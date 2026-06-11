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Lịch Âm Dương ngày 12/6/2026: Xem giờ Hoàng đạo và lưu ý phong thủy

Vũ Sơn11/06/2026 16:08

Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 12/06/2026, bao gồm giờ Hoàng đạo, hướng xuất hành và những điều nên làm hoặc cần tránh để đón nhận may mắn, bình an.

Theo lịch vạn niên, ngày mai, Thứ Sáu ngày 12/06/2026 (Dương Lịch) tương ứng với ngày 27/04 năm Bính Ngọ (Âm Dương lịch). Đây là ngày Đinh Tỵ, tiết Mang Chủng, có nạp âm Sa Trung Thổ.

Thông tin tổng quan về ngày 12/06/2026

Ngày 12/06/2026 là ngày có sự tương đồng về Can Chi (cùng hành Hỏa), được đánh giá là ngày cát. Tuy nhiên, theo các quan niệm phong thủy truyền thống, đây cũng là ngày phạm phải các sao xấu và các mốc thời gian cần lưu ý.

  • Ngày Tam Nương: Theo dân gian, đây là ngày xấu, không thuận lợi cho các việc trọng đại như khai trương, xuất hành, cưới hỏi hay động thổ.
  • Ngày Thụ Tử: Một trong những ngày trăm sự đều kỵ, nên hạn chế tiến hành các công việc quan trọng.
  • Ngũ hành: Ngày Sa Trung Thổ, khắc với hành Thủy (ngoại trừ các tuổi Đinh Mùi và Quý Hợi không bị ảnh hưởng).

Giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn giờ lành (Hoàng đạo) được tin là sẽ giúp các hoạt động diễn ra thuận lợi hơn. Dưới đây là bảng phân bổ thời gian trong ngày:

Khung giờGiờ Hoàng đạoGiờ Hắc đạo
01:00 - 02:59Sửu
03:00 - 04:59Dần
05:00 - 06:59Mão
07:00 - 08:59Thìn
09:00 - 10:59Tỵ
11:00 - 12:59Ngọ
13:00 - 14:59Mùi
15:00 - 16:59Thân
17:00 - 18:59Dậu
19:00 - 20:59Tuất
21:00 - 22:59Hợi
23:00 - 00:59

Lời khuyên về các hoạt động nên và không nên làm

Dựa trên các chỉ số của Nhị Thập Bát Tú và Thập Nhị Kiến Trừ, người đọc có thể tham khảo các hướng dẫn sau:

Việc nên làm

Ngày này thuộc trực Kiến, thuận lợi cho việc khai trương, nhậm chức, cưới hỏi hoặc trồng cây. Ngoài ra, các công việc như đền ơn đáp nghĩa, xuất hành cầu tài lộc cũng mang lại kết quả tốt. Riêng với sao Quỷ, các việc liên quan đến chôn cất hoặc làm sạch đất đai được xem là phù hợp.

Việc cần tránh

Hạn chế tối đa việc cắt tóc để tránh các vấn đề về sức khỏe (theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật). Các hoạt động xây dựng như động thổ, đào giếng, lợp nhà hay trổ cửa cũng không được khuyến khích trong ngày này. Đặc biệt, cần thận trọng khi tham gia giao thông và quản lý tiền bạc để tránh mất mát.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để tăng cường cát khí, bạn có thể lựa chọn hướng và thời gian xuất hành theo Khổng Minh và Lý Thuần Phong:

  • Hướng xuất hành: Nên chọn hướng chính Nam để đón Hỷ Thần hoặc hướng Đông để đón Tài Thần.
  • Giờ xuất hành đẹp: Khung giờ từ 15:00-17:00 (hoặc 03:00-05:00) và 19:00-21:00 (hoặc 07:00-09:00) được xem là thời điểm rất tốt để thực hiện các công việc giao dịch, kinh doanh hoặc đi xa.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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              Lịch Âm Dương ngày 12/6/2026: Xem giờ Hoàng đạo và lưu ý phong thủy
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