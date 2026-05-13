Lịch Âm Dương ngày 14/05/2026: Xem giờ hoàng đạo và lưu ý quan trọng về vận trình Ngày 14/05/2026 (28/03 Âm lịch) là ngày Mậu Tý với năng lượng Phích Lịch Hỏa. Đây là thời điểm thích hợp cho giao dịch, nhưng cần lưu ý về xuất hành và các việc đại sự.

Thứ Năm, ngày 14/05/2026 (Dương lịch), nhằm ngày 28/03 năm Bính Ngọ (Âm lịch). Theo hệ thống can chi, đây là ngày Mậu Tý, tiết Lập Hạ. Xét về ngũ hành, đây là ngày Phích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét), có sự xung khắc nhẹ giữa thiên can và địa chi (Thổ khắc Thủy), được đánh giá là ngày cát trung bình.

Chi tiết giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng để khởi sự thuận lợi. Dưới đây là bảng tổng hợp các khung giờ trong ngày:

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng Đạo (Tốt) Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h) Giờ Hắc Đạo (Xấu) Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Đánh giá việc nên làm và cần tránh

Dựa trên hệ thống Nhị Thập Bát Tú và Thập Nhị Kiến Trừ, ngày 14/05/2026 có những đặc điểm phong thủy đáng chú ý:

Các việc nên triển khai

Các hoạt động lập khế ước, giao dịch, thu hồi nợ hoặc khai trương cửa hàng được đánh giá là thuận lợi. Xây dựng: Có thể tiến hành động thổ, san nền hoặc lắp đặt máy móc.

Các việc cần hạn chế

Không nên tiến hành kiện tụng hoặc tranh chấp vì dễ gặp bất lợi. Tâm linh: Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên gieo quẻ bói toán trong ngày Tý để tránh tự rước lấy lo âu.

Hướng xuất hành và dự báo theo Khổng Minh

Trong phong thủy, hướng xuất hành giúp gia tăng vượng khí cho chủ nhân khi đi xa hoặc bắt đầu công việc mới:

Xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Bắc để đón Tài Thần (tài lộc). Lưu ý: Ngày này được xem là ngày Bạch Hổ Túc và Không Vong theo cách tính của Khổng Minh, hàm ý sự bế tắc hoặc khó thành nếu đi xa. Nếu không có việc thực sự cấp bách, bạn nên cân nhắc lùi lịch trình để đảm bảo sự hanh thông.

Lời khuyên từ chuyên gia

Dù ngày 14/05/2026 có một số yếu tố hung hiểm về mặt xuất hành, nhưng xét về Trực Thành, đây vẫn là thời điểm tốt để hoàn tất các dự định đang dang dở. Người tuổi Nhâm Ngọ và Giáp Ngọ cần thận trọng hơn trong các quyết định quan trọng do xung khắc với nạp âm của ngày. Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giúp quý độc giả có thêm góc nhìn tối ưu cho kế hoạch cá nhân.