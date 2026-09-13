Lịch Âm Dương ngày 14/09/2026: Tra cứu giờ hoàng đạo và việc nên làm cho khởi đầu tuần mới Thông tin Âm Dương lịch ngày 14/09/2026 tức ngày 4/8 Âm lịch: Tra cứu giờ hoàng đạo, tuổi xung hợp và hướng xuất hành mang lại bình an, thuận lợi đầu tuần mới.

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Thứ Hai, ngày 14/09/2026 Dương lịch, nhằm ngày 4 tháng 8 năm Bính Ngọ Âm lịch. Đây là ngày Tân Mão, thuộc hành Mộc (Tùng Bách Mộc), Can khắc Chi (Kim khắc Mộc) nên được xếp vào nhóm ngày cát trung bình (chế nhật). Trong hệ thống lịch vạn niên, ngày không phạm các ngày kỵ lớn như Nguyệt kỵ, Nguyệt tận, Tam Nương hay Dương Công Kỵ Nhật, thích hợp cho nhiều sinh hoạt thường nhật.

Tổng quan Âm Dương lịch ngày 14/09/2026

Việc theo dõi các thông số thiên can, địa chi và tiết khí giúp mỗi người chủ động sắp xếp thời gian biểu công việc hiệu quả hơn:

Dương lịch: Thứ Hai, ngày 14/09/2026.

Thứ Hai, ngày 14/09/2026. Âm lịch: Ngày 04 tháng 08 năm Bính Ngọ (tháng Đinh Dậu).

Ngày 04 tháng 08 năm Bính Ngọ (tháng Đinh Dậu). Can chi: Ngày Tân Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Ngày Tân Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Ngũ hành: Tùng Bách Mộc (Gỗ cây tùng bách). Can Tân (Kim) khắc Chi Mão (Mộc).

Tùng Bách Mộc (Gỗ cây tùng bách). Can Tân (Kim) khắc Chi Mão (Mộc). Khổng Minh Lục Diệu: Ngày Tốc Hỷ (chủ về niềm vui nhanh chóng, việc lành nên làm sớm).

Ngày Tốc Hỷ (chủ về niềm vui nhanh chóng, việc lành nên làm sớm). Thập Nhị Kiến Trừ: Trực Phá (Nhật Nguyệt tương xung).

Trực Phá (Nhật Nguyệt tương xung). Nhị Thập Bát Tú: Sao Tâm (Tâm Nguyệt Hồ - hung tú).

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Chọn khung thời gian thuận lợi là nét văn hóa truyền thống nhằm tạo tâm lý vững vàng trước khi triển khai công việc.

Giờ Hoàng Đạo (giờ tốt)

Giờ Tý: 23h00 - 23h59

Giờ Dần: 03h00 - 04h59

Giờ Mão: 05h00 - 06h59

Giờ Ngọ: 11h00 - 12h59

Giờ Mùi: 13h00 - 14h59

Giờ Dậu: 17h00 - 18h59

Giờ Hắc Đạo (giờ cần thận trọng)

Giờ Sửu: 01h00 - 02h59

Giờ Thìn: 07h00 - 08h59

Giờ Tỵ: 09h00 - 10h59

Giờ Thân: 15h00 - 16h59

Giờ Tuất: 19h00 - 20h59

Giờ Hợi: 21h00 - 22h59

Ý nghĩa phong thủy và các yếu tố sao cát - hung

Theo quan niệm truyền thống, các thuật ngữ phong thủy phản ánh quy luật biến chuyển của tự nhiên:

Khổng Minh Lục Diệu: Ngày rơi vào cung Tốc Hỷ, biểu trưng cho vận may đến mau lẹ. Khung thời gian buổi sáng được xem là vượng khí nhất, thích hợp giải quyết nhanh các hồ sơ, giao dịch hoặc mở đầu dự án mới.

