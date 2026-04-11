Lịch âm dương ngày 12/04/2026: Những lưu ý phong thủy quan trọng cần biết Ngày 12/04/2026 Dương lịch (tức 25/02 Âm lịch) là ngày Bính Thìn, thuộc ngày Thụ Tử trăm sự đều kỵ. Người dân cần lưu ý giờ hoàng đạo và hướng xuất hành để mọi việc hanh thông.

Theo lịch vạn niên, ngày 12/04/2026 Dương lịch là ngày Bính Thìn, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Về phương diện ngũ hành, đây là ngày Sa Trung Thổ (Đất trong cát), có Can sinh Chi (Hỏa sinh Thổ) nên được coi là ngày cát (bảo nhật). Tuy nhiên, do phạm phải ngày Thụ Tử và sao Xích Khẩu, gia chủ cần thận trọng trong các quyết định quan trọng.

Chi tiết giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo

Việc lựa chọn giờ tốt giúp gia tăng sự may mắn và giảm thiểu rủi ro khi triển khai công việc. Dưới đây là bảng tổng hợp các khung giờ trong ngày:

Khung giờ Giờ Hoàng Đạo (Tốt) Giờ Hắc Đạo (Xấu) Sáng Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h) Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h) Chiều - Tối Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h) Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)

Phân tích các yếu tố phong thủy trong ngày

Ngày Thụ Tử: Đây là yếu tố quan trọng nhất cần lưu ý. Ngày Thụ Tử được coi là ngày đại kỵ, không nên tiến hành các việc đại sự như khởi công, cưới hỏi hay ký kết hợp đồng lớn.

Khổng Minh Lục Diệu - Xích Khẩu: Ngày này chủ về miệng tiếng, mâu thuẫn và tranh cãi. Để tránh thị phi, bạn nên giữ thái độ ôn hòa, tránh tranh luận gay gắt trong các cuộc hội họp hoặc giao tiếp hàng ngày.

Nhị Thập Bát Tú (Sao Tinh): Sao Tinh là một sao trung bình. Trong ngày này, việc xây dựng phòng mới được cho là thuận lợi, mang lại cơ hội thăng tiến. Ngược lại, nên kiêng cữ việc chôn cất, cưới gả hoặc mở đường nước để tránh những rủi ro không đáng có.

Lời khuyên về hoạt động và xuất hành

Dựa trên các chỉ số phong thủy, dưới đây là những gợi ý cho ngày 12/04/2026:

Việc nên làm: Động thổ, ban nền, thờ cúng Táo Thần, cầu thầy chữa bệnh, bốc thuốc hoặc xả tang.

Việc không nên làm: Sửa bếp (tránh hỏa hoạn), cưới hỏi, an táng. Đặc biệt, nam giới kỵ bắt đầu uống thuốc chữa bệnh vào ngày này.

Tuổi xung khắc: Những người tuổi Canh Tuất và Nhâm Tuất cần đặc biệt cẩn trọng trong mọi việc vì xung khắc với hành Thổ của ngày.

Hướng xuất hành: Để đón nhận năng lượng tích cực, bạn nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Tuy nhiên, cần lưu ý tránh hướng Đông khi muốn tránh Hạc Thần (xấu).

Giờ xuất hành đẹp (theo Lý Thuần Phong): Khung giờ từ 05h-07h (Mão) và 17h-19h (Dậu) là giờ Đại An, rất tốt cho việc buôn bán, kinh doanh hoặc cầu sức khỏe, gia đình hòa hợp.