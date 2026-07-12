Lịch âm dương ngày 13/7/2026: Giờ hoàng đạo và lưu ý phong thủy ngày mới Xem chi tiết lịch âm dương ngày 13/7/2026 để nắm bắt các khung giờ tốt, tuổi xung và những việc nên làm theo quan niệm dân gian nhằm mang lại sự thuận lợi và bình an.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 13/07/2026

Theo Âm Dương lịch, ngày mai Thứ Hai, ngày 13/07/2026 (Dương lịch) tương ứng với ngày 29 tháng Năm (Âm lịch) năm Giáp Ngọ. Đây là thời điểm chuyển giao quan trọng trong tháng, mang đến những dự báo phong thủy đáng chú ý cho các hoạt động thường nhật.

Tổng quan về ngày 13/7/2026

Thông tin cơ bản về ngày 13/07/2026 để bạn tham khảo trước khi sắp xếp công việc:

Dương lịch 13/07/2026 (Thứ Hai) Âm lịch 29/05/2026 (Ngày Mậu Tý, tháng Bính Ngọ, năm Giáp Ngọ) Ngũ hành Phích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét) Tiết khí Tiểu Thử (Nắng nhẹ) Trực Phá (Tốt cho việc phá dỡ, dọn dẹp)

Phân tích Ngũ hành và Can Chi

Ngày Mậu Tý có sự xung khắc giữa Thiên can (Mậu - Thổ) và Địa chi (Tý - Thủy). Theo quan niệm phong thủy, đây là ngày cát trung bình. Đặc biệt, nạp âm Phích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét) là một hành hỏa mạnh mẽ, có thể tạo ra những biến động nhanh chóng trong công việc.

Giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng giúp các kế hoạch diễn ra suôn sẻ hơn. Dưới đây là danh sách các giờ tốt và giờ cần thận trọng:

Khung giờ Hoàng đạo (Tốt)

Giờ Tý (23h-01h): Thuận lợi cho việc cầu may mắn, kinh doanh có lộc.

Thuận lợi cho việc cầu may mắn, kinh doanh có lộc. Giờ Sửu (01h-03h): Phù hợp cho các kế hoạch ổn định, gia đình hòa hợp.

Phù hợp cho các kế hoạch ổn định, gia đình hòa hợp. Giờ Mão (05h-07h): Tốt cho việc khởi đầu ngày mới, nhưng cần làm việc chắc chắn.

Tốt cho việc khởi đầu ngày mới, nhưng cần làm việc chắc chắn. Giờ Ngọ (11h-13h): Giờ đại cát, đi xa gặp may, bệnh tật thuyên giảm.

Giờ đại cát, đi xa gặp may, bệnh tật thuyên giảm. Giờ Than (15h-17h): Mọi việc hanh thông, cầu tài lộc nên đi hướng Tây Nam.

Mọi việc hanh thông, cầu tài lộc nên đi hướng Tây Nam. Giờ Dậu (17h-19h): Thích hợp cho việc thu xếp các vấn đề còn tồn đọng.

Khung giờ Hắc đạo (Thận trọng)

Giờ Dần (03h-05h): Dễ gặp trở ngại, nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói.

Dễ gặp trở ngại, nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Giờ Thìn (07h-09h): Không nên thực hiện các việc đại sự quan trọng.

Không nên thực hiện các việc đại sự quan trọng. Giờ Tỵ (09h-11h): Đề phòng mâu thuẫn hoặc tranh luận không đáng có.

Đề phòng mâu thuẫn hoặc tranh luận không đáng có. Giờ Mùi (13h-15h): Cầu tài không có lợi, dễ bị trái ý.

Cầu tài không có lợi, dễ bị trái ý. Giờ Tuất (19h-21h): Tiến độ công việc có thể bị trì trệ.

Tiến độ công việc có thể bị trì trệ. Giờ Hợi (21h-23h): Tránh các cuộc hội họp căng thẳng.

Tuổi hợp và xung khắc

Dựa trên quy luật Can Chi, các cá nhân cần lưu ý sự tương tác của tuổi mình với ngày Mậu Tý:

Tuổi hợp: Ngày Tý lục hợp với Sửu , tam hợp với Thìn và Thân . Những người thuộc tuổi này có thể đón nhận nhiều năng lượng tích cực.

Ngày Tý lục hợp với , tam hợp với và . Những người thuộc tuổi này có thể đón nhận nhiều năng lượng tích cực. Tuổi xung khắc: Cần đặc biệt lưu ý đối với tuổi Nhâm Ngọ và Giáp Ngọ. Những người tuổi này nên làm việc thận trọng, tránh các quyết định mạo hiểm trong ngày.

Lời khuyên về các hoạt động trong ngày

Việc nên làm

Theo Nhị Thập Bát Tú (Sao Trương), ngày này rất tốt cho các việc khởi công tạo tác. Cụ thể:

Sửa sang nhà cửa, che mái dựng hiên.

Xây cất, trổ cửa hoặc dựng cửa chính.

Các công việc liên quan đến làm ruộng, nuôi tằm hoặc thủy lợi.

Phá dỡ nhà cũ, dọn dẹp mặt bằng (theo Trực Phá).

Việc nên tránh

Giao dịch ruộng đất: Theo Bành Tổ Bách Kỵ, ngày Mậu không nên nhận ruộng đất để tránh vận không may.

Theo Bành Tổ Bách Kỵ, ngày Mậu không nên nhận ruộng đất để tránh vận không may. Bói toán: Ngày Tý được khuyên không nên gieo quẻ để giữ tâm thế bình an.

Ngày Tý được khuyên không nên gieo quẻ để giữ tâm thế bình an. Đóng thuyền: Tránh sửa chữa hoặc đẩy thuyền mới xuống nước.

Tránh sửa chữa hoặc đẩy thuyền mới xuống nước. Xuất hành: Ngày này phạm phải Thiên Tặc, nếu không thực sự cần thiết, bạn nên cân nhắc lùi lịch di chuyển xa hoặc chú ý bảo quản tài sản.

Hướng xuất hành tốt

Nếu bắt buộc phải đi xa, bạn có thể tham khảo hai hướng sau để tăng thêm sự tự tin:

Hướng Đông Nam: Để đón Hỷ Thần (niềm vui).

Để đón Hỷ Thần (niềm vui). Hướng Bắc: Để đón Tài Thần (tài lộc).

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm theo quan niệm dân gian.