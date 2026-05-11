Lịch Âm Dương ngày 12/5/2026: Chi tiết giờ hoàng đạo và lưu ý phong thủy

Ngày mai, Thứ Ba ngày 12/05/2026 (Dương lịch), tương ứng với ngày 26/03 năm Bính Ngọ (Âm lịch). Theo hệ thống lịch vạn niên, đây là ngày Bính Tuất, nạp âm Ốc Thượng Thổ (Đất trên mái nhà). Đây được xem là ngày Cát (Bảo nhật) do Can sinh Chi (Hỏa sinh Thổ), tuy nhiên người dân cần lưu ý một số yếu tố về sao chiếu và trực ngày để có kế hoạch làm việc hiệu quả.

Tổng quan lịch Âm Dương ngày 12/05/2026

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch 12/05/2026 (Thứ Ba) Âm lịch 26/03/2026 (Ngày Bính Tuất, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ) Tiết khí Lập Hạ Ngũ hành Ngày Bính Tuất (Ốc Thượng Thổ), khắc hành Thủy Tuổi xung khắc Canh Thìn, Nhâm Thìn

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn giờ tốt giúp tinh thần sảng khoái và mọi sự diễn ra thuận lợi hơn. Dưới đây là các khung giờ trong ngày:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Giờ Dần (03:00 - 04:59)

Giờ Thìn (07:00 - 08:59)

Giờ Tỵ (09:00 - 10:59)

Giờ Thân (15:00 - 16:59)

Giờ Dậu (17:00 - 18:59)

Giờ Hợi (21:00 - 22:59)

Giờ Hắc Đạo (Giờ cần thận trọng)

Giờ Tý (23:00 - 00:59), Sửu (01:00 - 02:59), Mão (05:00 - 06:59), Ngọ (11:00 - 12:59), Mùi (13:00 - 14:59), Tuất (19:00 - 20:59).

Giải thích các thuật ngữ phong thủy trong ngày

Để hiểu rõ hơn về tính chất của ngày 12/05/2026, người đọc có thể tham khảo ý nghĩa các thuật ngữ sau:

Xích Khẩu: Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Lời khuyên là nên giữ thái độ ôn hòa trong giao tiếp, tránh các cuộc tranh luận không cần thiết.

Sao Dực (Dực Hỏa Xà): Một trong Nhị thập bát tú, chủ về các việc liên quan đến tài chính, may mặc. Tuy nhiên, sao này lại kỵ các việc đại sự như cưới hỏi hay xây cất nhà cửa.

Trực Phá: Là ngày Nhật Nguyệt tương xung, thường chỉ thích hợp cho các việc mang tính phá bỏ, dỡ bỏ cũ kỹ thay vì bắt đầu những khởi đầu mới quan trọng.

Lời khuyên và hướng xuất hành

Về phương diện xuất hành, để đón nhận năng lượng tích cực, bạn có thể lựa chọn các hướng sau:

Hướng Hỷ Thần: Hướng Tây Nam (mang lại niềm vui, hỷ tín).

Hướng Tài Thần: Hướng Đông (mang lại tài lộc, thuận lợi trong kinh doanh).

Việc nên làm: Sửa sang nhà cửa nhẹ nhàng, cắt may trang phục, thực hiện các công việc tế tự hoặc tố tụng giải oan.

Việc cần thận trọng: Hạn chế các việc trọng đại như cưới hỏi, khởi công xây dựng, ký kết hợp đồng lớn hay xuất hành đi xa vào các giờ hắc đạo.

Lưu ý: Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn về văn hóa truyền thống và phong thủy để sắp xếp công việc cá nhân một cách chủ động và tích cực nhất.