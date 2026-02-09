Lịch âm dương ngày 10/2/2026: Giờ hoàng đạo và lưu ý quan trọng ngày 23 tháng Chạp Thông tin chi tiết lịch âm dương ngày 10/2/2026 tức ngày 23 tháng Chạp. Cập nhật giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và lời khuyên phong thủy cho ngày ông Công ông Táo.

Ngày mai, Thứ Ba ngày 10/02/2026 (Dương lịch), nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ (Âm lịch), là thời điểm quan trọng trong văn hóa Việt Nam - ngày tiễn ông Công ông Táo về trời. Đây là ngày Ất Mão, thuộc hành Thủy, được đánh giá là ngày cát (tốt) với sự tương đồng về Can Chi.

Thông tin tổng quan về ngày 10/02/2026

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch 10/02/2026 (Thứ Ba) Âm lịch 23/12/2025 (Ngày Kỷ Sửu, Tháng Kỷ Sửu, Năm Ất Tỵ) Ngày hoàng đạo Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt) Ngũ hành Đại Khê Thủy (Nước khe lớn) Tuổi xung khắc Kỷ Dậu, Đinh Dậu Trực Mãn (Nên cầu tài, khai trương, xuất hành)

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn giờ tốt để thực hiện các nghi lễ tâm linh hoặc khởi sự công việc quan trọng sẽ giúp gia chủ tâm an và thuận lợi hơn.

Giờ Hoàng đạo (Giờ tốt)

Tý (23:00-00:59)

Dần (03:00-04:59)

Mão (05:00-06:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Giờ Hắc đạo (Giờ xấu)

Sửu (01:00-02:59)

Thìn (07:00-08:59)

Tỵ (09:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Đánh giá việc nên làm và kiêng kỵ

Dựa trên hệ thống Nhị Thập Bát Tú và Khổng Minh Lục Diệu, ngày 10/02/2026 có những đặc điểm sau:

Việc nên làm: Ngày này rơi vào sao Tốc Hỷ, báo hiệu niềm vui nhanh chóng. Buổi sáng là thời điểm tốt nhất để mưu cầu đại sự, cầu tài lộc, khai trương hoặc giao dịch. Theo Trực Mãn, các việc như xuất hành, mua bán, nhập kho, thuê thêm nhân sự cũng rất thuận lợi.

Việc kiêng kỵ: Do là ngày Nguyệt Kỵ (mùng 5, 14, 23), dân gian quan niệm nên thận trọng khi đi xa hoặc thực hiện các thương vụ lớn. Đặc biệt, sao Dực Hỏa Xà là hung tú, cần kiêng cữ các việc như xây cất nhà cửa, cưới gả hay chôn cất để tránh những điều không may. Ngoài ra, không nên đào giếng hay gieo hạt trong ngày này.

Hướng dẫn xuất hành tài lộc

Để tăng cường vận may, gia chủ có thể lựa chọn hướng xuất hành và khung giờ phù hợp theo lý thuyết của Lý Thuần Phong:

Hướng tốt: Đi về hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần (may mắn, niềm vui) và hướng Đông Nam để đón Tài Thần (tài lộc).

Đi về hướng để đón Hỷ Thần (may mắn, niềm vui) và hướng để đón Tài Thần (tài lộc). Hướng xấu: Nên tránh hướng Đông vì gặp Hạc Thần.

Nên tránh hướng Đông vì gặp Hạc Thần. Giờ đẹp xuất hành: Khung giờ 19h-21h (Giờ Tuất) và 07h-09h (Giờ Thìn) là đại cát, rất tốt cho buôn bán, kinh doanh có lời và gia đạo hòa thuận.

Giải thích thuật ngữ phong thủy

Trong lịch âm dương, một số thuật ngữ thường gặp có ý nghĩa cụ thể như sau:

Tốc Hỷ: Điềm báo về những tin vui, vận may đến bất ngờ và nhanh chóng, thường ưu tiên làm việc vào buổi sáng.

Điềm báo về những tin vui, vận may đến bất ngờ và nhanh chóng, thường ưu tiên làm việc vào buổi sáng. Trực Mãn: Mang ý nghĩa đầy đủ, sung túc. Thích hợp cho các hoạt động tích lũy, thu nợ hoặc mua sắm hàng hóa.

Mang ý nghĩa đầy đủ, sung túc. Thích hợp cho các hoạt động tích lũy, thu nợ hoặc mua sắm hàng hóa. Kim Đường Hoàng Đạo: Là một trong sáu sao tốt của hệ thống Thanh Long Hoàng Đạo, chủ về sự hanh thông và cát tường.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.