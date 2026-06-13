Lịch Âm Dương ngày 14/06/2026: Ngày cát lợi Đại An, tốt cho cưới hỏi và khởi sự Ngày 14/06/2026 (tức 29/04 Âm lịch) được đánh giá là ngày Đại An, mang lại sự bình an và thuận lợi. Đây là thời điểm lý tưởng cho việc cưới hỏi, xây dựng và cầu tài lộc.

Theo lịch vạn niên, Chủ Nhật ngày 14/06/2026 Dương Lịch (tức ngày 29 tháng Tư năm Bính Ngọ Âm lịch) là một ngày cát lợi (Đại An). Trong phong thủy, đây là thời điểm mọi việc hành sự dễ thành, tâm thế bình an, gặp được quý nhân giúp đỡ.

Chi tiết giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng để gia tăng sự thuận lợi khi triển khai các công việc trong ngày.

Khung giờ Giờ Hoàng Đạo (Tốt) Giờ Hắc Đạo (Xấu) Sáng Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h) Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h) Chiều - Tối Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h) Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h), Tý (23h-01h)

Phân tích ngũ hành và các sao chiếu chủ đạo

Ngày 14/06/2026 là ngày Kỷ Mùi, thuộc hành Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời). Theo quy luật ngũ hành, ngày này xung khắc với hành Kim (trừ các tuổi Quý Dậu và Ất Mùi không ngại Hỏa). Các tuổi như Quý Sửu và Ất Sửu cần lưu ý cẩn trọng hơn trong các quyết định quan trọng.

Đáng chú ý, đây là ngày có Sao Phòng (Phòng Nhật Thố) chiếu mệnh. Đây là một Đại Kiết Tinh (sao rất tốt) chủ trị về tài sản và sự hưng vượng. Việc cưới gả, xây cất nhà cửa, mua bán bất động sản hay phương tiện giao thông vào ngày này được cho là sẽ gặp nhiều may mắn và bền vững.

Ý nghĩa của các thuật ngữ phong thủy trong ngày

Đại An: Biểu trưng cho sự ổn định, yên tâm, hành sự không gặp trở ngại lớn.

Biểu trưng cho sự ổn định, yên tâm, hành sự không gặp trở ngại lớn. Trực Mãn: Tốt cho việc mua sắm, nhập kho, xuất hành và lắp đặt máy móc.

Tốt cho việc mua sắm, nhập kho, xuất hành và lắp đặt máy móc. Sao Minh Đường Hoàng Đạo: Một trong những sao tốt nhất trong hệ thống Ngọc Hạp Thông Thư, hỗ trợ mọi việc thuận buồm xuôi gió.

Lời khuyên về các việc nên và không nên làm

Dựa trên các chỉ số phong thủy và Nhị Thập Bát Tú, người dân có thể tham khảo các hoạt động sau:

Việc nên làm: Khởi công xây dựng, cưới hỏi, giao dịch mua bán đất đai, xe cộ, xuất hành cầu tài và khai trương cửa hàng.

Khởi công xây dựng, cưới hỏi, giao dịch mua bán đất đai, xe cộ, xuất hành cầu tài và khai trương cửa hàng. Việc cần kiêng kỵ: Theo quan niệm Bành Tổ Bách Kỵ, không nên phá bỏ các giao kèo hoặc giấy tờ đã ký kết để tránh tổn hại cho cả đôi bên. Ngoài ra, cần lưu ý hạn chế dùng các loại thuốc lạ nếu không thực sự cần thiết trong ngày này.

Hướng dẫn xuất hành thuận lợi

Để đón nhận năng lượng tích cực, khi khởi hành lần đầu tiên trong ngày, quý vị có thể lựa chọn các hướng sau:

Đón Hỷ Thần (Tin vui): Hướng Đông Bắc.

Hướng Đông Bắc. Đón Tài Thần (Tài lộc): Hướng Nam.

Hướng Nam. Lưu ý: Tránh hướng Đông vì gặp Hạc Thần (hướng xấu).

Về giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong, khung giờ từ 11h-13h và 23h-01h được coi là rất tốt lành, kinh doanh có lãi, gia đạo hòa hợp. Ngược lại, khung giờ 17h-19h và 05h-07h cần đề phòng tranh cãi hoặc mâu thuẫn không đáng có.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.