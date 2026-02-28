Lịch âm dương ngày 1/3/2026: Chi tiết giờ hoàng đạo và lưu ý quan trọng về ngày kỵ Thông tin lịch âm dương ngày 1/3/2026 (13/1 Âm Lịch) giúp bạn tra cứu giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các kiêng kỵ quan trọng để khởi đầu ngày mới hanh thông.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Chủ Nhật ngày 1/3/2026 Dương Lịch tương ứng với ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ Âm Lịch. Đây là ngày Giáp Tuất, thuộc hành Hỏa (Sơn Đầu Hỏa), được đánh giá là ngày cát trung bình. Tuy nhiên, do trùng với một số ngày kỵ đặc biệt, người dân cần lưu ý khi triển khai các công việc quan trọng.

Thông tin tổng quan về lịch âm dương ngày 1/3/2026

Ngày Giáp Tuất có Can khắc Chi (Mộc khắc Thổ), là ngày chế nhật (cát trung bình). Trong phong thủy, đây là ngày Xích Khẩu, dễ xảy ra mâu thuẫn hoặc tranh cãi, do đó cần thận trọng trong giao tiếp và giữ gìn các mối quan hệ.

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo

Giờ Hoàng Đạo (Tốt): Dần (03:00-04:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Dần (03:00-04:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59). Giờ Hắc Đạo (Xấu): Tí (23:00-0:59), Sửu (01:00-02:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Những lưu ý đặc biệt về ngày kỵ và sao xấu

Đáng lưu ý, ngày 1/3/2026 trùng với hai ngày kỵ lớn trong dân gian:

Dương Công Kỵ Nhật: Đây được xem là ngày xấu nhất trong tháng, trăm sự đều không nên làm. Đặc biệt tối kỵ cho việc động thổ, tu sửa, cất nóc hoặc an táng.

Đây được xem là ngày xấu nhất trong tháng, trăm sự đều không nên làm. Đặc biệt tối kỵ cho việc động thổ, tu sửa, cất nóc hoặc an táng. Ngày Thụ Tử: Quan niệm phong thủy cho rằng đây là ngày trăm sự đều kỵ, không nên tiến hành bất cứ việc gì quan trọng để tránh rủi ro.

Quan niệm phong thủy cho rằng đây là ngày trăm sự đều kỵ, không nên tiến hành bất cứ việc gì quan trọng để tránh rủi ro. Sao Mão (Mão Nhật Kê): Là hung tú (sao xấu). Tuy có thể tốt cho xây dựng nhưng lại đại kỵ cho việc cưới gả, chôn cất và khai trương.

Giải thích thuật ngữ phong thủy

Dương Công Kỵ Nhật: Một hệ thống các ngày xấu nhất trong năm theo kinh nghiệm cổ, thường gây bất lợi cho khởi đầu mới.

Một hệ thống các ngày xấu nhất trong năm theo kinh nghiệm cổ, thường gây bất lợi cho khởi đầu mới. Xích Khẩu: Biểu trưng cho sự bất hòa, thị phi và tranh chấp bằng miệng lưỡi.

Biểu trưng cho sự bất hòa, thị phi và tranh chấp bằng miệng lưỡi. Trực Thành: Mang ý nghĩa hoàn tất, trọn vẹn, tốt cho các việc ký kết hoặc mua bán.

Lời khuyên cho các hoạt động trong ngày

Dựa trên các yếu tố phong thủy tổng hợp, người đọc có thể tham khảo các hướng dẫn sau để điều chỉnh kế hoạch cá nhân:

Việc nên làm: Lập khế ước, giao dịch mua bán, thu nợ, hoặc các việc chăn nuôi nhỏ lẻ. Các công việc xây dựng có thể tiến hành nhưng cần cân nhắc kỹ vì trùng ngày Dương Công Kỵ.

Lập khế ước, giao dịch mua bán, thu nợ, hoặc các việc chăn nuôi nhỏ lẻ. Các công việc xây dựng có thể tiến hành nhưng cần cân nhắc kỹ vì trùng ngày Dương Công Kỵ. Việc không nên làm: Tuyệt đối tránh kiện tụng, tranh chấp. Kiêng cưới gả, chôn cất, khai trương cửa hàng hoặc xuất hành đi xa vào các giờ hắc đạo.

Tuyệt đối tránh kiện tụng, tranh chấp. Kiêng cưới gả, chôn cất, khai trương cửa hàng hoặc xuất hành đi xa vào các giờ hắc đạo. Hướng xuất hành: Để đón nhận năng lượng tích cực, nên đi hướng Đông Bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần. Tránh hướng Tây Nam vì đây là hướng của Hạc Thần (xấu).

Để đón nhận năng lượng tích cực, nên đi hướng Đông Bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần. Tránh hướng Tây Nam vì đây là hướng của Hạc Thần (xấu). Tuổi xung khắc: Những người tuổi Mậu Thìn và Canh Thìn cần đặc biệt thận trọng trong mọi việc vì có sự xung khắc mạnh với ngày này.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm giúp bạn có thêm góc nhìn về văn hóa phong thủy truyền thống.