Lịch Âm Dương ngày 13/04/2026: Ngày Tiểu Cát và chỉ dẫn phong thủy chi tiết Ngày 13/04/2026 (26/2 Âm lịch) được nhận định là ngày Tiểu Cát, mang lại nhiều thuận lợi cho việc khởi công, xây dựng nhưng cần lưu ý một số kiêng kỵ đặc thù.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Hai, ngày 13/04/2026 Dương Lịch (tức ngày 26 tháng 2 Âm lịch năm Tân Mão) là ngày Đinh Tỵ, tháng Bính Ngọ. Đây được đánh giá là ngày Tiểu Cát, thời điểm có nhiều cát tinh hỗ trợ, phù hợp cho các kế hoạch khởi đầu nhẹ nhàng hoặc giải quyết công việc tồn đọng.

Thông tin chi tiết về giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng trong phong thủy để gia tăng sự hanh thông khi triển khai công việc.

Khung giờ Giờ Hoàng Đạo (Tốt) Giờ Hắc Đạo (Xấu) Sáng Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h) Tý (23h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h) Trưa - Chiều Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h) Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h) Tối Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h) -

Phân tích Ngũ hành và tuổi xung khắc

Ngày Đinh Tỵ có nạp âm là Sa Trung Thổ (Đất pha cát). Trong lý thuyết ngũ hành, ngày này thuộc hành Thổ, khắc với hành Thủy. Tuy nhiên, các tuổi Đinh Mùi và Quý Hợi thuộc hành Thủy vẫn có thể an tâm do đặc tính ngũ hành riêng biệt không bị Thổ xâm lấn.

Tuổi xung khắc: Những người tuổi Tân Hợi và Quý Hợi nên thận trọng, hạn chế đưa ra các quyết định quan trọng hoặc thực hiện những việc có tính rủi ro cao trong ngày này để tránh gặp trở ngại không đáng có.

Việc nên làm và kiêng kỵ theo phong thủy

Dựa trên các hệ sao như Nhị Thập Bát Tú và Thập Nhị Kiến Trừ, ngày 13/04/2026 có những chỉ dẫn cụ thể sau:

Việc nên làm: Khởi công xây dựng, cất nóc, trổ cửa, dựng cửa, cưới hỏi, chôn cất, khai khẩn đất đai hoặc các hoạt động liên quan đến chăn nuôi, thủy lợi. Đặc biệt, sao Trương chủ trị ngày này rất tốt cho việc thăng tiến chức vụ hoặc cải thiện gia đạo.

Hướng dẫn xuất hành và giải thích thuật ngữ

Để đón nhận năng lượng tích cực, bạn có thể tham khảo hướng và giờ xuất hành theo phương pháp của Khổng Minh và Lý Thuần Phong:

Hướng xuất hành: Nên đi về hướng chính Nam để đón Hỷ Thần hoặc hướng chính Đông để đón Tài Thần.

Giải thích một số thuật ngữ phong thủy

Tiểu Cát: Có nghĩa là may mắn nhỏ. Đây là ngày mà mọi việc thường diễn ra thuận lợi, có quý nhân phù trợ và ít gặp trở ngại lớn.

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.