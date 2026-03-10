Lịch Âm Dương ngày 11/3/2026: Xem giờ hoàng đạo và lưu ý ngày Nguyệt Kỵ Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 11/3/2026, các giờ hoàng đạo và lời khuyên phong thủy giúp bạn tối ưu hóa công việc trong ngày Giáp Thân.

Theo lịch vạn niên, ngày 11/03/2026 Dương lịch rơi vào ngày 23 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Âm lịch). Đây là ngày Giáp Thân, một ngày được đánh giá là có nhiều yếu tố cần lưu ý đối với việc triển khai các dự định quan trọng.

Thông tin tổng quan về ngày 11/03/2026

Ngày 11/03/2026 là ngày Giáp Thân, thuộc hành Thủy (Tuyền Trung Thủy). Trong phong thủy, đây là ngày hung (phạt nhật) do Chi khắc Can (Kim khắc Mộc). Đặc biệt, ngày này trùng với ngày Nguyệt Kỵ (ngày 23 Âm lịch), dân gian thường có câu: "Mùng năm, mười bốn, hai ba - Đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn".

Bảng giờ hoàng đạo và hắc đạo

Khung giờ Giờ Hoàng Đạo (Tốt) Giờ Hắc Đạo (Xấu) Sáng Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h) Dần (03h-05h), Mão (05h-07h) Chiều & Tối Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h) Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dau (17h-19h), Hợi (21h-23h)

Phân tích phong thủy và lời khuyên

Ngày Giáp Thân có sự xung khắc mạnh giữa ngũ hành Kim và Mộc. Những người tuổi Mậu Dần và Bính Dần cần đặc biệt thận trọng trong mọi giao dịch và đi lại vì xung với ngày.

Các yếu tố cát - hung cần lưu ý:

Trực Phá: Là ngày Nhật Nguyệt tương xung. Mọi việc làm vào ngày này thường gặp bất lợi, chỉ nên ưu tiên các việc như phá dỡ nhà cũ, giải phóng mặt bằng.

Là ngày Nhật Nguyệt tương xung. Mọi việc làm vào ngày này thường gặp bất lợi, chỉ nên ưu tiên các việc như phá dỡ nhà cũ, giải phóng mặt bằng. Sao Chẩn: Đây là một cát tinh (sao tốt) chủ trị các việc về khởi công, cưới gả hay xây cất. Tuy nhiên, do rơi vào ngày Nguyệt Kỵ và trực Phá, hiệu năng tốt của sao Chẩn bị giảm sút đáng kể.

Đây là một cát tinh (sao tốt) chủ trị các việc về khởi công, cưới gả hay xây cất. Tuy nhiên, do rơi vào ngày Nguyệt Kỵ và trực Phá, hiệu năng tốt của sao Chẩn bị giảm sút đáng kể. Khổng Minh Lục Diệu: Rơi vào ngày Lưu Liên (ngày Hung). Công việc dễ bị trễ nải, dây dưa khó thành, dễ gặp chuyện thị phi hoặc mâu thuẫn lời nói.

Hướng xuất hành tài lộc

Nếu có dự định đi xa hoặc triển khai công việc vào ngày này, bạn nên chọn các hướng sau để tăng thêm sự hanh thông:

Hướng Đông Bắc: Để đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui).

Để đón Hỷ Thần (mang lại niềm vui). Hướng Đông Nam: Để đón Tài Thần (mang lại tài lộc).

Để đón Tài Thần (mang lại tài lộc). Lưu ý: Tránh hướng Tây Bắc vì đây là hướng của Hạc Thần (xấu).

Gợi ý hành động trong ngày

Dựa trên các phân tích chuyên sâu về phong thủy, ngày 11/03/2026 phù hợp để bạn dành thời gian sắp xếp lại công việc cũ, dọn dẹp không gian sống hoặc thực hiện các hoạt động mang tính thiện nguyện. Các kế hoạch lớn như ký kết hợp đồng quan trọng, khởi công xây dựng hay khai trương cửa hàng nên được cân nhắc dời sang một ngày đại cát khác để đảm bảo sự bền vững.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.