pháp như Khổng Minh Lục Diệu và Thập Nhị Kiến Trừ, ngày mai có những đặc điểm đáng lưu ý sau:

Việc nên làm (Trực Thâu)

Ngày mai rơi vào Trực Thâu, rất có lợi cho các hoạt động mang tính chất thu nhận và tích lũy. Cụ thể:

Thu hoạch nông sản, gặt hái kết quả công việc hoặc thu nợ.

Thực hiện các công việc liên quan đến y tế, chữa bệnh.

Thừa kế sự nghiệp, nhận chức hoặc bắt đầu các công việc hành chính.

Sửa chữa cây cối, chăm sóc nhà cửa.

Việc cần thận trọng

Theo quan niệm về ngày "Lưu Liên", mọi việc có thể gặp tình trạng trễ nải hoặc kéo dài ngoài ý muốn. Do đó, người đọc nên lưu ý:

Hạn chế bắt đầu các dự án hoàn toàn mới hoặc các chuyến du lịch xa.

Thận trọng trong ký kết hợp đồng, nộp đơn từ pháp lý vì dễ gặp thị phi hoặc dây dưa kéo dài.

Tránh các việc đại sự như cưới hỏi, xây cất nhà cửa hoặc mai táng do ảnh hưởng của sao Dực (một vị sao không thuận lợi cho các việc này).

Giải thích thuật ngữ phong thủy

Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa các thông tin trên, dưới đây là một số giải thích ngắn gọn:

Đại Khê Thủy: Nghĩa là nước khe lớn, tượng trưng cho nguồn năng lượng dồi dào, chảy mãi không ngừng.

Nghĩa là nước khe lớn, tượng trưng cho nguồn năng lượng dồi dào, chảy mãi không ngừng. Lưu Liên: Một trạng thái trong Lục Diệu chỉ sự dây dưa, khó dứt điểm, thích hợp cho các việc cần sự kiên nhẫn hơn là tốc chiến tốc thắng.

Một trạng thái trong Lục Diệu chỉ sự dây dưa, khó dứt điểm, thích hợp cho các việc cần sự kiên nhẫn hơn là tốc chiến tốc thắng. Trực Thâu: Thuộc hệ thống 12 Trực, mang ý nghĩa thu vào, thu nạp, rất tốt cho việc nhận tài lộc hoặc tài sản.

Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn trong việc sắp xếp kế hoạch cá nhân một cách khoa học và tâm lý thoải mái hơn.