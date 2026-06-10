Lịch Âm Dương ngày 11/6/2026: Xem giờ Hoàng Đạo và lưu ý ngày Bính Thìn Tra cứu lịch vạn niên ngày 11/6/2026 (tức 26/4 Âm Lịch) để biết giờ Hoàng Đạo, hướng xuất hành và các lời khuyên phong thủy giúp đón cát tường, tránh thị phi.

Ngày 11/06/2026 Dương Lịch (tức ngày 26 tháng Tư năm Bính Ngọ Âm Lịch) là ngày Bính Thìn. Theo quan niệm phong thủy, đây là ngày Can sinh Chi (Hỏa sinh Thổ), được coi là ngày cát (bảo nhật), mang lại năng lượng tích cực cho nhiều hoạt động trong đời sống.

Thông tin chi tiết về giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp có thể giúp các kế hoạch trong ngày diễn ra thuận lợi hơn. Dưới đây là các khung giờ cần lưu ý:

Giờ Hoàng Đạo (Tốt): Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h). Giờ Hắc Đạo (Xấu): Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Việc nên làm và kiêng cữ theo phong thủy

Ngày 11/6/2026 có sự xuất hiện của sao Tỉnh và Trực Bế, mang lại những chỉ dẫn cụ thể cho các hoạt động thường nhật. Bạn có thể tham khảo các gợi ý sau để tối ưu hóa công việc:

Những việc được khuyến nghị

Dưới góc độ phong thủy, ngày này rất thuận lợi cho các việc liên quan đến xây dựng như: xây đắp tường, gắn cửa, kê gác, làm cầu hoặc tu sửa cây cối. Đặc biệt, việc mở thông đường nước, đào mương, móc giếng hoặc nhập học, nhậm chức cũng được cho là sẽ gặp nhiều vinh quang, thăng tiến.

Những việc cần lưu ý kiêng cữ

Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, ngày Bính không nên tu sửa bếp để phòng hỏa hoạn, ngày Thìn nên giữ tinh thần lạc quan, tránh khóc lóc. Ngoài ra, cần lưu ý không nên làm sanh phần, đóng thọ đường hoặc thực hiện các việc liên quan đến tu bổ mộ phần trong ngày này.

Hướng và giờ xuất hành đón tài lộc

Để tăng cường may mắn khi đi xa hoặc thực hiện các công việc quan trọng, bạn nên lựa chọn hướng xuất hành phù hợp:

Hướng tốt: Xuất hành hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần (niềm vui) hoặc hướng Đông để đón Tài Thần (tài lộc).

Xuất hành hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần (niềm vui) hoặc hướng Đông để đón Tài Thần (tài lộc). Giờ xuất hành tốt: Khung giờ từ 05h-07h và 17h-19h là giờ Đại An, rất tốt cho việc kinh doanh, buôn bán và hòa hợp gia đạo. Khung giờ 01h-03h và 13h-15h (Tốc Hỷ) cũng mang lại nhiều tin vui và may mắn cho các cuộc gặp gỡ.

Lưu ý: Nên hạn chế xuất hành hướng Đông nếu không cần thiết vì có thể gặp Hạc Thần. Khung giờ từ 07h-09h (Lưu Niên) và 19h-21h thường gặp khó khăn về tài lộc hoặc mưu sự khó thành.

Giải thích các thuật ngữ phong thủy trong ngày

Hiểu rõ các thuật ngữ giúp bạn có cái nhìn khách quan hơn về dự báo trong ngày:

Ngày Xích Khẩu: Là ngày hung, dễ dẫn đến mâu thuẫn, tranh cãi hoặc miệng tiếng. Lời khuyên là nên giữ thái độ điềm tĩnh, tránh tham gia vào các cuộc tranh luận không cần thiết.

Là ngày hung, dễ dẫn đến mâu thuẫn, tranh cãi hoặc miệng tiếng. Lời khuyên là nên giữ thái độ điềm tĩnh, tránh tham gia vào các cuộc tranh luận không cần thiết. Ngũ hành Sa Trung Thổ: Nghĩa là đất trong cát. Ngày này hành Thổ khắc hành Thủy, nên những người tuổi Canh Tuất và Nhâm Tuất cần thận trọng hơn trong mọi việc.

Nghĩa là đất trong cát. Ngày này hành Thổ khắc hành Thủy, nên những người tuổi Canh Tuất và Nhâm Tuất cần thận trọng hơn trong mọi việc. Trực Bế: Mang ý nghĩa che chắn, bao bọc, rất phù hợp cho các việc xây dựng tường rào hoặc phòng thủ, nhưng không thuận cho việc bắt đầu những sự nghiệp quá mới mẻ.

Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn có thêm góc nhìn về văn hóa truyền thống và phong thủy trong đời sống.