Lịch Âm Dương ngày 11/05/2026: Ngày Tốc Hỷ mang lại tài lộc và tin vui Ngày 11/05/2026 Dương Lịch (tức 25/03 Âm Lịch) là ngày Tốc Hỷ, thời điểm thuận lợi để khởi sự công việc, cầu tài lộc và thực hiện các giao dịch quan trọng vào buổi sáng.

Ngày 11/05/2026 Dương Lịch, nhằm ngày 25 tháng 3 năm Bính Ngọ Âm Lịch, được đánh giá là ngày tốt vừa (Tốc Hỷ). Đây là thời điểm năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ nhất vào buổi sáng, phù hợp cho những ai muốn triển khai nhanh các dự định cá nhân hoặc mưu cầu đại sự để đạt thành công mau lẹ.

Chi tiết lịch Âm Dương ngày 11/05/2026

Thông tin về ngày Ất Dậu với các yếu tố ngũ hành và thiên can địa chi cụ thể như sau:

Ngày: Ất Dậu; tức Chi khắc Can (Kim khắc Mộc), là ngày hung (phạt nhật).

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn giờ tốt giúp gia tăng sự hanh thông cho các công việc trong ngày:

Giờ Hoàng Đạo (Tốt) Giờ Hắc Đạo (Xấu) Tý (23:00 - 00:59) Sửu (01:00 - 02:59) Dần (03:00 - 04:59) Thìn (07:00 - 08:59) Mão (05:00 - 06:59) Tỵ (09:00 - 10:59) Ngọ (11:00 - 12:59) Thân (15:00 - 16:59) Mùi (13:00 - 14:59) Tuất (19:00 - 20:59) Dậu (17:00 - 18:59) Hợi (21:00 - 22:59)

Lời khuyên về các việc nên và không nên làm

Dựa trên các chỉ số của Nhị Thập Bát Tú và Khổng Minh Lục Diệu, ngày 11/05/2026 có những lưu ý quan trọng về các hoạt động đời sống:

Việc nên làm:

Khởi sự kinh doanh: Rất tốt cho việc ký kết hợp đồng, lập khế ước, giao dịch tài chính hoặc mở cửa hiệu.

Việc cần hạn chế:

Trồng trọt: Không nên gieo hạt hoặc trồng cây vì theo Bành Tổ, cây khó mọc tốt tươi.

Giải thích thuật ngữ phong thủy trong ngày

Để bạn đọc hiểu rõ hơn về tính chất của ngày mai, dưới đây là ý nghĩa một số thuật ngữ chính:

Tốc Hỷ: Điềm báo về niềm vui đến nhanh. Công việc nên tiến hành vào buổi sáng sẽ mang lại hiệu quả cao nhất.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm văn hóa truyền thống.