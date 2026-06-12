Lịch Âm Dương ngày 13/06/2026: Ngày Mậu Ngọ thuận lợi để cầu phúc và giải trừ Ngày 13/06/2026 (tức 28/04 Âm lịch) là ngày Mậu Ngọ, mang năng lượng hành Hỏa, thích hợp cho các hoạt động tâm linh, cầu an và chăm sóc sức khỏe.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Bảy, ngày 13/06/2026 Dương lịch, nhằm ngày 28 tháng Tư năm Bính Ngọ Âm lịch. Đây là ngày Mậu Ngọ, hành Hỏa, được đánh giá là ngày có chi sinh can (Hỏa sinh Thổ), mang lại năng lượng tích cực cho một số hoạt động nhất định.

Thông tin tổng quan về lịch Âm Dương ngày 13/06/2026

Dương lịch 13/06/2026 (Thứ Bảy) Âm lịch 28/04/2026 (Ngày Mậu Ngọ, tháng Bính Ngọ, năm Bính Ngọ) Tiết khí Mang Chủng (Râu ngũ cốc trổ) Ngũ hành Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời) Ngày xung Nhâm Tý, Giáp Tý

Phân tích giờ tốt và giờ xấu trong ngày

Việc lựa chọn giờ hoàng đạo giúp tăng cường sự thuận lợi khi triển khai các công việc cá nhân. Dưới đây là khung giờ chi tiết theo quan niệm phong thủy:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Tý (23:00-00:59): Thuận lợi cho khởi đầu mới.

Thuận lợi cho khởi đầu mới. Sửu (01:00-02:59): Tốt cho việc giấy tờ, hành chính.

Tốt cho việc giấy tờ, hành chính. Mão (05:00-06:59): Khung giờ bình an, thuận hòa.

Khung giờ bình an, thuận hòa. Ngọ (11:00-12:59): Thời điểm năng lượng mạnh mẽ nhất.

Thời điểm năng lượng mạnh mẽ nhất. Thân (15:00-16:59): Phù hợp cho giao dịch, ký kết.

Phù hợp cho giao dịch, ký kết. Dậu (17:00-18:59): Tốt cho việc sum họp gia đình.

Giờ Hắc Đạo (Giờ cần lưu ý)

Dần (03:00-04:59)

Thìn (07:00-08:59)

Tỵ (09:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Khuyến nghị về các việc nên và không nên làm

Dựa trên sự kết hợp của Trực Trừ và các sao chiếu, ngày 13/06/2026 có những đặc điểm phong thủy cần lưu ý:

Việc nên làm

Giải trừ và y tế: Do gặp Trực Trừ, đây là ngày rất tốt để thực hiện các việc như dọn dẹp nhà cửa, thanh lý đồ cũ, bốc thuốc, chữa bệnh hoặc thực hiện các liệu trình chăm sóc sức khỏe.

Do gặp Trực Trừ, đây là ngày rất tốt để thực hiện các việc như dọn dẹp nhà cửa, thanh lý đồ cũ, bốc thuốc, chữa bệnh hoặc thực hiện các liệu trình chăm sóc sức khỏe. Tâm linh: Phù hợp cho việc tế tự, cầu phúc hoặc thực hiện các nghi lễ tại gia.

Phù hợp cho việc tế tự, cầu phúc hoặc thực hiện các nghi lễ tại gia. Học tập: Thuận lợi cho việc nghiên cứu và tích lũy kiến thức.

Việc kiêng kỵ

Xây dựng: Nên tránh các việc lớn như động thổ, lợp nhà hay sửa cửa do ảnh hưởng của Sao Liễu và Bành Tổ Bách Kỵ Nhật.

Nên tránh các việc lớn như động thổ, lợp nhà hay sửa cửa do ảnh hưởng của Sao Liễu và Bành Tổ Bách Kỵ Nhật. Hôn nhân: Theo quan niệm Ngọc Hạp Thông Thư, ngày này có sao Ly Sàng, không thuận lợi cho việc giá thú.

Theo quan niệm Ngọc Hạp Thông Thư, ngày này có sao Ly Sàng, không thuận lợi cho việc giá thú. Tài chính: Hạn chế các khoản đầu tư rủi ro lớn do phạm ngày Không Vong trong Lục Diệu, dễ dẫn đến trì trệ.

Hướng xuất hành và giờ khởi hành thuận lợi

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc triển khai công việc quan trọng, quý độc giả có thể tham khảo hướng và giờ xuất hành sau:

Hướng tốt: Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Bắc để đón Tài Thần (tài lộc).

Đi về hướng để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng để đón Tài Thần (tài lộc). Giờ xuất hành đẹp: Khung giờ 13h-15h (giờ Mùi) và 01h-03h (giờ Sửu) được coi là giờ Đại An, mang lại sự bình yên và hòa hợp. Ngoài ra, khung giờ 17h-19h (giờ Dậu) cũng rất tốt cho việc cầu tài lộc.

Giải nghĩa các thuật ngữ phong thủy trong ngày

Để quý độc giả có cái nhìn sâu sắc hơn, dưới đây là giải nghĩa một số thuật ngữ chính trong ngày:

Trực Trừ: Ý nghĩa là sự loại bỏ, tẩy trần. Đây là giai đoạn chuyển giao, quét sạch những điều cũ kỹ để chuẩn bị cho cái mới.

Ý nghĩa là sự loại bỏ, tẩy trần. Đây là giai đoạn chuyển giao, quét sạch những điều cũ kỹ để chuẩn bị cho cái mới. Sao Liễu: Một trong Nhị Thập Bát Tú, thường được coi là hung tú. Ngôi sao này nhắc nhở chúng ta cần cẩn trọng, tránh nôn nóng trong các quyết định lớn.

Một trong Nhị Thập Bát Tú, thường được coi là hung tú. Ngôi sao này nhắc nhở chúng ta cần cẩn trọng, tránh nôn nóng trong các quyết định lớn. Ngày Không Vong: Thuộc hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, ám chỉ trạng thái hư ảo, khó đạt kết quả ngay lập tức, cần sự kiên nhẫn và chắc chắn.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.