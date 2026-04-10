Lịch âm dương ngày 11/4/2026: Ngày Tốc Hỷ mang lại nhiều niềm vui và tài lộc Xem chi tiết lịch âm dương ngày 11/4/2026 với các thông tin về giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và lời khuyên phong thủy để khởi đầu ngày mới thuận lợi.

Ngày mai, Thứ Bảy ngày 11/04/2026 (Dương lịch), nhằm ngày 24 tháng Hai năm Tân Mão (Âm lịch). Theo quan niệm dân gian và lịch vạn niên, đây là ngày Bính Ngọ, được đánh giá là một ngày tốt lành cho nhiều hoạt động trong cuộc sống.

Thông tin tổng quan về ngày 11/04/2026

Việc nắm bắt các thông tin cơ bản về ngũ hành và trực ngày giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan để sắp xếp công việc hợp lý:

Dương lịch: 11/04/2026

24/02/2026 (Ngày Ất Mão, Tháng Tân Mão, Năm Bính Ngọ) Ngũ hành: Ngày Ất Mão, tức Can Chi tương đồng (cùng Mộc), là ngày cát.

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Lựa chọn giờ tốt (Hoàng đạo) là yếu tố quan trọng để gia tăng sự hanh thông khi thực hiện các công việc quan trọng:

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng Đạo Tý (23h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h) Giờ Hắc Đạo Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Đánh giá ngày theo Khổng Minh Lục Diệu

Theo phương pháp Khổng Minh Lục Diệu, ngày 11/04/2026 rơi vào ngày Tốc Hỷ. Đây là ngày tốt vừa, biểu trưng cho những niềm vui đến nhanh chóng.

Đáng lưu ý, buổi sáng trong ngày Tốc Hỷ thường tốt hơn buổi chiều. Nếu bạn có các mưu sự đại sự hoặc muốn cầu tài lộc, nên ưu tiên tiến hành vào sáng sớm để đạt được kết quả mau lẹ và thuận lợi nhất.

Lời khuyên về các việc nên và không nên làm

Dựa trên các chỉ số về Nhị Thập Bát Tú và Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, người đọc có thể tham khảo các khuyến nghị sau:

Việc nên làm:

Giao dịch: Khai trương, ký kết hợp đồng, nhậm chức.

Việc nên tránh:

Nông nghiệp: Không nên gieo hạt trồng cây vì khó đạt năng suất cao.

Giải thích một số thuật ngữ phong thủy

Ngày Tốc Hỷ: Có nghĩa là niềm vui đến nhanh. Ngày này thuận lợi cho các việc cầu tài, cầu lộc và gặp gỡ đối tác.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm giúp bạn đọc có thêm góc nhìn về văn hóa truyền thống khi sắp xếp công việc cá nhân.