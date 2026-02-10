Lịch âm dương ngày 11/02/2026: Những lưu ý quan trọng về giờ hoàng đạo và hướng xuất hành Thông tin chi tiết về lịch vạn niên ngày 11/02/2026, tức 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ. Cập nhật giờ hoàng đạo, hướng tốt và các lưu ý phong thủy để công việc thuận lợi.

Theo lịch vạn niên, ngày mai, thứ Tư ngày 11/02/2026 (Dương lịch), nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Sửu (Âm lịch). Trong văn hóa Á Đông, đây là thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán, việc xem xét các yếu tố phong thủy giúp người dân có sự chuẩn bị tốt hơn cho các hoạt động cá nhân và gia đình.

Thông tin tổng quan về ngày 11/02/2026

Ngày 11/02/2026 được xác định là ngày Bính Thìn, thuộc hành Thổ. Trong phong thủy, đây là ngày Sát Chủ, do đó cần thận trọng khi triển khai các công việc trọng đại.

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch 11/02/2026 (Thứ Tư) Âm lịch 24/12/2025 (Ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ) Ngũ hành Sa Trung Thổ (Đất trong cát) Trực Bình (Tốt cho việc sửa chữa, xây dựng nhỏ) Tiết khí Lập Xuân

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng để tăng cường sự hanh thông trong công việc. Dưới đây là các khung giờ trong ngày:

Giờ Hoàng Đạo (Tốt)

Dần (03:00-04:59)

Thìn (07:00-08:59)

Tỵ (09:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

Giờ Hắc Đạo (Xấu)

Tý (23:00-00:59)

Sửu (01:00-02:59)

Mão (05:00-06:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Các việc nên làm và kiêng cữ

Dựa trên hệ thống Nhị thập bát tú và các sao chiếu, ngày 11/02/2026 có những đặc điểm đáng lưu ý sau:

Việc nên làm

Ngày này có sao Chẩn chiếu, vốn là một "Kiết Tú" (sao tốt). Các hoạt động như khởi công xây dựng, cưới hỏi, an táng hoặc các công việc bồi đắp (như xây bờ kè, lót đá) được cho là thuận lợi. Đặc biệt, việc thừa kế hoặc tiếp nhận sự nghiệp vào ngày này cũng mang lại dấu hiệu tích cực.

Việc nên kiêng cữ

Do là ngày Sát Chủ (cả Dương và Âm), gia chủ nên hạn chế các việc như: mua bán nhà đất, nhận việc mới, đầu tư lớn hoặc tu sửa mộ phần. Ngoài ra, theo quan niệm Bành Tổ, không nên sửa bếp trong ngày Bính để tránh hỏa hoạn và tránh than khóc trong ngày Thìn.

Hướng xuất hành và dự báo theo Khổng Minh

Để đón nhận năng lượng tích cực, người dân có thể tham khảo các hướng xuất hành sau:

Hỷ Thần: Hướng Tây Nam (đem lại niềm vui, sự hòa hợp).

Hướng Tây Nam (đem lại niềm vui, sự hòa hợp). Tài Thần: Hướng Đông (thuận lợi cho tài lộc, kinh doanh).

Hướng Đông (thuận lợi cho tài lộc, kinh doanh). Lưu ý: Tránh hướng Đông vì gặp Hạc Thần (hướng xấu trong ngày này).

Về phương diện giao tiếp, đây là ngày Xích Khẩu. Người dân nên đề phòng lời ăn tiếng nói, tránh tham gia vào các cuộc tranh luận gay gắt hoặc mâu thuẫn không đáng có để giữ gìn các mối quan hệ xã hội.

Lời khuyên cho ngày mai

Dù ngày 11/02/2026 có một số yếu tố "Sát Chủ", nhưng sự xuất hiện của sao Chẩn và Trực Bình vẫn mang lại những cơ hội nhất định cho các công việc mang tính xây dựng và ổn định. Lời khuyên tốt nhất là thực hiện mọi việc một cách cẩn trọng, giữ tâm thế hòa nhã và tránh những quyết định đầu tư mạo hiểm vào khung giờ hắc đạo. Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm theo văn hóa dân gian.