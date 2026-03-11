Lịch âm dương ngày 12/3/2026: Những lưu ý quan trọng về giờ hoàng đạo và hướng xuất hành Xem chi tiết lịch vạn niên ngày 12/03/2026. Thông tin về giờ tốt, hướng xuất hành tài lộc và những điều nên tránh trong ngày Ất Dậu để vạn sự hanh thông.

Theo lịch vạn niên, ngày 12/03/2026 (tức ngày 24 tháng Giêng năm Bính Ngọ) là ngày Ất Dậu. Đây được đánh giá là ngày có sự xung khắc giữa Thiên can và Địa chi, do đó người dân cần lưu ý khi triển khai các công việc trọng đại để đảm bảo sự thuận lợi.

Tổng quan lịch âm dương ngày 12 tháng 03 năm 2026

Ngày 12/03/2026 Dương lịch rơi vào Thứ Năm. Trong hệ thống lịch Âm, đây là ngày Canh Dần, tháng Bính Ngọ. Xét theo ngũ hành, ngày Ất Dậu có nạp âm Tuyền Trung Thủy. Đây là ngày hung (phạt nhật) do Chi khắc Can (Kim khắc Mộc).

Tuổi xung khắc: Kỷ Mão và Đinh Mão.

Kỷ Mão và Đinh Mão. Ngày này thuộc hành: Thủy (khắc với hành Hỏa, trừ các tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu và Kỷ Mùi).

Thủy (khắc với hành Hỏa, trừ các tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu và Kỷ Mùi). Sự kết hợp: Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ tạo thành Kim cục.

Giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường cát khí. Dưới đây là danh sách các khung giờ trong ngày 12/03/2026:

Giờ Hoàng đạo (Giờ tốt)

Tý (23:00-00:59)

Dần (03:00-04:59)

Mão (05:00-06:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Giờ Hắc đạo (Giờ xấu)

Sửu (01:00-02:59)

Thìn (07:00-08:59)

Tỵ (09:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Những việc nên làm và kiêng kỵ theo phong thủy

Dựa trên các chỉ số từ Nhị Thập Bát Tú và Khổng Minh Lục Diệu, người dân có thể tham khảo các hoạt động sau:

Việc nên làm: Ngày này có sao Tỉnh (Tỉnh Mộc Hãn) chủ trị, rất tốt cho việc tạo tác, trổ cửa, dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương, xây cất hoặc nhập học. Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày Tốc Hỷ, buổi sáng được coi là thời điểm tốt nhất để tiến hành công việc vì mang lại niềm vui nhanh chóng.

Việc kiêng kỵ: Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, ngày Ất không nên gieo hạt trồng cây, ngày Dậu không nên hội họp khách khứa để tránh tổn thương cho gia chủ. Ngoài ra, nên tránh các việc liên quan đến chôn cất, tu bổ mộ phần hay làm sanh phần trong ngày này.

Đáng lưu ý, Trực Nguy trong Thập Nhị Kiến Trừ biểu thị sự nguy hiểm và suy thoái. Do đó, cần thận trọng tối đa khi quyết định thực hiện các công việc có tính rủi ro cao.

Hướng dẫn xuất hành và giờ tốt theo Lý Thuần Phong

Để gặp nhiều may mắn và thuận lợi, người dân nên tham khảo hướng và giờ xuất hành như sau:

Hướng tốt: Xuất hành hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần (thần may mắn) hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần (thần tài lộc).

Xuất hành hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần (thần may mắn) hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần (thần tài lộc). Khung giờ vàng xuất hành: Từ 07h-09h và 19h-21h: Rất tốt lành, buôn bán có lời, phụ nữ có tin mừng, gia đạo hòa hợp. Từ 03h-05h và 15h-17h: Gặp gỡ đối tác có nhiều may mắn, cầu tài đi hướng Nam, chăn nuôi thuận lợi. Từ 11h-13h và 23h-01h: Mọi việc tốt lành, nhà cửa yên ấm, nên cầu tài theo hướng Tây Nam.



* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.