Trực Phá và Sao Tâm: Trực Phá là ngày có sự xung chiếu mạnh mẽ giữa các trục thời gian, dân gian khuyến nghị ưu tiên các công việc mang tính dọn dẹp, phá dỡ cái cũ để đổi mới. Cùng với đó, sao Tâm (Tâm Nguyệt Hồ) là một hung tinh chủ về sự biến động, khuyên con người nên cẩn trọng trong các giao kết dài hạn.

Bành Tổ Bách Kỵ Nhật: Lời răn "Tân bất hợp tương, Mão bất xuyên tỉnh" nhắc nhở không nên tiến hành ủ men, làm tương hay đào giếng, khơi thông nguồn nước vào ngày này.

Ngọc Hạp Thông Thư: Ngày có sao tốt Minh Đường Hoàng Đạo trợ lực, song cũng xuất hiện một số sao xấu như Thiên Tặc, Nguyệt Phá, Ngũ Hư, đòi hỏi đương số phải làm việc thận trọng, chú ý quản lý tài sản.

Xem tuổi hợp và xung khắc

Xem xét mối tương quan địa chi giúp gia chủ có thêm góc nhìn tham khảo:

Tuổi hợp: Tuất (lục hợp), Mùi và Hợi (tam hợp tạo thành Mộc cục).

Tuất (lục hợp), Mùi và Hợi (tam hợp tạo thành Mộc cục). Tuổi xung khắc cần lưu ý: Kỵ các tuổi Ất Dậu, Kỷ Dậu. Ngoài ra ngày Mão xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.

Kỵ các tuổi Ất Dậu, Kỷ Dậu. Ngoài ra ngày Mão xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân. Về ngũ hành: Hành Mộc khắc Thổ, tuy nhiên các tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ bản lĩnh vững vàng nên không đáng ngại.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Theo phương pháp chọn hướng xuất hành Khổng Minh, ngày 14/09/2026 là ngày Thiên Tài, thuận lợi cho việc cầu người giúp đỡ và giải quyết công việc êm xuôi.

Hướng xuất hành: Đi về hướng Tây Nam để nghênh tiếp cả Hỷ Thần lẫn Tài Thần. Cần tránh hướng chính Bắc vì gặp Hạc Thần.

Đi về hướng Tây Nam để nghênh tiếp cả Hỷ Thần lẫn Tài Thần. Cần tránh hướng chính Bắc vì gặp Hạc Thần. Khung giờ xuất hành đẹp (Lý Thuần Phong): Giờ Đại An (11h00 - 13h00 và 23h00 - 01h00) mang lại bình yên, ổn định; Giờ Tốc Hỷ (15h00 - 17h00 và 03h00 - 05h00) tạo may mắn trong gặp gỡ đối tác; Giờ Tiểu Cát (19h00 - 21h00 và 07h00 - 09h00) hỗ trợ việc kinh doanh buôn bán hòa thuận.

Gợi ý công việc nên làm và kiêng cữ

Nhằm đón nhận nguồn năng lượng tích cực đầu tuần, bạn đọc có thể cân nhắc các gợi ý thực tế sau:

Việc nên làm: Xử lý nhanh các công việc tồn đọng vào buổi sáng, quét dọn, chỉnh trang không gian làm việc, tháo gỡ vật dụng cũ hỏng hoặc bắt đầu các thói quen sinh hoạt khoa học.

Xử lý nhanh các công việc tồn đọng vào buổi sáng, quét dọn, chỉnh trang không gian làm việc, tháo gỡ vật dụng cũ hỏng hoặc bắt đầu các thói quen sinh hoạt khoa học. Việc nên cân nhắc hoãn lại: Khởi công xây dựng, động thổ lớn, ký kết hôn nhân hoặc tranh chấp pháp lý phức tạp nên chọn thời điểm hội tụ nhiều cát tinh hơn.

Mọi dự báo Âm Dương lịch mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo theo kinh nghiệm dân gian. Tinh thần chủ động, sự chuẩn bị chu đáo cùng thái độ sống tích cực luôn là yếu tố quyết định sự thành công và bình an trong mỗi ngày mới.