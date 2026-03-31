Lịch Âm Dương ngày 1/4/2026: Xem giờ hoàng đạo và lưu ý ngày Nguyệt Kỵ Cập nhật lịch Âm Dương ngày 1/4/2026 tức 14/2 Âm lịch. Chi tiết giờ tốt, hướng xuất hành và lời khuyên phong thủy để công việc hanh thông, tránh rủi ro.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Tư ngày 1/4/2026 Dương Lịch (tức ngày 14 tháng 2 Âm lịch năm Bính Ngọ) được đánh giá là một ngày xấu. Đây là ngày Nguyệt Kỵ và Sát Chủ Âm, do đó người dân nên thận trọng khi triển khai các công việc quan trọng.

Thông tin tổng quan về ngày 1/4/2026

Ngày 1/4/2026 là ngày Ất Tỵ, có ngũ hành nạp âm là Phúc Đăng Hỏa (Lửa đèn dầu). Theo các chuyên gia phong thủy, đây là ngày Cát (Bảo nhật) do có Can sinh Chi (Mộc sinh Hỏa). Tuy nhiên, do trùng vào các ngày kỵ nên vẫn cần lưu ý các phương diện sau:

Ngày Nguyệt Kỵ: Theo quan niệm dân gian, đây là ngày trung cung, không thích hợp cho việc đi xa hay kinh doanh lớn.

Ngày Sát Chủ Âm: Đặc biệt kỵ các việc liên quan đến tu sửa mộ phần hoặc mai táng.

Đặc biệt kỵ các việc liên quan đến tu sửa mộ phần hoặc mai táng. Tuổi xung khắc: Những người tuổi Kỷ Hợi và Tân Hợi nên đặc biệt cẩn trọng trong mọi việc vào ngày này.

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn giờ tốt (Hoàng đạo) giúp gia tăng sự may mắn và giảm bớt các trở lực không đáng có. Dưới đây là danh sách các khung giờ được tổng hợp:

Khung giờ Hoàng đạo (Tốt)

Giờ Sửu (01h00 - 02h59)

Giờ Thìn (07h00 - 08h59)

Giờ Ngọ (11h00 - 12h59)

Giờ Mùi (13h00 - 14h59)

Giờ Tuất (19h00 - 20h59)

Giờ Hợi (21h00 - 22h59)

Khung giờ Hắc đạo (Xấu)

Giờ Tý (23h00 - 00h59)

Giờ Dần (03h00 - 04h59)

Giờ Mão (05h00 - 06h59)

Giờ Tỵ (09h00 - 10h59)

Giờ Thân (15h00 - 16h59)

Giờ Dậu (17h00 - 18h59)

Lời khuyên về các việc nên và không nên làm

Dựa trên sự vận hành của các vì sao và trực ngày, người đọc có thể tham khảo kế hoạch sau:

Việc nên làm

Ngày này có sao Sâm chủ trị, rất tốt cho việc mua bán, kinh doanh, xây dựng nhà cửa, khai trương hoặc thi cử đỗ đạt. Theo Trực Mãn, các việc như thu nợ, nhập kho, sửa chữa máy móc hoặc vào học nghề cũng gặp nhiều thuận lợi.

Việc nên kiêng cữ

Hạn chế tối đa việc cưới gả, đóng giường hoặc an táng vì đây là những việc kỵ với sao Sâm và ngày Sát Chủ. Đồng thời, theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên gieo hạt trồng cây vì khó phát triển và tránh đi xa bằng đường bộ để phòng mất mát tài sản.

Hướng và giờ xuất hành mang lại may mắn

Nếu cần ra ngoài giải quyết công việc, bạn nên lựa chọn hướng và khung giờ phù hợp theo lý thuyết của Khổng Minh và Lý Thuần Phong:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần (niềm vui) hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần (tài lộc).

Đi về hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần (niềm vui) hoặc hướng Đông Nam để đón Tài Thần (tài lộc). Giờ xuất hành đẹp: Khung giờ Thân (15h-17h) và Dần (03h-05h) là giờ Đại An, rất tốt cho buôn bán và hòa hợp gia đình. Khung giờ Tuất (19h-21h) và Thìn (07h-09h) là giờ Tốc Hỷ, thuận lợi cho việc cầu tài lộc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.