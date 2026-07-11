Lịch âm dương ngày 12/7/2026: Giờ hoàng đạo và lưu ý phong thủy ngày Chủ Nhật Tra cứu lịch âm dương ngày 12/7/2026 (28/5 âm lịch). Xem chi tiết giờ tốt, hướng xuất hành Hỷ Thần, Tài Thần và những việc nên làm để gặp nhiều may mắn, bình an.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 12/07/2026

Theo lịch vạn niên, ngày 12/07/2026 dương lịch là ngày 28 tháng 5 âm lịch. Đây là ngày Đinh Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Trong văn hóa phương Đông, việc xem lịch âm dương giúp mọi người có thêm tư liệu tham khảo để sắp xếp công việc cá nhân, xuất hành hay thực hiện các nghi lễ truyền thống một cách hài hòa nhất.

Thông tin chi tiết lịch âm dương ngày 12/07/2026

Dưới đây là các thông số cơ bản về ngày mai để quý độc giả tiện theo dõi:

Thông tin Chi tiết Dương lịch Chủ Nhật, ngày 12/07/2026 Âm lịch Ngày 28/05 (Giáp Ngọ) Can Chi Ngày Đinh Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ Ngũ hành Ốc Thượng Thổ (Đất trên nóc nhà) Tiết khí Tiểu Thử (Nắng nhẹ)

Giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ phù hợp là một phần trong thói quen sinh hoạt của nhiều người nhằm tìm kiếm sự an tâm và thuận lợi.

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Sửu (01h - 03h): Thuận lợi cho các dự tính ban đầu.

Thuận lợi cho các dự tính ban đầu. Thìn (07h - 09h): Khung giờ đẹp để bắt đầu công việc buổi sáng.

Khung giờ đẹp để bắt đầu công việc buổi sáng. Ngọ (11h - 13h): Tốt cho việc gặp gỡ, tin mừng sắp tới.

Tốt cho việc gặp gỡ, tin mừng sắp tới. Mùi (13h - 15h): Phù hợp cho các hoạt động duy trì sự ổn định.

Phù hợp cho các hoạt động duy trì sự ổn định. Tuất (19h - 21h): Tốt cho việc cầu tài lộc, nhà cửa yên ấm.

Tốt cho việc cầu tài lộc, nhà cửa yên ấm. Hợi (21h - 23h): Khung giờ cho sự chắc chắn, chậm mà chắc.

Giờ Hắc Đạo (Giờ cần lưu ý)

Các khung giờ: Tý (23h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-18h). Trong các khung giờ này, quý vị nên ưu tiên sự cẩn trọng, tránh nôn nóng hoặc tranh cãi không đáng có.

Lời khuyên về việc nên làm và kiêng kỵ

Dựa trên các chỉ số như Khổng Minh Lục Diệu và Nhị Thập Bát Tú, ngày 12/07/2026 mang tính chất Tiểu Cát. Đây được coi là ngày cát lợi nhỏ, mọi việc thường hanh thông và dễ gặp quý nhân giúp đỡ.

Các việc nên làm:

Thực hiện các giao dịch, ký kết hợp đồng hoặc lập kế hoạch kinh doanh.

Xây dựng, sửa sang lại phòng ốc hoặc các công trình phụ trợ.

Cầu thầy chữa bệnh, săn sóc sức khỏe.

Xuất hành hướng Chính Nam (đón Hỷ Thần) hoặc Hướng Đông (đón Tài Thần).

Các việc nên hạn chế:

Hạn chế việc cưới hỏi hoặc chôn cất theo quan niệm về sao Tinh và Bành Tổ Bách Kỵ.

Tránh cắt tóc, cạo đầu để giữ gìn sức khỏe theo kinh nghiệm dân gian.

Không nên dời nhà hoặc mở cửa hiệu buôn bán lớn vào ngày này.

Giải thích ý nghĩa phong thủy

Để hiểu rõ hơn về tính chất ngày này, quý độc giả có thể tham khảo một số thuật ngữ sau:

Tiểu Cát: Có nghĩa là may mắn nhỏ. Đây là trạng thái cân bằng, không quá phô trương nhưng mang lại sự bình an và thuận lợi trong các công việc thường nhật.

Có nghĩa là may mắn nhỏ. Đây là trạng thái cân bằng, không quá phô trương nhưng mang lại sự bình an và thuận lợi trong các công việc thường nhật. Trực Chấp: Mang ý nghĩa bảo thủ, duy trì. Vì vậy, ngày này tốt cho việc giữ gìn tài sản, lập khế ước nhưng không phù hợp cho sự thay đổi lớn như chuyển nơi ở.

Mang ý nghĩa bảo thủ, duy trì. Vì vậy, ngày này tốt cho việc giữ gìn tài sản, lập khế ước nhưng không phù hợp cho sự thay đổi lớn như chuyển nơi ở. Tuổi xung khắc: Những người tuổi Tân Tỵ và Quý Tỵ cần thận trọng hơn trong giao tiếp và đi lại để tránh những va chạm không mong muốn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.