Lịch Âm Dương ngày 10/6/2026: Ngày Tốc Hỷ mang lại tin vui và thành công nhanh chóng Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 10/06/2026 cho biết đây là ngày tốt cho việc cưới gả, xây dựng và xuất hành, đặc biệt thuận lợi vào buổi sáng với vận thế Tốc Hỷ.

Thứ Tư, ngày 10/06/2026 (Dương Lịch), nhằm ngày 25 tháng Tư năm Bính Ngọ (Âm Lịch). Theo quan niệm phong thủy, đây là ngày Ất Mão, thuộc hành Thủy (Đại Khê Thủy), mang tính chất tương đồng giữa Can và Chi nên được coi là ngày cát, thuận lợi cho nhiều dự định quan trọng.

Thông tin tổng quan về lịch Âm Dương ngày 10/06/2026

Để có cái nhìn chi tiết nhất về vận trình trong ngày, quý độc giả có thể tham khảo bảng dữ liệu lịch vạn niên dưới đây:

Yếu tố phong thủy Chi tiết thông tin Dương Lịch 10/06/2026 (Thứ Tư) Âm Lịch 25/04/2026 (Ngày Ất Mão, Tháng Quý Tỵ, Năm Bính Ngọ) Tiết Khí Mang Chủng Trực Khai (Tốt cho khởi tạo, động thổ, xuất hành) Ngũ Hành Đại Khê Thủy (Nước khe lớn) - Khắc hành Hỏa

Khung giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo

Việc lựa chọn giờ lành là yếu tố then chốt để đảm bảo công việc diễn ra suôn sẻ. Trong ngày 10/06/2026, các khung giờ được phân bổ như sau:

Giờ Hoàng Đạo (Tốt): Tý (23h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).

Tý (23h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h). Giờ Hắc Đạo (Xấu): Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Phân tích cát - hung và lời khuyên thực hiện

Ngày 10/06/2026 hội tụ nhiều sao tốt như Sao Chẩn (Kiết Tú), chủ trị các việc khởi công tạo tác. Đặc biệt, theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày Tốc Hỷ. Điềm báo của Tốc Hỷ là niềm vui đến bất ngờ và nhanh chóng. Tuy nhiên, vận khí này mạnh nhất vào buổi sáng, về chiều có phần suy giảm, do đó các kế hoạch lớn nên được triển khai sớm.

Việc nên làm:

Khởi tạo và Xây dựng: Rất tốt cho việc động thổ, san nền, xây kho vựa hoặc tu sửa phòng bếp.

Rất tốt cho việc động thổ, san nền, xây kho vựa hoặc tu sửa phòng bếp. Hôn nhân: Đây là thời điểm lý tưởng để tổ chức cưới hỏi, kết nạp thành viên mới trong gia đình.

Đây là thời điểm lý tưởng để tổ chức cưới hỏi, kết nạp thành viên mới trong gia đình. Giao dịch và Học tập: Thuận lợi cho việc nhập học, ký kết hợp đồng nhanh hoặc khai trương cửa hàng vào buổi sáng.

Thuận lợi cho việc nhập học, ký kết hợp đồng nhanh hoặc khai trương cửa hàng vào buổi sáng. Xuất hành: Nên chọn hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần.

Việc cần kiêng cữ:

Mai táng: Do phạm phải ngày Sát Chủ Âm, tuyệt đối tránh các việc liên quan đến tu sửa mộ phần hoặc chôn cất.

Do phạm phải ngày Sát Chủ Âm, tuyệt đối tránh các việc liên quan đến tu sửa mộ phần hoặc chôn cất. Nông nghiệp: Theo Bành Tổ Bách Kỵ, không nên gieo hạt trồng cây vì cây khó phát triển tốt.

Theo Bành Tổ Bách Kỵ, không nên gieo hạt trồng cây vì cây khó phát triển tốt. Đào giếng: Tránh khai thông nguồn nước vì có thể gặp tình trạng nước không trong lành.

Dự báo hướng xuất hành và giờ tốt theo Lý Thuần Phong

Dựa trên phương pháp tính toán của Lý Thuần Phong, quý bạn có thể lưu ý các khung giờ sau để tăng cường vượng khí:

Từ 07h-09h (Giờ Thìn): Giờ rất tốt lành, kinh doanh có lời, phụ nữ có tin mừng, gia đình hòa hợp.

Giờ rất tốt lành, kinh doanh có lời, phụ nữ có tin mừng, gia đình hòa hợp. Từ 11h-13h (Giờ Ngọ): Mọi việc tốt lành, cầu tài nên đi hướng Tây Nam để nhà cửa yên ấm.

Mọi việc tốt lành, cầu tài nên đi hướng Tây Nam để nhà cửa yên ấm. Từ 15h-17h (Giờ Thân): Tin vui sắp tới, gặp gỡ đối tác có nhiều may mắn, người đi xa có tin về.

*Lưu ý: Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn có thêm sự chủ động trong việc sắp xếp kế hoạch cá nhân một cách khoa học và tích cực.