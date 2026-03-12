Lịch âm dương ngày 13/3/2026: Xem giờ hoàng đạo và lưu ý về ngày Thụ Tử Cập nhật lịch âm dương ngày 13/3/2026 tức 25/1 âm lịch. Phân tích giờ tốt, hướng xuất hành tài lộc và lưu ý quan trọng để tránh thị phi, mâu thuẫn trong ngày.

Ngày mai, Thứ Sáu ngày 13/03/2026, là một ngày có sự đan xen giữa các yếu tố cát lợi và những lưu ý phong thủy quan trọng. Theo lịch vạn niên, đây là ngày 25 tháng Giêng năm Canh Dần. Đối với những ai đang lên kế hoạch cho các công việc quan trọng, việc nắm bắt giờ hoàng đạo và hướng xuất hành sẽ giúp tối ưu hóa sự thuận lợi và bình an.

Tổng quan lịch âm dương ngày 13/03/2026

Thông tin chi tiết về ngày 13 tháng 03 năm 2026 theo cả Dương lịch và Âm lịch:

Dương lịch: 13/03/2026 (Thứ Sáu)

13/03/2026 (Thứ Sáu) Âm lịch: 25/01/2026 (Ngày Bính Tuất, tháng Bính Ngọ, năm Canh Dần)

25/01/2026 (Ngày Bính Tuất, tháng Bính Ngọ, năm Canh Dần) Ngũ hành: Ngày Bính Tuất thuộc hành Thổ (Ốc Thượng Thổ - Đất trên mái nhà). Đây là ngày cát (bảo nhật) do Can sinh Chi (Hỏa sinh Thổ).

Giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng trong văn hóa phương Đông để tiến hành công việc trôi chảy hơn.

Trạng thái Khung giờ Giờ Hoàng Đạo Dần (03:00-04:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59) Giờ Hắc Đạo Tí (23:00-0:59), Sửu (01:00-02:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Phân tích phong thủy và các lưu ý quan trọng

Ngày Thụ Tử và Xích Khẩu

Đáng chú ý, ngày 13/03/2026 rơi vào ngày Thụ Tử. Trong phong thủy, đây là ngày trăm sự đều kỵ, không nên khởi sự các việc đại sự để tránh rủi ro. Bên cạnh đó, ngày này còn phạm Xích Khẩu (Khổng Minh Lục Diệu), dễ dẫn đến mâu thuẫn, tranh cãi hoặc thị phi trong giao tiếp.

Lời khuyên từ Nhị Thập Bát Tú và Thập Nhị Kiến Trừ

Sao Quỷ chủ trị ngày này mang tính chất hung tú đối với việc khởi công, xây dựng hay cưới hỏi. Tuy nhiên, các công việc như an táng, dọn dẹp mặt bằng lại có thể tiến hành thuận lợi. Trực Thành trong Thập Nhị Kiến Trừ cũng cho thấy sự phù hợp với các giao dịch, ký kết khế ước hoặc mua bán nhỏ.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để tăng cường may mắn, bạn có thể tham khảo các hướng xuất hành sau:

Hỷ Thần: Hướng Tây Nam (đón niềm vui).

Hướng Tây Nam (đón niềm vui). Tài Thần: Hướng Đông (cầu tài lộc).

Hướng Đông (cầu tài lộc). Lưu ý: Nên tránh hướng Tây Bắc vì gặp Hạc Thần (không tốt).

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong:

Từ 05:00 - 07:00 và 17:00 - 19:00: Giờ rất tốt lành, buôn bán có lời, phụ nữ có tin mừng, gia đạo hòa hợp.

Giờ rất tốt lành, buôn bán có lời, phụ nữ có tin mừng, gia đạo hòa hợp. Từ 01:00 - 03:00 và 13:00 - 15:00: Tin vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, gặp gỡ nhiều may mắn.

Tin vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, gặp gỡ nhiều may mắn. Lưu ý giờ xấu: Tránh các khung giờ 03:00 - 05:00 và 15:00 - 17:00 để hạn chế tranh luận, cãi cọ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.