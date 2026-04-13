Lịch âm dương ngày 14/04/2026: Chi tiết giờ hoàng đạo và lưu ý ngày Tam Nương Xem lịch âm dương Thứ Ba ngày 14/4/2026 để biết thông tin về giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các yếu tố phong thủy giúp tối ưu hóa công việc và cuộc sống.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Ba ngày 14/04/2026 (Dương lịch) tương ứng với ngày 27 tháng Hai năm Bính Ngọ (Âm lịch). Đây là ngày Mậu Ngọ, tiết Thanh Minh, mang nạp âm Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời). Trong quan niệm phong thủy, ngày này có sự đan xen giữa các yếu tố cát lành và những lưu ý cần thận trọng.

Thông tin tổng quan về ngày 14/04/2026

Ngày Mậu Ngọ có Chi sinh Can (Hỏa sinh Thổ), được xem là ngày cát (nghĩa nhật). Tuy nhiên, đây cũng là ngày Tam Nương và phạm quẻ Không Vong, do đó người dân nên cân nhắc kỹ trước khi thực hiện các đại sự.

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch 14/04/2026 Âm lịch 27/02/2026 (Ngày Mậu Ngọ, Tháng Tân Mão, Năm Bính Ngọ) Ngũ hành Thiên Thượng Hỏa (Kỵ tuổi Nhâm Tý, Giáp Tý) Trực Trực Bình (Tốt cho việc sửa chữa, xây đắp) Sao Sao Vĩ (Tốt cho khởi tạo, hôn nhân)

Giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp các hoạt động trong ngày diễn ra thuận lợi hơn. Dưới đây là bảng phân bổ giờ theo hệ thống chiêm tinh học:

Giờ Hắc đạo (Xấu): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để tăng cường may mắn khi đi xa hoặc triển khai công việc quan trọng, bạn có thể tham khảo các hướng và khung giờ sau:

Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần hoặc hướng Bắc để đón Tài Thần. Nên tránh hướng Đông vì đây là vị trí của Hạc Thần. Giờ tốt xuất hành (Lý Thuần Phong): Khung giờ 13h-15h (giờ Mùi) và 1h-3h (giờ Sửu) được coi là rất tốt lành, thuận lợi cho buôn bán và hòa hợp gia đạo. Khung giờ 17h-19h (giờ Dậu) và 5h-7h (giờ Mão) cũng mang lại bình yên và tài lộc.

Lời khuyên về các việc nên và không nên làm

Dựa trên các chỉ số từ Nhị thập bát tú và Ngọc hạp thông thư, ngày 14/04/2026 có những lưu ý cụ thể sau:

Sửa chữa nhà cửa, bồi đắp đê điều, xây dựng bờ kè, nhập kho hoặc thực hiện các nghi thức hôn lễ (nhờ có sao Ích Hậu và sao Vĩ hỗ trợ). Việc nên tránh: Do phạm ngày Tam Nương và quẻ Không Vong, cần hạn chế khởi công xây dựng nhà mới, khai trương quy mô lớn hoặc mua sắm tài sản có giá trị cao như ô tô, xe máy. Đặc biệt, Bành Tổ Bách Kỵ Nhật khuyên không nên lợp nhà hoặc nhận ruộng đất trong ngày này.

Giải thích một số thuật ngữ phong thủy

Để bạn đọc có cái nhìn sâu sắc hơn, dưới đây là ý nghĩa của một số thuật ngữ xuất hiện trong lịch ngày mai:

Theo dân gian, đây là ngày xấu, kỵ tiến hành các việc trọng đại vì dễ gặp trắc trở. Quẻ Không Vong: Tượng trưng cho sự bế tắc, trì trệ. Khi gặp quẻ này, các kế hoạch lớn thường khó đạt được kết quả như ý muốn.

Lưu ý: Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn trong việc sắp xếp kế hoạch cá nhân một cách hài hòa nhất.