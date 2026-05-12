Lịch Âm Dương ngày 13/5/2026: Ngày Tiểu Cát thuận lợi cho khởi sự và cầu tài Ngày 13/05/2026 (tức 27/03 Âm lịch) là ngày Đinh Hợi, được đánh giá là ngày Tiểu Cát với nhiều cát tinh hỗ trợ, mang lại may mắn cho việc khởi công, xây dựng và giao dịch.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Tư, ngày 13/05/2026 Dương lịch, nhằm ngày 27 tháng 3 năm Bính Ngọ (Âm lịch). Đây được xem là ngày Tiểu Cát, một trong những ngày tốt trong tháng để triển khai các công việc quan trọng nhờ có sự phù trợ của nhiều cát tinh và quý nhân.

Tổng quan về ngày Âm Dương 13/05/2026

Ngày 13/05/2026 là ngày Đinh Hợi, có ngũ hành là Ốc Thượng Thổ (Đất trên linh hồn). Theo quy luật ngũ hành, đây là ngày Chi khắc Can (Thủy khắc Hỏa), nên được coi là ngày hung (phạt nhật) đối với một số tuổi nhất định. Đặc biệt, người tuổi Tân Tỵ và Quý Tỵ cần thận trọng hơn trong các quyết định lớn.

Khung giờ Loại giờ Tác động và lời khuyên Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59) Hoàng Đạo Thuận lợi để bắt đầu công việc mới, mang lại khởi đầu suôn sẻ. Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59) Hoàng Đạo Khung giờ tốt để giao dịch, đàm phán hoặc gặp gỡ đối tác. Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59) Hoàng Đạo Phù hợp cho các hoạt động gia đình, ký kết hoặc tổng kết. Tý, Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu Hắc Đạo Nên hạn chế các việc quan trọng, giữ sự thận trọng trong giao tiếp.

Giải thích ý nghĩa các thuật ngữ phong thủy trong ngày

Ngày mai hội tụ nhiều yếu tố phong thủy đáng chú ý, giúp người đọc có cái nhìn chi tiết để cân nhắc các kế hoạch cá nhân:

Tiểu Cát: Ý chỉ sự hanh thông, ít gặp trở ngại. Những dự định lớn thường có quý nhân nâng đỡ, mang lại kết quả tốt đẹp.

Sao Chẩn: Một trong Nhị thập bát tú rất tốt (Kiết tú). Sao này chủ về xây dựng, cưới hỏi, an táng và tạo tác đều mang lại vinh hoa, phú quý.

Trực Nguy: Tuy ngày có nhiều sao tốt nhưng Trực Nguy nhắc nhở về sự cẩn trọng. Không nên chủ quan trong những việc đòi hỏi sự an toàn cao.

Bành Tổ Bách Kỵ: Ngày Đinh không nên cắt tóc để tránh mụn nhọt; ngày Hợi không nên cưới hỏi để tránh sự xa cách sau này.

Lời khuyên về các việc nên và không nên làm

Dựa trên sự kết hợp của các sao như Thiên Thành, Cát Khánh và Tuế Hợp, ngày 13/05/2026 mang lại những gợi ý cụ thể:

Việc nên làm:

Khởi công xây dựng: Rất tốt cho việc động thổ, xây lầu gác hoặc sửa chữa nhà cửa.

Cầu tài lộc: Đặc biệt thuận lợi cho việc mở cửa hàng, khai trương hoặc thực hiện các thương vụ kinh doanh.

Xuất hành: Đi hướng Nam để đón Hỷ Thần hoặc hướng Đông để đón Tài Thần.

Việc cần kiêng kỵ:

Di chuyển đường thủy: Cần đặc biệt lưu ý hoặc hạn chế đi lại bằng tàu thuyền.

Cưới hỏi: Dù sao Chẩn tốt cho cưới gả nhưng do phạm ngày Tam Nương và ngày Thụ Tử nên gia chủ cần cân nhắc kỹ hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia.

Hướng dẫn xuất hành theo Lý Thu Thuần Phong

Để tăng cường sự may mắn khi ra ngoài, bạn có thể tham khảo các khung giờ và hướng xuất hành sau:

Từ 15h-17h (Thân) và 03h-05h (Dần): Giờ Đại An, mang lại sự hòa hợp và bình an cho gia đạo, kinh doanh có lãi.

Từ 19h-21h (Tuất) và 07h-09h (Thìn): Giờ Tốc Hỷ, niềm vui sắp tới, cầu tài nên đi hướng Tây Nam.

Lưu ý tránh: Các khung giờ từ 13h-15h (Mùi) dễ xảy ra tranh luận, cãi cọ không đáng có.

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.